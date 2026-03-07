ETV Bharat / politics

টিকট নাপায় ক্ষোভ আৰু বেদনাৰে কংগ্ৰেছ এৰিলে ৰাতুল কলিতাই

কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ মুখপাত্ৰ ৰাতুল কলিতাৰ বাসগৃহত আৱেগিক পৰিৱেশ । দল ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰে হুকহুকাই কান্দিলে নেতাজনে ।

Assam Congress leader ratul kalita resign
ৰাতুল কলিতাৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগ (ETV Bharat)
March 7, 2026

নলবাৰী : "সাধাৰণ ঘৰৰ ল'ৰা হোৱাৰ বাবেই আমাক গুৰুত্ব নিদিয়ে কংগ্ৰেছৰ ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাই । মন্ত্ৰী বা ৰজাঘৰৰ ল'ৰাইহে গুৰুত্ব পায় কংগ্ৰেছত ।" এই গুৰুতৰ অভিযোগেৰে অৱশেষত কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিলে জ্যেষ্ঠ মুখপাত্ৰ ৰাতুল কলিতাই । শনিবাৰে নলবাৰীত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কংগ্ৰেছৰ সকলো দায়িত্বৰ পৰা পদত্যাগৰ লগতে দলত্যাগৰ ঘোষণা কৰে ৰাতুল কলিতাই । ২০ বছৰৰো অধিক সময় কংগ্ৰেছৰ সৈতে জড়িত থাকি অৱশেষত দল ত্যাগ কৰি আৱেগিক হৈ পৰে ৰাতুল কলিতা ।

তেওঁ কয়, "দলৰ একেবাৰে বেয়া অৱস্থাৰ পৰা কংগ্ৰেছ কৰিছোঁ । ২০২১ চনত কংগ্ৰেছৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছিলোঁ । কিন্তু সেইবাৰ মোতকৈ জ্যেষ্ঠ নেতা প্ৰদ্যুৎ কুমাৰ ভূঞাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব খোজাত মই চেষ্টা নকৰিলোঁ । তাৰ পিছত আকৌ আৱেদন কৰিছিলোঁ, তেতিয়াও দ্বীপ বায়নক দলে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰে । তাৰ পিছত মই এইবাৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ বাবে আৱেদন কৰিছিলোঁ । কিন্তু এইবাৰো টিকট নিদিলে । টিকট নিদিলে নাই । ৯০ ঘণ্টা হৈ যোৱাৰ পিছতো এবাৰো কোনো এজন দলীয় শীৰ্ষ নেতাই খবৰ নল'লে । তাৰ পিছত আজি যেতিয়া মই সংবাদমেল আয়োজন কৰিছোঁ । এই খবৰ পোৱাত মীৰা বৰঠাকুৰে মোলৈ ফোন কৰি দলৰ পৰা ওলাবলৈ মানা কৰিছে । কৈছে মোৰ বয়স আছে । সময় আছে । যদি মোৰ বয়স আছে, সময় আছে তেন্তে তাঞ্জিল হুছেইন, প্ৰতীক বৰদলৈ আদিৰ সময় আৰু বয়সৰ সীমা ক'ত গ'ল ?"

দলীয় টিকট নাপায় ক্ষোভ আৰু বেদনাৰে কংগ্ৰেছ এৰিলে ৰাতুল কলিতাই (ETV Bharat)

নলবাৰীৰ পৰা অশোক শৰ্মাৰ দলে টিকট প্ৰদান কৰাক লৈ ৰাতুল কলিতাই কয়, "বিজেপিৰ ৰিজেক্টেড বোৰেহে কংগ্ৰেছৰ পৰা টিকট পায় । প্ৰকৃত কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে টিকট নাপায় । অশোক শৰ্মাও বিজেপিৰ ৰিজেক্টেড ।" কট্টৰ আৰ এছ এছ নেতা হৈও পূৰ্বে অশোক শৰ্মাক বিজেপি দলক প্ৰৱঞ্চনা কৰাৰো অভিযোগ কৰে ৰাতুল কলিতাই । প্ৰাক্তন বিজেপি নেতা অশোক শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ভূমি বেদখলৰ অভিযোগ কৰি ভিন্ন কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ উঠা নেতাই কিদৰে টিকট লাভ কৰিলে বুলিও ৰাতুল কলিতাই কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা শীৰ্ষ নেতৃত্বক প্ৰশ্ন কৰে ।

ৰাতুল কলিতাই লগতে কয়, "ৰাজীৱ ভৱনৰ সন্মুখত মোক আৰক্ষী বিষয়া মৃণাল ডেকাই প্ৰহাৰ কৰা ঘটনাটোৰ বাবে মোক এবাৰো সভাপতি বা আন কোনো নেতাই খবৰ নকৰিলে ।"

ইফালে ৰাতুল কলিতাৰ সমান্তৰালকৈ নলবাৰীত কেইবাগৰাকী নেতা-কৰ্মীয়ে দলত্যাগ কৰিলে । ৰাতুল কলিতাৰ বাসগৃহত সাংবাদমেলযোগে সকলোৱে দলত্যাগৰ ঘোষণা কৰে । ৰাতুল কলিতাৰ লগত ২০ ৰো অধিক জেষ্ঠ নেতা-কৰ্মীয়ে দলত্যাগ কৰি হুকহুকাই কান্দি উঠিল । অৱশ্যে ৰাতুল কলিতাৰ ভৱিষ্যতৰ ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্ত কি হ'ব সেই সন্দৰ্ভত তেওঁ কোনো মন্তব্য কৰা নাই ।

সম্পাদকৰ পচন্দ

