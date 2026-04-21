নাৰী বন্দনৰ নামত সংসদৰ স্বৰূপ সলনি কৰাৰ ৰাষ্ট্ৰবিৰোধী ষড়যন্ত্র বিজেপিৰ: গুৱাহাটীত ক'লে ৰাজস্থানৰ কংগ্ৰেছ নেত্ৰীয়ে

নাৰী বন্দনৰ নামত সংসদৰ স্বৰূপ সলনি কৰাৰ ৰাষ্ট্ৰবিৰোধী ষড়যন্ত্র বিজেপিৰ: গুৱাহাটীত ক'লে ৰাজস্থানৰ কংগ্ৰেছ নেত্ৰীয়ে
মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়ক গৃহীত নোহোৱাৰ পাছতে সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ ব্যাপক বিতৰ্ক আৰু চৰ্চা হৈছে ।
Published : April 21, 2026 at 7:15 PM IST
গুৱাহাটী: ‘‘মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়কৰ আঁৰত আছিল বিজেপি চৰকাৰৰ কুটিল ৰাজনৈতিক অভিসন্ধি । লক্ষ্য আছিল ৰাজনৈতিক শোষণ । মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়কৰ আঁৰত থকা বিজেপিৰ চক্ৰান্ত সংসদত উন্মোচিত হ'ল আৰু সেয়া সকলোৱে দেখিলে ।’’ - এই মন্তব্য কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেত্ৰী তথা ৰাজস্থানৰ প্ৰাক্তন বিধায়িকা দিব্যা মেডেৰ্নাৰ ।
মঙলবাৰে গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ৰাজস্থানৰ প্ৰাক্তন বিধায়িকাগৰাকীয়ে মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়ক সন্দৰ্ভত এইদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ।
উল্লেখ্য যে সংসদত শুকুৰবাৰে মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়ক গৃহীত নোহোৱাৰ পাছতে সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ ব্যাপক বিতৰ্ক আৰু চৰ্চা হৈছে । বিধেয়কখনৰ সমৰ্থন আৰু বিৰোধিতা কৰি শাসক আৰু বিৰোধীয়ে পৰস্পৰে পৰস্পৰক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে । বিজেপিয়ে বিধেয়কখনৰ বিৰোধিতা কৰা বাবে কংগ্ৰেছক আক্ৰমণ কৰাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে বিধেয়কখনৰ আলম লৈ কূটকৌশল ৰচনা কৰা বুলি বিজেপিক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে । দুয়ো পক্ষই বিষয়টো সন্দৰ্ভত নিজৰ নিজৰ যুক্তি দাঙি ধৰি পৰস্পৰক সমালোচনা কৰিছে ।
মঙলবাৰে এই সন্দৰ্ভত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘নাৰী বন্দনৰ নামত সংসদৰ স্বৰূপ সলনি কৰাৰ খেল চলোৱা হৈছিল । যিটো ৰাষ্ট্ৰ বিৰোধী ষড়যন্ত্ৰ । যাৰ বাবে বিজেপিৰ প্ৰতি ৰাইজৰ আস্থা আৰু বিশ্বাস নোহোৱা হৈ পৰিছে । এফালে মুখত নাৰী সন্মানৰ কথা আৰু আনফালে ক্ষমতা ৰক্ষাৰ অস্থিৰতা । এইটো আছিল প্ৰকৃত খেল । কথা মহিলাৰ, কিন্তু খেল নিৰ্বাচনী নক্সা নিজৰ সুবিধাৰ বাবে সলনি কৰাৰ ।’’
‘‘এই বিধেয়কখন অহাৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বিজ্ঞান ভৱনৰ পৰা ভাষণ দিয়াৰ পিছত বিজেপিৰ টুইটাৰ হেণ্ডেলৰ যোগেদি বিভ্ৰান্তিকৰ প্ৰচাৰ চলোৱা হ'ল । মহিলাৰ আবেগকলৈ এক আৱৰণ সৃষ্টি কৰা হ'ল । কিন্তু ইয়াৰ আঁৰত আছিল অখণ্ড ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে অনা এখন বিধেয়ক । বিজেপিয়ে ৪০০ অতিক্ৰম কৰাৰ শ্ল'গান দি আহিছে আৰু ইয়াৰ অন্তৰালত থকা ৰহস্য এতিয়া উন্মোচিত হৈছে । এনে বিধেয়ক গৃহীত কৰা আৰু তেওঁলোকৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ বাবে সংসদত ৪০০ ৰ বেছি শক্তি লাগে । কিন্তু দেশৰ জনতাই তেওঁলোকক সংখ্যাৰ সেই শক্তি নিদিলে ।’’ মেডেৰ্নাই কয় ৷
তেওঁ লগতে কয়, "বিজেপিৰ সকলো কুটিলতা জনতাই এতিয়া লাহে লাহে গম পাইছে । ২০২৩ চনৰ ছেপ্টেম্বৰত নাৰী শক্তি বন্দন সংশোধনী বিধেয়ক সৰ্বসন্মতি ক্ৰমে উত্থাপন হৈছিল । কিন্তু বিজেপিয়ে ইয়াৰ লগত চৰ্ত ৰাখিছিল যে প্ৰথমে লোকপিয়ল আৰু সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত মহিলাৰ বাবে ৩৩ শতাংশ সংৰক্ষণ কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব । বিৰোধীয়ে এই চৰ্তবোৰ আঁতৰাবলৈ কৈছিল । কিন্তু বিজেপিৰ উদ্দেশ্য সৎ নাছিল । এতিয়া ৩০ মাহ পাছত হঠাতে সংবিধান সংশোধন কথাটোত তেওঁলোকৰ স্বৰূপটো উন্মোচিত হৈছে । ২০২৯ ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰি এই বিধেয়কখন অনা হৈছে । এইখন মহিলা সংৰক্ষণৰ বিধেয়ক নহয়, বিজেপিৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰাৰ এক চক্ৰান্ত ।’’
বিজেপি চৰকাৰক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰি মেডেৰ্নাই কয়, ‘‘মহিলা সংৰক্ষণৰ নামত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ জাপি দিব বিচৰা হৈছে । যাতে নিজৰ সুবিধা অনুসৰি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰি সদায় ক্ষমতাত থাকিব পাৰে । ২০১১ ৰ লোকপিয়লৰ আধাৰত আসনৰ সাল-সলনি কৰিব বিচাৰিছে । কিন্তু এই সময়চোৱাত পৰিস্থিতি বহু সলনি হ'ল । অৰ্থাৎ ২০২৭ ত হ’বলগীয়া নতুন লোকপিয়লক লৈ বিজেপি শংকাত আছে । এতিয়া ২০২৬ চনত ২০১১ চনৰ জনসংখ্যাক আধাৰ হিচাপে লোৱাৰ অৰ্থ এনেকুৱা যে ১৫ বছৰ পুৰণি এম আৰ আই তথা ৰক্ত পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্ট লৈ এতিয়া অস্ত্ৰোপচাৰ কৰা । এনেদৰে গণতন্ত্ৰ চলাব বিচাৰিছে ।"
বিজেপিৰ অভিসন্ধিৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "নিৰ্বাচনত অধিক আসন পোৱাৰ বাবে বিজেপিয়ে সীমাৰ সালসলনি কৰিব বিচাৰিছে । এইটো বিৰোধীক শেষ কৰাৰ বিজেপিৰ ৰাজনৈতিক হাথিয়াৰ । জম্মু-কাশ্মীৰত ২০১১ চনৰ আৰু অসমত ২০০১ চনৰ লোকপিয়লৰ আধাৰত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ল । অসমত নিৰ্বাচন আয়োগে কৰিলে । এইবোৰ ৰাজনৈতিক শোষণ । দেশৰ জনতাই ইয়াক মানি নলয় । অসম আৰু জম্মু-কাশ্মীৰত কৰা ষড়যন্ত্ৰ সমগ্ৰ দেশত কৰিব বিচাৰিছে বিজেপিয়ে । বিকশিত ৰাজ্যই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে । তেনেস্থলত সংখ্যাৰ ফালৰ পৰা আসনৰ সংখ্যা কমিব । এইটো আসনৰ কথা নহয়, ফেডাৰেল গাঁথনিৰ ওপৰত এয়া গভীৰ আক্ৰমণ ।’’
‘‘মহিলাৰ সংৰক্ষণৰ কথা কৈ নিজৰ ক্ষমতাৰ বাবে বিজেপিয়ে এই বিধেয়ক আনিছে । লোকপিয়ল হ'লে বহু কথা ওলাই পৰিব। বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত হঠাতে ৩০ মাহ পাছত বিশেষ অধিৱেশন আনি বিধেয়কখন আনিছে। কিন্তু তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য সফল নহ'ল । সংসদক নিজৰ স্বাৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছে । ১৮ এপ্ৰিলত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দিয়া ভাষণত ৫৮ বাৰ কংগ্ৰেছৰ নাম ল'লে । আচলতে তেওঁলোকে ভয় খাইছে ।"
লগতে পঢ়ক:
