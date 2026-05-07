ETV Bharat / politics

কংগ্ৰেছ এৰিলে শিৱসাগৰৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সম্পাদক মনোৰঞ্জন বৰগোঁহায়ে

অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সম্পাদক তথা জ্যেষ্ঠ মুখপাত্ৰ মনোৰঞ্জন বৰগোঁহায়ে শিৱসাগৰত সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰি দলৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে পদত্যাগ কৰে ।

Sivasagar congress leader Resigns
প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সম্পাদক মনোৰঞ্জন বৰগোঁহাইৰ পদত্যাগ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 7, 2026 at 5:11 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

শিৱসাগৰ: ইটোৰ পিছতে সিটোকৈ আঘাতত জৰ্জৰিত হৈছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ । নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে গুৰুত্বপূৰ্ণ জ্যেষ্ঠ নেতাৰ দলত্যাগ, নিৰ্বাচনত শোচনীয় ফলাফল আৰু এতিয়া নিৰ্বাচনৰ পিছতো দল এৰাৰ ধুম উঠিছে কংগ্ৰেছত । এক কথাত ক'বলৈ গ'লে আভ্যন্তৰীণ জোকাৰণিত এতিয়াও কঁপি আছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ । তাৰ মাজতে এইবাৰ কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সম্পাদক তথা জ্যেষ্ঠ মুখপাত্ৰ মনোৰঞ্জন বৰগোঁহায়ে ।

শিৱসাগৰ নগৰৰ ৰংপুৰজ্যোতি ক্লাবত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মনোৰঞ্জন বৰগোঁহায়ে দলৰ পৰা পদত্যাগ কৰে । লগতে কংগ্ৰেছ দলৰ সৈতে থকা ৩৩ বছৰীয়া সম্পৰ্ক ছেদ কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় দলটোৰ নেতৃত্বক লৈ ক্ষোভ উজাৰে মনোৰঞ্জন বৰগোঁহায়ে । সংবাদমেলত তেওঁ তীব্ৰ ক্ষোভ উজাৰি কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে পদত্যাগ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে ।

প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সম্পাদক মনোৰঞ্জন বৰগোঁহাইৰ পদত্যাগ (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে বিগত দিনবোৰত এনএছইউআইৰ পৰা আৰম্ভ কৰি, মণ্ডল, জিলা তথা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ দায়িত্ব একাগ্ৰতাৰে পালন কৰাৰ পাছতো এই দলটোৰ পৰা প্ৰকৃত কৰ্মীয়ে আদৰ লাভ নকৰে বুলি তেওঁ অভিযোগ আনে । আনহাতে, বৰ্তমান গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছ দলটো চূড়ান্ত অনুশাসনহীনতা, বান্দৰামি আৰু পাগলামিৰ মাজত চলিথকা বুলিও অভিযোগ কৰে ।

সংবাদমেলত তেওঁ কয়, "আজি মই অতি দুখ আৰু ক্ষোভেৰে আপোনালোকৰ আগত এই কথা ক'বলৈ পাই মোৰ বেয়া লাগিছে যে মই আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাথমিক সদস্যৰ পৰাও পদত্যাগ কৰিব বিচাৰিছোঁ ।"

তেওঁ লগতে কয়, "এতিয়া কথাটো হ'ল, মই কিয় এনে এটা সিদ্ধান্ত ল'বলগা হ'ল... মই দেখিলোঁ আমাৰ দলটোৱে ভুলৰ পৰা কোন শিক্ষা ল'ব নিবিচাৰে । আমাৰ দলটো, কংগ্ৰেছ দলটো এতিয়া চূড়ান্ত অনুশাসনহীনতা, চূড়ান্ত বলিয়ালি, চূড়ান্ত বান্দৰামি আৰু পাগলামিত পৰিণত হৈছে ।"

তেওঁ কয় যে কংগ্ৰেছ দলে মুখত কয় যে দলটোৰ হৈ টিকটৰ দাবীদাৰ তৃণমূলৰ লগত জড়িত লোকে লাভ কৰিব । কিন্তু বাস্তৱত যি লোকে শীৰ্ষ নেতাক তৈলমৰ্দন কৰিব পাৰিব তেওঁকহে দলে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে । আনহাতে, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ প্ৰসংগ টানি তেওঁ কয় যে কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃত্বই দলৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰা লোকক লৈ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে ।

Sivasagar congress leader Resigns
পদত্যাগ পত্ৰ (ETV Bharat Assam)

দলটোত একাগ্ৰতাৰে কাম কৰা আৰু জ্যেষ্ঠ লোকৰ গুৰুত্ব নোহোৱা হৈ গৈছে বুলি উল্লেখ কৰি কয় যে যাৰবাবে দলটো এতিয়া একাগ্ৰতাৰে কাম কৰা আৰু দলটোৰ উন্নতিৰ বাবে কামনা কৰা লোকৰ বাবে অনুপযোগী হৈ পৰিছে ।

আনহাতে, সংবাদমেলত তেওঁ প্ৰত্যক্ষভাৱে গৌৰৱ গগৈক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈ কয়, "তেওঁ এজন জনসম্পৰ্কহীন নেতা । তেওঁৰ সাক্ষাৎ লাভৰ বাবে যদি মোৰ দৰে সাধাৰণ সম্পাদকে মাহ মাহ ধৰি অপেক্ষা কৰিব লাগে, তেন্তে সাধাৰণ জনতাই তেওঁৰ সাক্ষাৎ কেনেকৈ পাব । প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি এজনৰ দলটোৰ কৰ্ম-কৰ্তাৰ প্ৰতি থকা দায়িত্ব তেওঁ পালন নকৰে । সমষ্টি উন্নয়নৰ বাবে তেওঁৰ হাতত সময় নাই । আজিলৈকে তেওঁ নিজৰ লোকসভা সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ বাবে কোনো জিলা প্ৰশাসন, পঞ্চায়ত, পৌৰ নিকায় সমিতিৰ লগত পৰিকল্পনা কৰিবলৈ তেওঁৰ হাতত সময় নাই ।"

আনহাতে, তেওঁ কংগ্ৰেছ দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদক জীতেন্দ্ৰ সিঙকো তীব্ৰ সমালোচনা কৰি মূৰ্খ আখ্যা দিয়ে । শেষত বৰগোঁহায়ে কেৱল তুষ্টিকৰণক দলীয় সেৱাৰ মাপকাঠি বুলি গণ্য কৰা এই দলটোত অন্ধকাৰৰ বাদে কোনো ভৱিষ্যত নাই বুলি উল্লেখ কৰি কংগ্ৰেছ দলৰ সকলো দায়িত্বৰ লগতে প্ৰাথমিক সদস্য পদৰ পৰা মনোৰঞ্জন বৰগোঁহায়ে পদত্যাগ কৰে ।

লগতে পঢ়ক :ধুবুৰী সমষ্টি উদ্ধাৰ কৰি ৰাইজক ধন্যবাদ জনালে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী বেবী বেগমে
লগতে পঢ়ক :মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক’লে শিৱসাগত প্ৰচাৰ কৰা নাই, ফটোসহ প্ৰমাণ দাঙি মুখ্যমন্ত্ৰীক মিথ্যাচাৰী আখ্যা অখিলৰ

TAGGED:

মনোৰঞ্জন বৰগোঁহাইৰ পদত্যাগ
শিৱসাগৰ
গৌৰৱ গগৈ
ইটিভি ভাৰত অসম
SIVASAGAR CONGRESS LEADER RESIGNS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.