কংগ্ৰেছত আৰম্ভ ক্ষোভ-বেদনাৰ পৰ্ব : তালিকাই জোকাৰিছে ৰাজীৱ ভৱন
‘‘সাধাৰণ ঘৰৰ ল’ৰাক বাৰম্বাৰ কিয় উপেক্ষা কৰা হয় কংগ্ৰেছ দলত ?’’ কোনে ক'লে পঢ়ক-
Published : March 4, 2026 at 7:26 PM IST
গুৱাহাটী: ‘‘সাধাৰণ ঘৰৰ ল’ৰাক বাৰম্বাৰ কিয় উপেক্ষা কৰা হয় কংগ্ৰেছ দলত ?’’ এই প্ৰশ্ন প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ মুখপাত্র ৰাতুল কলিতাৰ । কংগ্ৰেছৰ মঙলবাৰে ৪২ জনীয়া প্ৰথমখন তালিকা প্ৰকাশৰ পাছতে বুধবাৰে এনেদৰে সামাজিক মাধ্যমযোগে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে কংগ্ৰেছৰ নেতাজনে ।
ৰাতুল কলিতাই নলবাৰীৰ পৰা টিকট বিচাৰি আৱেদন কৰিছিল । কিন্তু মঙলবাৰে প্ৰকাশ পোৱা প্ৰাৰ্থী তালিকাত কংগ্ৰেছে নলবাৰী সমষ্টিত অশোক শৰ্মাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰে । যাক লৈ ক্ষোভিত হৈ পৰা ৰাতুল কলিতাই বুধবাৰে সামাজিক মাধ্যমযোগে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ।
সামাজিক মাধ্যমযোগে ৰাতুল কলিতাই কয়, ‘‘বিগত ২৫ বছৰ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলত নিষ্ঠা সহকাৰে সেৱা আগবঢ়ালো । ২০০১ চনত অগপৰ দিনৰ গুপ্তহত্যা, দুৰ্নীতি আৰু ৰাজ্যখনৰ অৰ্থনীতি তচনচ কৰাৰ বিৰুদ্ধাচাৰণ কৰি কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰিছিলো । ২০০৩ চনত এগৰাকী বিশেষ হিন্দুত্ববাদী নেতাই নলবাৰীত ৰোপণ কৰা সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বেহু ভাঙি হিন্দু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে নলবাৰী মহাবিদ্যালয় ছাত্ৰ একতা সভাৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত জয়ী হৈছিলো । কংগ্ৰেছ দলৰ চৰকাৰ থকা ১৫ টা বছৰ কোনো মন্ত্ৰী-বিধায়কৰ ওচৰত হাত পাতিব যোৱা নাছিলোঁ ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘২০১৪ ত কেন্দ্ৰত বিজেপি চৰকাৰ হোৱাৰ পিছৰে পৰা শাসক পক্ষৰ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে চকুত চকু থৈ, ৰাজহাড় পোন কৰি মাত মাতিছিলোঁ । প্ৰতিটো দলীয় কাৰ্যসূচীত শক্তিশালী ৰূপত আগভাগ লৈছিলো । ২০১৯ চনত দলৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া বিভাগৰ ৰাজ্যিক সমন্বয়ক হিচাপে ২৪ ঘণ্টাই দলীয় কামত আত্মনিয়োগ কৰিছিলো । ২০২১ চনত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ লগে লগেই বহু নেতাই মুখ লুকাই থকাৰ সময়ত, পুলিচ প্ৰশাসনৰ ভয়ত ছ’চিয়েল মিডিয়াত তথাকথিত নেতাসকলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে লিখিব ভয় কৰাৰ সময়তে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ ৰাজ্যিক অধ্যক্ষৰ দায়িত্ব লৈছিলো । মৃত্যুলৈকেও ভয় নকৰি এটাৰ পিছত এটা মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু পৰিয়ালৰ দুৰ্নীতি উদঙাই দিছিলো । সেয়া মই নকলেও অসমৰ প্ৰতিজন কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়েই জানে ।’’
ক্ষোভেৰে তেওঁ কয়, ‘‘প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে লোৱা কাৰ্যসূচী "ভাৰত জোড়ো যাত্ৰা অসম", "বাগানে বাগানে কংগ্ৰেছ", "চাঙে চাঙে কংগ্ৰেছ", "পাহাৰে পাহাৰে কংগ্ৰেছ", ৰাহুল গান্ধীৰ "ভাৰত জোড়ো ন্যায় যাত্ৰা" কাৰ্যসূচীত দিন-ৰাতি একাকাৰ কৰি কাম কৰিছিলো । টিভিৰ পৰ্দাত দলীয় মুখপাত্ৰ হিচাপে নিৰ্ভীক আৰু শক্তিশালীভাৱে শাসক পক্ষৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিছিলো । ২০২১ ত পৰাজয় হোৱাৰ পিছৰে পৰা যেতিয়া কোনো নাছিল, নলবাৰী সমষ্টিৰ প্ৰতিগৰাকী কংগ্ৰেছ দলৰ একনিষ্ঠ সাধাৰণ কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ ঘৰে ঘৰে গৈ তেখেতসকলৰ খা-খবৰ লৈ থাকিলোঁ, উৎসাহ যোগোৱাৰ লগতে দলৰ সাংগঠনিক কাম-কাজ কৰি থাকিলোঁ ।’’
ৰিজাল্ট হিচাপে কি পালোঁ বুলি প্ৰশ্ন কৰি তেওঁ কয়, ‘‘মাতৃ আই চি ইউৰ বেদত মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি থকা সময়ত মোৰ ঠাইত এনে এজনক দায়িত্ব দিয়া হ’ল, পিছলৈ যিজন বিজেপিত গ'ল । প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কমিটীৰ পৰা বাদ পৰিলোঁ । বাৰে বাৰে প্ৰাৰ্থিত্বৰ পৰা বঞ্চিত হৈছো । আৰু কিমান সেৱা আগবঢ়াব লাগিব ? সাধাৰণ ঘৰৰ পৰা আহি দলত ২৪×৭ নিষ্ঠা সহকাৰে কাম কৰাৰ পিছতো বাৰে বাৰে under estimate কিয় কৰা হ'ল ? এনেবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ অসমৰ প্ৰতিগৰাকী নিষ্ঠাবান কংগ্ৰেছ নেতা-কৰ্মী আৰু শুভাকাংক্ষী ৰাইজৰ ওচৰত এৰিলোঁ ।’’