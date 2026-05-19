আছে নেকি নতুন অংক ? কিয় দলৰ সকলো পদৰ পৰা অব্যাহতি ল’লে ৰাজেন গোহাঁয়ে ?

আছে নেকি নতুন অংক ? কিয় দলৰ সকলো পদৰ পৰা অব্যাহতি ল’লে ৰাজেন গোহাঁয়ে ?
অসম জাতীয় পৰিষদ দলত ডাঙৰ জোকাৰণি তুলি দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী ৰাজেন গোহাঁয়ে সকলো দায়িত্বৰ পৰা পদত্যাগ কৰে ৷
Published : May 19, 2026 at 10:38 AM IST
মৰিগাঁও : অসম জাতীয় পৰিষদৰ সকলো দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি ল’লে ৰাজেন গোহাঁয়ে । বিধানসভা নিৰ্বাচনত পৰাজিত হোৱাৰ পাছতে সোমবাৰে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সকলো দায়িত্বৰ পৰা পদত্যাগ কৰে গোহাঁয়ে । এইবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ পৰা জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰে অৱতীৰ্ণ হৈছিল জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে ৷
জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈলৈ দলৰ সকলো দায়িত্বৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ বাবে এখনি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে ৷ তেওঁ ব্যক্তিগত কাৰণতে এই সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি উল্লেখ কৰে । লগতে তেওঁ পত্ৰখনত উল্লেখ কৰে, ‘‘দলীয় নেতৃত্ব, কৰ্মী আৰু সমৰ্থকৰ পৰা লাভ কৰা সহযোগিতা আৰু সমৰ্থনৰ বাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলো ৷’’
ৰাজেন গোহাঁইৰ এই খবৰে বৰ্তমান ৰাজ্যিক ৰাজনীতিৰ লগতে বিশেষকৈ নগাঁও আৰু মৰিগাঁও অঞ্চলৰ ৰাজনৈতিক মহলত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে । বিজেপিৰ চাৰিবাৰৰ সাংসদ তথা প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আছিল ৰাজেন গোহাঁই । পিছলৈ বিজেপিৰ নতুন নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ কৰি দল ত্যাগ কৰে ।
উল্লেখ্য যে, বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত বঢ়মপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত আঞ্চলিকতাবাদৰ খোপনি মজবুট কৰিবলৈ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী জিতু গোস্বামীৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিছিল অসম জাতীয় পৰিষদৰ (এজেপি) প্ৰাৰ্থী হিচাপে ৰাজেন গোহাঁয়ে । কিন্তু শেষ মুহূৰ্তত শাসকীয় বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী গোস্বামীৰ হাতত বিপুল ভোটৰ ব্যৱধানত তেওঁ পৰাজিত হয় ৷ শেহতীয়া নিৰ্বাচনত পৰাজয়ৰ পাছৰে পৰা দলীয় কাৰ্যসূচীত তেওঁৰ সক্ৰিয়তা পূৰ্বতকৈ কিছু হ্ৰাস পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল ।
অৱশ্যে ৰাজেন গোহাঁয়ে কি কাৰণত অসম জাতীয় পৰিষদক সকলো দায়িত্ব ত্যাগ কৰিলে, সেই সন্দৰ্ভত এতিয়ালৈকে কোনো স্পষ্ট কাৰণ ৰাজহুৱাকৈ প্ৰকাশ কৰা নাই । দলীয় নেতৃত্বৰ সৈতে মতানৈক্য নে নিজৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰাৰ স্বাৰ্থত তেওঁ এই সিদ্ধান্ত ল’লে, তাক লৈ চৰ্চা অব্যাহত আছে ।
এক কথা নুঁই কৰিব নোৱাৰি যে নগাঁও-বঢ়মপুৰ অঞ্চলত ৰাজেন গোহাঁইৰ এক সুকীয়া জনপ্ৰিয়তা তথা ভেঁটি আছে । তেনেস্থলত জিলাখনত দলৰ সাংগঠনিক স্থিতি মজবুট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছিল ।