অগ্ৰিম জামিন বিচাৰি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ পৱন খেড়া

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অনুসৰি পৱন খেড়াই হায়দৰাবাদত আত্মগোপন কৰি আছে । আনহাতে, বুধবাৰে তাৰ পৰাও আঁতৰি আন ৰাজ্যত আশ্ৰয় লোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

Pawan Khera controversy
অগ্ৰিম জামিন বিচাৰি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ পৱন খেড়া (ETV Bharat Assam)
Published : April 8, 2026 at 6:34 PM IST

গুৱাহাটী : মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন কৰি বিপদত কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা পৱন খেড়া । গ্ৰেপ্তাৰৰ ভয়ত পলাই ফুৰা পৱন খেড়াই বুধবাৰে অগ্ৰিম জামিন আবেদন বিচাৰি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত আবেদন কৰে । মুখ্যমন্ত্রীৰ পত্নীয়ে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পিছতে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত গোচৰ ৰুজু কৰিছিল আৰু সেই গোচৰৰ ভিত্তিত অসম আৰক্ষী পৱন খেড়াৰ সন্ধানত আছে । গ্ৰেপ্তাৰৰ ভয়ত আত্মগোপন কৰি থকা পৱন খেড়াই জামিন বিচাৰি ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছে ।

উল্লেখ্য যে দেওবাৰে দিল্লীত আৰু বিয়লি গুৱাহাটীত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ মিডিয়া বিভাগৰ অধ্যক্ষ পৱন খেড়াই মুখ্যমন্ত্রীৰ পত্নীৰ বিৰুদ্ধে বহু বিস্ফোৰক অভিযোগ আনে । পৱন খেড়াই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে তিনি দেশৰ পাছপ’ৰ্ট থকাৰ লগতে আমেৰিকাত ৫২ হাজাৰ কোটিৰ কোম্পানী থকাৰ অভিযোগ তোলে । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাই এই অভিযোগ অস্বীকাৰ কৰে ।

Pawan Khera controversy
অগ্ৰিম জামিন বিচাৰি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ পৱন খেড়া (ETV Bharat Assam)

ইফালে দেওবাৰে নিশাতেই মুখ্যমন্ত্রীৰ পত্নীয়ে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত পৱন খেড়াৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰে । সেই এজাহাৰৰ ভিত্তিত ৰুজু হোৱা গোচৰৰ পিছতে মঙলবাৰে পৱন খেড়াক বিচাৰি দিল্লীত যায় অসম আৰক্ষীৰ দল। কিন্তু বাসগৃত পৱন খেড়া উপস্থিত নাছিল। গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষীৰ ডিচিপি দেৱজিত নাথৰ নেতৃত্বত মঙলবাৰে দিল্লীত উপস্থিত হৈছিল অসম আৰক্ষীৰ এটা দল । কিন্তু দিল্লীৰ নিজামুদ্দিনস্থিত বাসগৃহত পৱন খেড়াক পোৱা নাছিল অসম আৰক্ষীৰ দলটোৱে ।

ইফালৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত দিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া অনুসৰি পৱন খেড়াই দিল্লী এৰি হায়দৰাবাদত আত্মগোপন কৰি আছে । আনহাতে, বুধবাৰে পৱন খেড়াই হাইদৰাবাদৰ পৰাও আঁতৰি আন ৰাজ্যত আশ্ৰয় লোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । চৰ্চা অনুসৰি, পৱন খেড়াই পঞ্জাবত আশ্ৰয় লোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

ইফালে অসম আৰক্ষীৰ জোৰদাৰ সন্ধান তথা তদন্তৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত গ্ৰেপ্তাৰৰ ভয়ত পৱন খেড়াই ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছে । আগতীয়া জামিন বিচাৰি পৱন খেড়াই উচ্চ ন্যায়ালয়ত আৱেদন কৰিছে ।

উল্লেখ্য যে পৱন খেড়াৰ বিস্ফোৰক অভিযোগৰ পাছতে ৰাজ্যৰ লগতে দেশৰ ৰাজনীতিত তুমুল প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । ইফালে পৱন খেড়াৰ এই অভিযোগৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিশেষভাৱে সৰৱ হৈ পৰাৰ লগতে পৱন খেড়াক 'পেৰা' বনাই দিয়াৰ হুংকাৰ দিছিল ।

পৱন খেৰা
ৰিণিকি ভূঞা
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
ৰিণিকি ভূঞা পাছপোৰ্ট বিতৰ্ক
PAWAN KHERA CONTROVERSY

