ৰিপুণ-ৰকিবুলক সোঁৱে-বাৱেঁ লৈ গোলাঘাটত গৌৰৱৰ যাত্ৰা

"আমাক ক্ষমতা লাগে ৷ নিজৰ ব্যক্তিগত লাভালাভৰ বাবে নহয়, ৰাইজৰ লাভৰ বাবে ।" ক’লে গৌৰৱ গগৈয়ে ৷

Somoy Poriborton Jatra starts
মুখ্যমন্ত্ৰীক কটাক্ষ গৌৰৱ গগৈৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 27, 2026 at 8:01 AM IST

4 Min Read
গোলাঘাট : ৰাজ্যত সমাগম বিধানসভা নিৰ্বাচন । যাক লৈ এতিয়া ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ মাজত । ভোটাৰ ৰাইজৰ মন জয় কৰিবলৈ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলসমূহে বিভিন্ন পন্থা অৱলম্বন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ।

বৃহস্পতিবাৰে গোলাঘাট সমষ্টিৰ মেৰাপানীৰ পৰা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ, সাংসদ ৰকিবুল হুছেইন, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ উপ-সভাপতি ৰ'জলীনা তিৰ্কীয়ে "সময় পৰিৱৰ্তনৰ" যাত্ৰা উলিয়াই একপ্ৰকাৰে নিৰ্বাচনী ৰণডংকা বজালে ।

কংগ্ৰেছৰ "সময় পৰিৱৰ্তনৰ" যাত্ৰা (ETV Bharat Assam)

প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী চাংখাটি বজাৰৰ পৰা মেৰাপানী টাউন হৈ গোলাঘাট নগৰলৈ উলিওৱা হয় এই সময় পৰিৱৰ্তনৰ যাত্ৰা ।

এই যাত্ৰাত গৌৰৱ গগৈক সংগ দিয়ে সাংসদ ৰকিবুল হুছেইন, বিধায়ক ভাস্কৰ বৰুৱা, ৰিপুণ বৰা, ৰ'জলীনা তিৰ্কীৰ লগতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ একাংশ বিষয়ববীয়াই । এই সময় পৰিৱৰ্তনৰ যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰি গৌৰৱ গগৈয়ে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ যাত্ৰা গোলাঘাট সমষ্টিৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছো বুলি মন্তব্য কৰে ।

তেওঁ কয়, ‘‘দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ সময় পৰিৱৰ্তনৰ যাত্ৰা আমি গাঁৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো, যাতে ৰাইজৰ মাজত যাব পাৰো ।’’ তেওঁ কয়, ‘‘দৈয়াং অঞ্চলৰ ৰাইজে ভূমিপট্টা লাভ কৰা নাই ৷ কিন্তু দিছপুৰত থকা এটা বিশেষ পৰিয়ালে ১২ হাজাৰ বিঘা মাটিৰ মালিক কেনেকৈ হৈ গ'ল তাৰ তদন্ত হ'ব লাগে । বসুন্ধৰা ১, ২ আৰু ৩ ৰ পাছত পৰিৱৰ্তন যাত্ৰাৰ জৰিয়তে আমি জানিব পাৰিলো যে বিজেপি কৰা লোকসকল শ শ বিঘা মাটিৰ মালিক হ'ল ৷ কিন্তু দুখীয়া মানুহে ভূমি লাভ কৰা নাই । কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলে বিজেপি কৰা লোকসকলৰ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা মাটি কাঢ়ি দুখীয়াক দিয়া হ'ব ।’’

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘আঁচনিৰ নামত একেটা পৰিয়ালৰে চাৰিজনক আমি আঁচনিৰ সুবিধা নিদিওঁ, যি ব্যৱস্থা আজি বিজেপি দলে কৰিছে ৷ আমাৰ চৰকাৰ আহিলে প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীয়ে আঁচনি লাভ কৰিব । এয়া হ'ল আমাৰ আদৰ্শ ৷ এই আদৰ্শ আমি প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ পৰা শিকিছো ।’’

পিতৃৰ প্ৰসংগত গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, ‘‘তেওঁ দুবাৰকৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আৰু তিনিবাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল ৷ কিন্তু তেওঁ কোনোদিনে অহংকাৰ কৰা নাছিল ৷ তেওঁ সদায় কৈছিল- মই ৰাইজৰ সেৱা কৰিবলৈ আহিছো আৰু সেইকাৰণে ১৫ বছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকোতে তেওঁ মোৰ মাৰ নামত টিভি চেনেল বা চাহ বাগিচাৰ ভূমি লোৱা নাছিল ৷ মোৰ নামত ১৮ টা কোম্পানী খোলা নাছিল ৷ কিন্তু বৰ্তমান অসমত তেনে হৈছে ৷ আমাক ক্ষমতা লাগে ৷ নিজৰ ব্যক্তিগত লাভালাভৰ বাবে নহয়, ৰাইজৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে ক্ষমতা লাগে । যাৰ বাবে এইবাৰ ৰাইজে অপশাসন বিচাৰে নে সেৱক বিচাৰে ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'ব ।’’

আনহাতে এই অনুষ্ঠানতে সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনে জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাকাণ্ডত চৰকাৰী পক্ষৰ হাত থকা বুলি গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে । বৰ্তমানৰ চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত জুবিন গাৰ্গে কোনোপধ্যেই ন্যায় নাপায় আৰু চৰকাৰী পক্ষৰ বিৰুদ্ধে এখন SIT গঠন কৰিব লাগে বুলিও ৰকিবুল হুছেইনে পোষকতা কৰে ।

ৰকিবুল হুছেইনে কয়, ‘‘বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ নামত কোটি কোটি টকা আত্মসাৎ কৰিছে এইখন চৰকাৰে । চৰকাৰৰ মতে প্ৰতিঘৰ মানুহৰ ঘৰত খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থা আছে ৷ কিন্তু নল আছে পানী নাই ।’’

অন্যহাতে একালৰ বন্ধু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰকিবুল হুছেইনক শেহতীয়াকৈ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ কাৰণো ব্যাখ্যা কৰে সাংসদজনে ।

সম্পাদকৰ পচন্দ

