হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বতেই তৃতীয়বাৰৰ বাবে পুনৰ এন ডি এ চৰকাৰ হ’ব : ঋতুবৰণ শৰ্মা

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বতেই তৃতীয়বাৰৰ বাবে পুনৰ এন ডি এ চৰকাৰ হ’ব : ঋতুবৰণ শৰ্মা
বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপি কেনেদৰে সাজু ? বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠকৰ্মী তথা প্ৰভাৰী ঋতুবৰণ শৰ্মাই জনালে সবিশেষ ।
Published : February 15, 2026 at 10:00 PM IST
তেজপুৰ : আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপি সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু । গেৰুৱা দলটোৱে ৰাজ্য়ত তৃতীয়বাৰৰ বাবে শাসনভাৰ দখল কৰিবলৈ কেনেদৰে প্ৰস্তুতি চলাইছে সেই বিষয়ে ব্য়াখ্য়া কৰিলে বিশ্বনাথ জিলাৰ প্ৰভাৰী তথা এমট্ৰনৰ উপাধ্য়ক্ষ ঋতুবৰণ শৰ্মাই । ইটিভি ভাৰতৰ আগত এই বিষয়ে সবিশেষ ব্য়াখ্য়া কৰিলে শৰ্মাই ।
এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠকৰ্মী তথা প্ৰভাৰী শৰ্মাই কয়, "নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতি আৰু বুথ সবলীকৰণ বিজেপিৰ সাংগঠনিক কাঠামো সু-সংগঠিত । বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি বুথ পৰ্যায়লৈকে সকলো কমিটীক সক্ৰিয় কৰি তোলা হৈছে । বুথ সবলীকৰণ অভিযানৰ জৰিয়তে প্ৰতিটো বুথ সাজু কৰা হৈছে । এতিয়া বুথ বিজয় অভিযান চলি আছে । ইয়াৰ জৰিয়তে যোৱা পাঁচ বছৰত চৰকাৰে কৰা উন্নয়নমূলক কাম-কাজৰ খতিয়ানৰ এখন পুস্তিকা আকাৰে ৰাইজৰ সন্মুখত দাঙি ধৰাৰ ব্যৱস্থা হাতত লোৱা হৈছে, যাতে ৰাইজে নিজেই মূল্যায়ন কৰিব পাৰে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "ৰাজ্যিক সভাপতিয়ে সময়সীমা বৃদ্ধি কৰাৰ ফলত বুথ বিজয় অভিযান অব্যাহত আছে । দলৰ জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তাসকলক বিভিন্ন জিলাৰ প্ৰভাৰী হিচাপে দায়িত্ব দিয়া হৈছে, যাতে সংগঠনৰ কাম-কাজ সুচাৰুৰূপে আগবাঢ়ে ।"
প্ৰাৰ্থিত্ব আৰু মিত্ৰজোঁট :
উল্লেখযোগ্য যে তেজপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত নিজকে এগৰাকী প্ৰত্যাশী হিচাপে উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, “প্ৰত্যাশী বহু আছে; কিন্তু সকলোৰে লক্ষ্য এটাই তৃতীয়বাৰৰ বাবে ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত অসমত এন ডি এ চৰকাৰ গঠন ।” তেওঁ কয় যে বিগত ২০১১ চনত তেওঁ দলৰ প্ৰাৰ্থী আছিল যদিও সেই সময়ত দলৰ সাংগঠনিক অৱস্থা বৰ্তমানৰ দৰে শক্তিশালী নাছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত ২০১৪ চনত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত আৰু ২০১৫ চনত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যোগদানৰ পিছত দলৰ শক্তি বৃদ্ধি পায় আৰু ২০১৬ চনত চৰকাৰ গঠন কৰে ।
মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত কি কয় ?
অসম গণ পৰিষদৰ সৈতে মিত্ৰতাৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "এই শিতান চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেতৃত্বই ল’ব । ২০১৬ আৰু ২০২১ চনৰ দৰে এইবাৰো আলোচনাৰ মাজেৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ’ব ।"
বিৰোধীৰ অভিযোগ আৰু পৰিৱৰ্তন যাত্ৰা :
কংগ্ৰেছৰ পৰিৱৰ্তন যাত্ৰা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয় যে ৰাইজে নিজেই সেই যাত্ৰাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া লক্ষ্য কৰিছে । প্ৰভাৰী শৰ্মাই অভিযোগ কৰি কয়, "কংগ্ৰেছে অতিৰঞ্জিত দাবী কৰি সহানুভূতি আদায় কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে ।" তেওঁ লগতে কয় যে গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদ স্বাভাৱিক; কিন্তু কোনো ধৰণৰ সংঘাত গ্ৰহণযোগ্য নহয় । বিজেপি এটা অনুশাসিত দল আৰু দলীয় কাৰ্যকৰ্তাসকলকো সেই ধৰণৰ আচৰণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
চৰকাৰৰ উন্নয়নমূলক কাম :
ঋতুবৰণ শৰ্মাই কয় যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত চৰকাৰে উল্লেখযোগ্য কাম সম্পন্ন কৰিছে । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে বেদখলমুক্ত অভিযানৰ জৰিয়তে বৃহৎ পৰিমাণৰ ভূমি প্ৰায় ১.৫ লাখ বিঘা ভূমি উদ্ধাৰ হয় । চৰাইদেউ মৈদামে বিশ্ব ঐতিহ্যৰ স্বীকৃতি লাভ কৰিছে । লাচিত বৰফুকনক জাতীয় পৰ্যায়ত সন্মান দিয়া হৈছে । দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক অৰুণোদয় আঁচনিৰে সহায় কৰিছে । বিনামূলীয়া ৰেচন ব্যৱস্থা কৰিছে ।"
উচ্ছেদ অভিযান :
উচ্ছেদ অভিযান সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "এইটো চৰকাৰৰ সাংবিধানিক দায়িত্ব । বনাঞ্চল আৰু চৰকাৰী ভূমি বেদখলমুক্ত কৰা হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে নীতি অনুসৰি কাম কৰিছে ।" এই বিষয়টো নিৰ্বাচনৰ মুখ্য ইছ্যু নহয় বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে উন্নয়নেই মুখ্য বিষয় ।
তেজপুৰৰ উন্নয়ন :
তেজপুৰক সাংস্কৃতিক নগৰী হিচাপে উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "চহৰখনত কৃত্ৰিম বানপানী, নলা-নৰ্দমা ব্যৱস্থা, পাৰ্কিং সমস্যা, খোৱাপানীৰ অসুবিধা আদি সমাধানৰ প্ৰয়োজন আছে ।" তেওঁ কয় যে তেজপুৰৰ ভৌগোলিক অৱস্থান গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিয়নো ই টাৱাং আৰু কাজিৰঙাৰ মাজত অৱস্থিত । এই পৰ্যটন ত্ৰিভুজৰ উন্নয়ন কৰিলে তেজপুৰে বিশ্বৰ পৰ্যটন মানচিত্ৰত অধিক স্থান পাব পাৰে ।" তদুপৰি দেৱালয়সমূহ সংলগ্ন কৰি ধাৰ্মিক পৰ্যটনৰো বিকাশ সম্ভৱ বুলি তেওঁ কয় ।
ঋতুবৰণ শৰ্মাই কয় যে বৰ্তমান ৰাইজ সজাগ আৰু সচেতন । তেওঁ বিশ্বাস কৰে যে তৃতীয়বাৰৰ বাবে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ চৰকাৰ গঠন হ’ব আৰু অসমৰ খিলঞ্জীয়া স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত থাকিব । “আমাৰ চৰকাৰখনে যি কাম কৰিছে, তাৰবাবে ৰাইজে পুনৰ আশীৰ্বাদ দিব বুলি আমি সম্পূৰ্ণ আশাবাদী ।” তেওঁ এইদৰে কয় ।