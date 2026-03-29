বিধানসভা নিৰ্বাচন : ই ভি এম আৰু ভি ভি পি এ টিৰ দ্বিতীয় ৰেণ্ডমাইজেচন
৩১,৪৯০ টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্রৰ বাবে মুঠ ৪১,৩৫৩ টা বেলট ইউনিট, ৪৫,৫৭২ টা কণ্ট্ৰোল ইউনিট আৰু ৪৪,৭৬১ টা ভিভি পেট ।
Published : March 29, 2026 at 12:33 AM IST
গুৱাহাটী : অসম বিধানসভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ ভোটকেন্দ্ৰ অনুসাৰে মেচিন আৱণ্টন দিয়াৰ সন্দৰ্ভত ই ভি এম (EVM) আৰু ভিভি পেটৰ (VVPAT) দ্বিতীয় ৰেণ্ডমাইজেচন ২৯ মাৰ্চৰ পুৱা ৯ বজাৰ পৰা সংশ্লিষ্ট জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হ’ব । এই প্ৰক্ৰিয়া সমগ্ৰ ১২৬ টা বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে সম্পন্ন কৰা হ’ব আৰু ইয়াত প্ৰতিদ্বন্দ্বী প্ৰাৰ্থীসকল নাইবা তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ লগতে ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে নিয়োজিত কৰা সাধাৰণ পৰ্যবেক্ষকসকলৰ উপস্থিতিত সম্পন্ন কৰা হ’ব ।
দ্বিতীয় ৰেণ্ডমাইজেচন প্ৰক্ৰিয়া ৰিটাৰ্নিং বিষয়াই ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰস্তুত কৰা ই ভি এম মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম (EMS) ছফ্টৱেৰৰ জৰিয়তে সম্পন্ন কৰিব । ইয়াৰ দ্বাৰা ই ভি এম আৰু ভিভি পেট সমূহ পূৰ্বতে নিৰ্ধাৰণ নোহোৱাকৈ আৱণ্টন কৰা হ’ব ।
উল্লেখ্য যে জিলাসমূহত সম্পন্ন কৰা সম্পূৰক ৰেণ্ডমাইজেচনৰ পাছত নিৰ্বাচনত ব্যৱহাৰযোগ্য মেচিনৰ সংখ্যা কিছু পৰিমাণে বৃদ্ধি পাইছে । সেই অনুসৰি ৪ টা সহায়ক ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্রসহ মুঠ ৩১,৪৯০ টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্রৰ বাবে মুঠ ৪১,৩৫৩ টা বেলট ইউনিট, ৪৫,৫৭২ টা কণ্ট্ৰোল ইউনিট আৰু ৪৪,৭৬১ টা ভিভি পেট আৱণ্টনৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ।
ভোটকেন্দ্ৰ অনুসাৰে আবণ্টিত ইভিএম আৰু ভিভিপেটৰ তালিকা আৰু সংৰক্ষিত মেচিনসমূহৰ তালিকা সকলো প্ৰতিদ্বন্দ্বী প্ৰাৰ্থীক প্ৰদান কৰা হ’ব । এই প্ৰক্ৰিয়াই নিৰ্বাচনত স্বচ্ছতা আৰু নিৰপেক্ষতা নিশ্চিত কৰাত সহায় কৰিব বুলি নিৰ্বাচন আয়োগে জনাইছে ।
উল্লেখ্য যে এই ৰেণ্ডমাইজেচনৰ জৰিয়তে আবণ্টিত মেচিনসমূহহে নিৰ্বাচনৰ দিনা সংশ্লিষ্ট ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্রসমূহত ব্যৱহাৰ কৰা হ’ব ।
অসমত ৪টা সহায়ক ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ বাবে অনুমোদন নিৰ্বাচন আয়োগৰ :
ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে অসম বিধানসভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন ২০২৬ৰ বাবে ৪ টা সহায়ক ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ স্থাপনত অনুমোদন জনাইছে । ইয়াৰ ভিতৰত তিনিচুকীয়া, গোৱালপাৰা, বিশ্বনাথ আৰু শ্ৰীভূমি জিলাত একোটাকৈ সহায়ক ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ স্থাপনত অনুমোদন লাভ কৰা হৈছে ।
উল্লেখ্য যে এই জিলাকেইখনৰ একোটাকৈ ভোটকেন্দ্ৰত নিৰ্বাচন আয়োগে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া ভোটাৰৰ সংখ্যাতকৈ অধিক ভোটাৰ থকাৰ ফলত সহায়ক ভোটকেন্দ্ৰ স্থাপনৰ অনুমোদন বিচাৰি নিৰ্বাচন আয়োগৰ ওচৰত আবেদন জনোৱা হৈছিল । আয়োগে এই ক্ষেত্ৰত অনুমোদন জনায় । তদুপৰি প্ৰাকৃতিক কাৰণত ভোটাৰসকলৰ সহায়ক হোৱাকৈ জোনাই সমষ্টিৰ ৪নং কবু শিৱগুৰি নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যাালয় ভোটকেন্দ্ৰটি ৪ নং চিলে মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়লৈ স্থানান্তৰিত কৰাত আয়োগে অনুমোদন জনাইছে ।
লগতে পঢ়ক : নিৰ্ণায়কৰ ভূমিকা ল'ব নেকি যুৱ ভোটাৰে ? বিচাৰিছে কেনে প্ৰাৰ্থী ?