কলিয়াবৰ অগপত খহনীয়া;বিজেপিমুখী নেতাক উদ্দেশ্যি কি ক'লে কেশৱ মহন্তই ?

কলিয়াবৰ অগপত খহনীয়া;বিজেপিমুখী নেতাক উদ্দেশ্যি কি ক'লে কেশৱ মহন্তই ?
নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত অগপৰ নেতা বিজেপিলৈ গমন কৰাক লৈ কেশৱ মহন্তৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ।
Published : February 26, 2026 at 3:46 PM IST
কলিয়াবৰ : সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচন । তাৰিখ ঘোষণা হোৱা নাই যদিও প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে । ঠায়ে ঠায়ে যোগদান কাৰ্যসূচীও অনুষ্ঠিত কৰিছে । ইফালে মিত্ৰতা প্ৰসংগতো আলোচনা অব্যাহত আছে । বিৰোধীৰ মিত্ৰতা এতিয়াও অনিশ্চয়তাত আছে যদিও এন ডি এৰ মিত্ৰতা প্ৰায় নিশ্চিত হৈছে ! য'ত অগপ দল থকাতো নিশ্চিত । কিন্তু কিছু কিছু স্থানত অগপ দল ত্যাগ কৰি বিজেপিত একাংশ নেতাই যোগদান কৰিছে । যাক লৈ অগপ দলত প্ৰতিক্ৰিয়াও অব্যাহত আছে ।
প্ৰাৰ্থিত্বকেন্দ্ৰিক অসন্তুষ্টিও আৰম্ভ হৈছে । যদি মিত্ৰজোঁটত থাকে তেনেহ'লে বিজেপিয়ে অগপক কোন কেইখন আসন এৰি দিব ? পূৰ্বে অগপই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা আসনত বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থী দিব নেকি ? এইধৰণৰ জল্পনা-কল্পনাও অব্যাহত আছে । তাৰ মাজতে কলিয়াবৰৰ কেইবাগৰাকী অগপ নেতাই যোগদান কৰিছে বিজেপিত ।
যাক লৈ সমষ্টিটোত প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত থকাৰ সময়তে স্থানীয় বিধায়ক তথা অগপ দলৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তই কয়, "তেখেতসকলৰ সমস্যাবিলাক নিজৰ স্থানীয়ভাৱে হোৱা সমস্যা । সেইখিনি কথা স্থানীয়ভাৱেই আছে । আমাৰ দলীয় পৰ্যায়ত কোনো অসুবিধা নাছিল । মানুহৰ কেতিয়াবা অসন্তুষ্টি থাকে । তেখেতসকললৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, য'ত আছে তাতকৈ ভালকৈ আগবাঢ়ি যাওঁক ।"
ইফালে ২০২৬ৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ ভৱিষ্যদ্বাণী কৰি মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই কয়, "এইবাৰ নিৰ্বাচনত ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত এন ডি এ মিত্ৰজোঁটে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব । এই নিৰ্বাচনত আমি আগতকৈ বহু বেছি আসন লাভ কৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বতে চৰকাৰ গঠন কৰিম ।"
কলিয়াবৰত এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই মন্তব্য কৰে । মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই কলিয়াবৰৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলসমূহৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ উন্নয়নমূলক কাৰ্যৰ শুভাৰম্ভ কৰে ।
