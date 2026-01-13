ETV Bharat / politics

শিৱসাগৰক ধুবুৰী বনোৱা...বিতৰ্কিত ৰেজাউল কৰিম মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এজেণ্ট ! জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছীৰ সন্দেহ

কংগ্ৰেছৰ বৰঘৰত জ্বলোৱা জুই নুমুৱাবলৈ ব্যস্ত হৈ পৰিছে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছীসকল । যোগদান কৰিয়েই কংগ্ৰেছত অপ্ৰিয় হৈ পৰিছে ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰ ।

Rejaul Karim controversy
দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ সংবাদেমেল সম্বোধন (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 13, 2026 at 5:00 PM IST

গুৱাহাটী : এইবাৰ ভোগালী ভোগৰ নহ’ল কংগ্ৰেছৰ বাবে । ভোগালীৰ পূৰ্বে ন-কংগ্ৰেছী ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰে নিৰ্বাচনৰ আগে আগে কংগ্ৰেছক বিপদত পেলাবলৈকে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এজেণ্টৰূপে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছিল নেকি ? ৰেজাউল কৰিমৰ বিতৰ্কিত মন্তব্যক লৈ খৰ্গহস্ত হৈ পৰিছে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছীসকল ।

এই ক্ষেত্ৰত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা বিধানসভাত বিৰোধীৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াও । যাৰ বাবে ৰেজাউল কৰিমৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈলৈ পত্ৰ লিখিছে দেৱব্ৰত শইকীয়াই ।

কংগ্ৰেছ নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ সংবাদেমেল সম্বোধন (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ মাজতে কংগ্ৰেছৰ বৰঘৰত জ্বলোৱা জুই নুমুৱাবলৈ ব্যস্ত হৈ পৰিছে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছীসকল । যোগদান কৰিয়েই কংগ্ৰেছত অপ্ৰিয় হৈ পৰিছে ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰ । “শিৱসাগৰক ধুবুৰী আৰু ধুবুৰীক শিবসাগৰ বনাম...” —বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত ঘটাই কংগ্ৰেছক অস্বস্তিত পেলাই যেন ভোগালীৰ ভোগ ম্লান কৰি পেলালে যোৱা দেওবাৰে দলটোত যোগদান কৰা প্ৰাক্তন আমছু নেতা ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰে ।

যাৰ বাবে উত্তাল হৈ পৰিছে অসমৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ । আনসকলতো বাদেই, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দেওবাৰৰ পৰা কমেও পাঁচবাৰ ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰৰ ভাষ্যক লৈ কংগ্ৰেছ আৰু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈক কৰিছে কঠোৰ সমালোচনা ।

Rejaul Karim controversy
দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ গৌৰৱ গগৈলৈ পত্ৰ (ETV Bharat Assam)

বিপৰীতে এতিয়া যোগদান কৰিয়েই কংগ্ৰেছৰ পৰাও ব্যাপক সমালোচিত হৈছে ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰ । আনকি বিধানসভাত বিৰোধীৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই মুকলিকৈয়ে সন্দেহ কৰিছে যে ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এজেণ্ট ।

মঙলবাৰে এক সংবাদমেলযোগে ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এজেণ্ট আখ্যা দি দেৱব্ৰত শইকয়াই কয়, “ৰেজাউল কৰিমক ইমান গুৰুত্ব দিবলগা নাই ৷ ৰেজাউল কৰিম কোন ? অসমলৈ তেওঁৰ কি অৱদান আছে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পুৰণা ঘণিষ্ঠ ৰেজাউল কৰিম ৷ হয়তো কংগ্ৰেছত তেওঁৰ এজেণ্ট নাইকিয়া হ’ল ৷ সেয়েহে হয়তো নতুন এজেণ্ট পঠিয়াইছে ৷”

ইয়াৰ উপৰি ২০২১ৰ আগলৈকে অসমত নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত দুৰ্নীতি হৈছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শেহতীয়াভাৱে ৰাজহুৱা সভাত কৰা মন্তব্যক লৈয়ো কঠোৰ সলোচনা দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ । অৰ্থাৎ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত দুৰ্নীতি হৈছে বুলি স্বীকাৰ কৰিছিল ৷ ইয়াক লৈয়ো প্ৰতিক্ৰিয়া দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ ৷

Rejaul Karim controversy
দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ গৌৰৱ গগৈলৈ পত্ৰ (ETV Bharat Assam)

কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীৰ মন্তব্য, “তেওঁৰ মন্ত্ৰিত্বৰ কাৰ্যকালত যদি দুৰ্নীতি হৈছিল তেন্তে তেওঁ দুৰ্নীতি সহ্য কৰিছিল ৷ আনহাতে, যদি কংগ্ৰেছীয়ে দুৰ্নীতি কৰিছিল তেনেহ'লে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কোৱাৰ দৰে বিজেপি চৰকাৰ হোৱাৰ পিছত এতিয়া কংগ্ৰেছীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক ৷ কিন্তু তেনে নকৰি কংগ্ৰেছীক তেওঁলোকে যোগদান কৰাইছে ৷”

আনহাতে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজহুৱা সভাত কৈ আহিছে যে কংগ্ৰেছৰ দিনত ঘৰ-মাটি বিক্ৰী কৰি হ’লেও টকা দি চাকৰি ল’বলগা হৈছিল । মুখ্যমন্ত্ৰীক উভতি ধৰি দেৱব্ৰত শইকীয়াই কয়, “১৫ লাখ দি যদি চাকৰি লৈছিল তেনেহ’লে তেওঁলোকক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত অথবা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই ৷ পাঁচশ হাজাৰটকীয়া ঘোচ লোৱাসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ১৫ লাখৰ কেলেংকাৰী কৰাসকলক কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই ?”

লগতে বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত বিগত ১০ বছৰত হোৱা দুৰ্নীতিৰ কথা উল্লেখ কৰি তাৰ তালিকা দিলে দেৱব্ৰত শইকীয়াই:

  • ২০১৯ত পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়নত দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈছিল ৷ কিন্তু তদন্ত একো নহ’ল ৷
  • এছ আই নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ তদন্ত কি হ’ল তাৰো একো গম পোৱা নগ’ল ৷ মাত্ৰ দুজনমানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল ৷
  • বিজেপিৰ ইন্দ্ৰানী তহবিলদাৰৰ আত্মহত্যাৰ গোচৰটোৰ তদন্তও একো নহ’ল ৷

দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ প্ৰশ্ন, “সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰৰ দিনত দুৰ্নীতি হৈছে বুলি বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জাহিৰ কৰিছে ৷ কিন্তু বৰ্তমান তেওঁ কিয় সেই সন্দৰ্ভত তদন্ত কৰা নাই ?”

অসমৰ জনগণক বিজেপিয়ে বিগত সময়ছোৱাত প্ৰৱঞ্চনা কৰিছে বুলি কৈ দেৱব্ৰত শইকীয়াই লগতে বিজেপিৰ উল্লেখযোগ্য কামৰ এক শ্বেতপত্ৰ দাবী কৰে ৷ শ্বেতপত্ৰ সন্দৰ্ভত এইদৰে কয়, “প্ৰথম বছৰত বিজেপিক যিদৰে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিলো, আজি দহ বছৰ সময়ছোৱাতো আমি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছো ৷ জনতাৰ বাবে তেওঁ কি কি কাম কৰিলে এখন শ্বেতপত্ৰ প্ৰকাশ কৰক ৷”

ৰেজাউল কৰিম প্ৰসংগত গৌৰৱ গগৈলৈ পত্ৰ

আনহাতে, সংবাদমেলৰ উপৰি গৌৰৱ গগৈলৈ ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰৰ অসমৰ ৰাজনীতিত আলোড়ন তোলা বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ প্ৰতিবাদ জনাই এখন পত্ৰও প্ৰেৰণ কৰিছে দেৱব্ৰত শইকীয়াই ৷ অসম বিধানসভাৰ বিৰোধী দলপতি তথা কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়াই মঙলবাৰে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ (এ পি চি চি) সভাপতি গৌৰৱ গগৈলৈ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি নতুনকৈ কংগ্ৰেছত যোগদান কৰা প্ৰাক্তন আমছু (AAMSU) সভাপতি ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰৰ বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ তীব্ৰ সমালোচনা কৰে ।

উজনি অসমত কংগ্ৰেছৰ ব্যাপক ক্ষতি কৰিছে ৰেজাউল কৰিমৰ মন্তব্যই

দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ স্পষ্ট মত যে ৰেজাউল কৰিমৰ এই মন্তব্যই উজনি অসমত দলটোৰ ব্যাপক ক্ষতি কৰিছে । মঙলবাৰৰ এই পত্ৰযোগে বিতৰ্কিত নতুন লোকক দলত যোগদান কৰোৱাৰ পূৰ্বে দলীয় মঞ্চত আলোচনাৰ বাবে গৌৰৱ গগৈক দাবী জনাইছে দেৱব্ৰত শইকীয়াই ।

শইকীয়াৰ মন্তব্য, “অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ দুমাহ বাকী থকা অৱস্থাত এই মন্তব্যই বিশেষকৈ উজনি অসমত দলৰ বাবে যথেষ্ট ক্ষতি কৰিছে ৷ ভৱিষ্যতে কোনো বিতৰ্কিত ব্যক্তিক দলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ আগতে দলীয় নেতৃত্বৰ সৈতে পৰামৰ্শ কৰা উচিত, যাতে দলৰ মূল্যবোধৰ সৈতে সংগতি ৰক্ষা হয় আৰু এনে অপ্ৰয়োজনীয় বিতৰ্ক এৰাই চলিব পাৰি ।”

দেৱব্ৰত শইকীয়াই পত্ৰখনত লগতে উল্লেখ কৰে, “ৰেজাউল কৰিম সকাৰে কৰা 'শিৱসাগৰক ধুবুৰী, ধুবুৰীক শিৱসাগৰ, বৰাকক শিৱসাগৰ, তিনিচুকীয়াক ধুবুৰী' কৰি পেলোৱাৰ দৰে মন্তব্যই অসমত ব্যাপক বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছে । এই মন্তব্যৰ ভাষা আৰু সময় অতি অসাৱধানীপূৰ্ণ আৰু দলৰ বাবে ক্ষতিকাৰক হৈ পৰিছে, বিশেষকৈ যেতিয়া মিডিয়া আৰু ছ’চিয়েল মিডিয়াত কংগ্ৰেছক নেতিবাচকভাৱে চিত্ৰিত কৰা হৈ আছে ।”

গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰতি পত্ৰখনত স্পষ্ট কৰি দেৱব্ৰত শইকীয়াই কয়, “ শিৱসাগৰ, তিনিচুকীয়া, বৰাক আৰু ধুবুৰী একে নহয়; প্ৰত্যেকৰে নিজা অনন্য ঐতিহাসিক আৰু সাংস্কৃতিক গুৰুত্ব আছে । শিৱসাগৰৰ ৰংঘৰ, কাৰেংঘৰ, শিৱদৌলৰ লগতে ধুবুৰীৰ মহামায়া ধাম, নেতাই ধুবুনীঘাট, গুৰুদ্বাৰ শ্ৰী গুৰু তেগবাহাদুৰ চাহিবজী, ৰংগামাটি মছজিদ আৰু পঞ্চপীৰ দৰগাহ এই বৈচিত্ৰ্যৰ প্ৰতীক ।”

