কাৰো বুজনি কামত নাহিল, বিজেপিক চিৰ নমস্কাৰ জনাই ওলাই আহিল জয়ন্ত দাস

কাৰো বুজনি কামত নাহিল, বিজেপিক চিৰ নমস্কাৰ জনাই ওলাই আহিল জয়ন্ত দাস
আৰু নোৱাৰি ! তিনি দশকৰ সম্পৰ্ক শেষ ৷ দিছপুৰৰ পৰা অৱতীৰ্ণ হ'ব নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী ৰূপে ৷ সভাপতিলৈ প্ৰেৰণ কৰিলে দলত্যাগৰ পত্ৰ ।
Published : March 21, 2026 at 6:01 PM IST
গুৱাহাটী: অৱশেষত টিকট নাপাই দল ত্যাগ কৰিলে বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা দিছপুৰ সমষ্টিৰ বিজেপিৰ টিকট প্ৰত্যাশী জয়ন্ত কুমাৰ দাসে । দল ত্যাগ কৰি জয়ন্ত কুমাৰ দাসে দিছপুৰ সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰূপে অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । জয়ন্ত কুমাৰ দাসে বিজেপি দলৰ পৰা সকলো বিষয়বাব আৰু প্ৰাথমিক সদস্যৰ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰি দলৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়ালৈ নিজৰ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে । বৃহস্পতিবাৰে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশৰ পাছতে প্ৰাৰ্থিত্ব নাপাই বিজেপি দল আৰু দলীয় নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰি বহু বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছিল জয়ন্ত কুমাৰ দাসে ।
আনকি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছিল । ইফালে জয়ন্ত কুমাৰ দাসৰ বক্তব্যত দুখ অনুভৱ কৰা বুলি মন্তব্য কৰি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জয়ন্ত দাস বিজেপিতে থাকিব বুলি কৈছিল । কিন্তু অৱশেষত জয়ন্ত দাসে পদত্যাগ কৰিলে । দিছপুৰ সমষ্টিত কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি অহা সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক টিকট প্ৰদানৰ পিছতে বিজেপি দল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰিছিল জয়ন্ত কুমাৰ দাস ।
ন-বিজেপি প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক দিছপুৰ সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাক লৈ প্ৰশ্ন কৰিছিল জয়ন্ত কুমাৰ দাসে । ইফালে প্ৰাৰ্থিত্বৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ পিছত ক্ষুব্ধ হৈ পৰা জয়ন্ত কুমাৰ দাসক বুজনি দিবলৈ বিজেপিৰ নেতা তথা সাংসদ সম্বিত পাত্ৰয়ো তেওঁৰ বাসগৃহলৈ গৈ আলোচনাত মিলিত হৈছিল । আনকি বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াইও জয়ন্ত কুমাৰ দাসক সৈমান কৰোৱাৰ চেষ্টা চলাইছিল । কিন্তু কাৰো বুজনিত সন্তুষ্ট নহৈ অৱশেষত দলত্যাগ কৰিলে জয়ন্ত কুমাৰ দাসে ।
তিনিটা দশকৰো অধিক সময় বিজেপিহৈ কাম কৰা জয়ন্ত কুমাৰ দাসে অৱশেষত দলত্যাগ কৰি দিছপুৰৰ পৰা নিৰ্বাচনত নিৰ্দলীয় হিচাপে অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে । পদত্যাগৰ পিছত জয়ন্ত দাসে কয়, "নতুন দল খোলা বা মই দিছপুৰত নিৰ্বাচন খেলা সেইটো মোৰ ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নহয়, সমূহীয়া সিদ্ধান্ত । মই দিছপুৰ সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্দলীয়ভাৱে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ’ম । দিছপুৰ সমষ্টিৰ ৰাইজে মই নিৰ্বাচন খেলাটো বিচাৰিছে । মই আশা কৰিছিলোঁ মই টিকট পাম । যোগ্যতা অনুসৰি মই দলক নেতৃত্ব দিছিলো । গোটেই জীৱনটো দিলো বিজেপিক । আজি সেই জয়ন্ত দাসৰ এই দুৰ্দশা হ’ল ।’’ ইতিমধ্যে জয়ন্ত কুমাৰ দাসে নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি পূৰ্ণোদ্যমে আৰম্ভ কৰিছে ।
সভাপতিলৈ প্ৰেৰণ কৰা পদত্যাগ পত্রত জয়ন্ত কুমাৰ দাসে কয়, "মই মোৰ ব্যক্তিগত অসুবিধাৰ বাবে ইয়াৰ জৰিয়তে দলৰ প্ৰাথমিক সদস্য পদকে ধৰি সকলো পদপীৰ পৰা পদত্যাগ কৰিলোঁ । মই ইয়াৰ দ্বাৰা মোক দলৰ ফালৰ পৰা দিয়া সকলো বিশেষাধিকাৰ ত্যাগ কৰিছোঁ ।"