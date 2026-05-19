আছে নেকি নতুন অংক ? কিয় দলৰ সকলো পদৰ পৰা অব্যাহতি ল’লে ৰাজেন গোহাঁয়ে ?

অসম জাতীয় পৰিষদ দলত ডাঙৰ জোকাৰণি তুলি দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী ৰাজেন গোহাঁয়ে সকলো দায়িত্বৰ পৰা পদত্যাগ কৰে ৷

Senior political leader Rajen Gohain resigns from the primary membership of AJP along with all party post
জ্যেষ্ঠ নেতা ৰাজেন গোহাঁই (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 19, 2026 at 10:38 AM IST

মৰিগাঁও : অসম জাতীয় পৰিষদৰ সকলো দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি ল’লে ৰাজেন গোহাঁয়ে । বিধানসভা নিৰ্বাচনত পৰাজিত হোৱাৰ পাছতে সোমবাৰে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সকলো দায়িত্বৰ পৰা পদত্যাগ কৰে গোহাঁয়ে । এইবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ পৰা জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰে অৱতীৰ্ণ হৈছিল জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে ৷

জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈলৈ দলৰ সকলো দায়িত্বৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ বাবে এখনি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে ৷ তেওঁ ব্যক্তিগত কাৰণতে এই সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি উল্লেখ কৰে । লগতে তেওঁ পত্ৰখনত উল্লেখ কৰে, ‘‘দলীয় নেতৃত্ব, কৰ্মী আৰু সমৰ্থকৰ পৰা লাভ কৰা সহযোগিতা আৰু সমৰ্থনৰ বাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলো ৷’’

ৰাজেন গোহাঁইৰ এই খবৰে বৰ্তমান ৰাজ্যিক ৰাজনীতিৰ লগতে বিশেষকৈ নগাঁও আৰু মৰিগাঁও অঞ্চলৰ ৰাজনৈতিক মহলত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে । বিজেপিৰ চাৰিবাৰৰ সাংসদ তথা প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আছিল ৰাজেন গোহাঁই । পিছলৈ বিজেপিৰ নতুন নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ কৰি দল ত্যাগ কৰে ।

ৰাজেন গোহাঁইৰ পদত্যাগ পত্ৰ (Rajen Gohain's FB post)

উল্লেখ্য যে, বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত বঢ়মপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত আঞ্চলিকতাবাদৰ খোপনি মজবুট কৰিবলৈ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী জিতু গোস্বামীৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিছিল অসম জাতীয় পৰিষদৰ (এজেপি) প্ৰাৰ্থী হিচাপে ৰাজেন গোহাঁয়ে । কিন্তু শেষ মুহূৰ্তত শাসকীয় বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী গোস্বামীৰ হাতত বিপুল ভোটৰ ব্যৱধানত তেওঁ পৰাজিত হয় ৷ শেহতীয়া নিৰ্বাচনত পৰাজয়ৰ পাছৰে পৰা দলীয় কাৰ্যসূচীত তেওঁৰ সক্ৰিয়তা পূৰ্বতকৈ কিছু হ্ৰাস পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল ।

অৱশ্যে ৰাজেন গোহাঁয়ে কি কাৰণত অসম জাতীয় পৰিষদক সকলো দায়িত্ব ত্যাগ কৰিলে, সেই সন্দৰ্ভত এতিয়ালৈকে কোনো স্পষ্ট কাৰণ ৰাজহুৱাকৈ প্ৰকাশ কৰা নাই । দলীয় নেতৃত্বৰ সৈতে মতানৈক্য নে নিজৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰাৰ স্বাৰ্থত তেওঁ এই সিদ্ধান্ত ল’লে, তাক লৈ চৰ্চা অব্যাহত আছে ।

এক কথা নুঁই কৰিব নোৱাৰি যে নগাঁও-বঢ়মপুৰ অঞ্চলত ৰাজেন গোহাঁইৰ এক সুকীয়া জনপ্ৰিয়তা তথা ভেঁটি আছে । তেনেস্থলত জিলাখনত দলৰ সাংগঠনিক স্থিতি মজবুট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছিল ।

