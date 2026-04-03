নাগপুৰৰ পৰা ইংগিত পালেই নাচ আৰম্ভ হৈ যায় : পৱন খেৰা
বিজেপিৰ ইস্তাহাৰক কপি-পেষ্ট আখ্য়া নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ মিডিয়া বিভাগৰ অধ্যক্ষৰ ।
Published : April 3, 2026 at 4:04 PM IST
বৰপেটা: বিজেপিৰ ইস্তাহাৰক কপি-পেষ্ট ইস্তাহাৰ আখ্য়া নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ মিডিয়া বিভাগৰ অধ্যক্ষ পৱন খেৰাৰ । নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ পিছতেই বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰখন ডাষ্টবিনত দলিয়াই পেলাব বুলি মন্তব্য় কৰি মিডিয়া বিভাগৰ অধ্যক্ষ খেৰাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো তীব্ৰ সমালোচনা কৰে । বৰপেটাত আয়োজিত সংবাদমেলখনত খেৰাই পুনৰ কয়, "বিজেপিৰ ইস্তাহাৰৰ কেবল তাৰিখটোহে সলনি হয় ।" ইয়াৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে সমাজৰ বিভিন্ন স্তৰৰ লোকক সাক্ষাৎ কৰি দলৰ ইস্তাহাৰ প্ৰকাশ কৰিছে বুলি খেৰাই মন্তব্য় কৰে ।
বিদায় ল'বলগীয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি কথাত দুখ পাইছে ?
কংগ্ৰেছৰ পাঁচদফীয়া প্ৰতিশ্ৰুতি সন্দৰ্ভত মন্তব্য় কৰি নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ মিডিয়া বিভাগৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে কয়, "আমি ১০০ দিনৰ ভিতৰত জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় প্ৰদানৰ নিশ্চিতি দিছো । এই কথাত সকলোৱে সুখী হ'ব লাগিছিল; কিন্তু বিদায় ল'বলগীয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দুখ পাইছে । তেওঁ কাৰোবাক বচাব বিচাৰিছে ।"
বৰপেটাত কিয় বিশ্ববিদ্যালয় নাই ?
প্ৰতিখন জিলাতে বিজেপি চৰকাৰে ৫০০খন বিচনাযুক্ত মেডিকেল স্থাপন কৰাৰ ঘোষণা ১০ বছৰে কি হ'ল বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি খেৰাই কয়, "কংগ্ৰেছে ২৫ লাখ টকাৰ স্বাস্থ্য বীমা যোজনাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গোটেই অসমকে মামু বনাইছে । তেওঁক কিয় মানুহে মামা বুলি কয় ? বৰপেটাত ৰে'ল ষ্টেচন কিয় নাই ?" বৰপেটাত কিয় বিশ্ববিদ্যালয় নাই বুলিও তেওঁ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ।
মাটি পচন্দ হ'লেই বাবলু আৰু বাণ্টিয়ে লয় :
নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ মিডিয়া বিভাগৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি কয়, "চহৰৰ ক'ৰবাত মাটি পচন্দ হ'লেই বাবলু আৰু বাণ্টিয়ে লৈ লয় ।" তেওঁ লগতে কয়, "হাজাৰ বিঘা মাটি চুৰি কৰিছে । ইয়াৰ বিচাৰ হ'বই । যিয়ে চুৰি কৰিছে তেওঁক শাস্তি প্ৰদান কৰা হ'ব ।" কংগ্ৰেছে এজনৰ বাদে সকলোকে ৰোজগাৰ প্ৰদান কৰিব বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্য়মন্ত্ৰীক কটাক্ষ কৰে ।
১০ বিঘাতকৈ অধিক মাটি পালেই কাঢ়ি হ'ব কংগ্ৰেছে :
তেওঁ পুনৰ কয়, "হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক শাসনৰ গাদীৰ পৰা আঁতৰাই পঠোৱা হ'ব । অসমৰ নিবনুৱাসকলৰ ঠিকা-ঠুকলি পোৱাৰ অধিকাৰ নাই নেকি ? মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ নামত হোৱা ঠিকা-ঠুকলিৰ তদন্ত কৰি ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব । ১০ বিঘাতকৈ অধিক মাটি পালেই সেই মাটি কাঢ়ি লোৱা হ'ব । চাহ উদ্যোগৰ বিশেষ উন্নয়নৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব । প্ৰতিমাহে বয়োজ্যেষ্ঠ লোকক ১,২৫০ টকা প্ৰদান কৰা হ'ব ।"
নাগপুৰৰ ইংগিত পালেই নাচ আৰম্ভ হয় :
অসমত এতিয়া চাৰিওফালে ঘৃণাৰ ৰাজনীতি চলিছে বুলি মন্তব্য় কৰি তেওঁ পুনৰ কয়, "সকলো ফালে ঘৃণাৰ ৰাজনীতি চলিছে । নাগপুৰৰ পৰা ইংগিত পালেই নাচ আৰম্ভ হৈ যায় ৷" বৰপেটাত মনোনয়ন নাকচ সম্পৰ্কেও মন্তব্য কৰে পৱন খেৰাই ।
মুছলমান ৰাষ্ট্ৰপতি ওৱেইছিয়ে দিয়া নাছিল :
অল ইণ্ডিয়া মজলিছ-ই-ইত্তেহাদুল মুছলিমীন দলৰ মুৰব্বী তথা হায়দৰাবাদৰ সাংসদ আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে অসমত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱা সম্পৰ্কে মন্তব্য কৰি খোৰাই কয়, "এই দেশৰ প্ৰথমগৰাকী মুছলমান ৰাষ্ট্ৰপতি ওৱেইছিয়েটো দিয়া নাছিল । দেশৰ প্ৰথমগৰাকী মুখ্য়মন্ত্ৰী ওৱেইছিয়ে দিয়া নাছিল । যিয়ে হিন্দু-মুছলমানৰ কথা কয় তেওঁলোকে ধৰ্মনিৰপেক্ষ ৰাজনীতিৰ বিৰুদ্ধে কয় । যদি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ইমানেই সহায় কৰাৰ ইচ্ছা আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ দলৰ প্ৰতীকত খেলাব লাগিছিল ।"
