পইণ্ট ব্লেংক শ্বট ! মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত গুলীওৱাৰ ভিডিঅ’ গোচৰৰ শুনানি সোমবাৰে

ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টী (মাৰ্ক্সবাদী) আৰু ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টীৰ নেতাই মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত তৰিছিল গোচৰ ।

HIMANTA BISWA SARMA SHOOTING VIDEO
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (ANI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 14, 2026 at 7:15 PM IST

নতুন দিল্লী : মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোকক লক্ষ্য কৰি ৰাইফলেৰে গুলী চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱা ভাইৰেল ভিডিঅ’ৰ সৈতে জড়িত গোচৰ সন্দৰ্ভত সোমবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্ত আৰু ন্যায়াধীশ জয়মল্য বাগচীৰে গঠিত বিচাৰপীঠে বিষয়টো শুনানি গ্ৰহণ কৰিব ।

চি পি আই (মাৰ্ক্সবাদী) আৰু ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ নেতাই ১০ ফেব্ৰুৱাৰীত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এখন আৱেদন দাখিল কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে এক বিশেষ সম্প্ৰদায়ক লক্ষ্য কৰি কৰা মন্তব্যৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ অনুৰোধ জনাইছিল ।

ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্তৰ নেতৃত্বত চলা বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত অধিবক্তা নিজাম পাছাই জৰুৰী শুনানি বিচাৰি এই বিষয়ে উল্লেখ কৰে । পাছাই বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত উল্লেখ কৰে যে তেওঁ অসমৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দিয়া বিৰক্তিকৰ ভাষণৰ বিষয়টোত আদালতৰ তাৎক্ষণিক হস্তক্ষেপ বিচাৰিছে, য’ত শেহতীয়াকৈ পোষ্ট কৰা এটা ভিডিঅ’ও আছিল য’ত তেওঁ এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ ওপৰত গুলীচালনা কৰা দেখা গৈছে । তেওঁ কয় যে অভিযোগ দাখিল কৰা হৈছে কিন্তু কোনো এফ আই আৰ পঞ্জীয়ন কৰা হোৱা নাই ।

মুখ্য ন্যায়াধীশে কয়, "সমস্যাটো হ'ল, নিৰ্বাচন আহিলেই নিৰ্বাচনৰ এটা অংশ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ভিতৰতে যুঁজ দিয়া হয় । সেইটোৱেই সমস্যা । আমি গম পাম...তাৰিখ দিম ।"

ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টি (মাৰ্ক্সবাদী)ৰ আবেদনখনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে বৰ্তমান অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিয়া ঘৃণামূলক ভাষণৰ আৰ্হিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ তাৎক্ষণিক হস্তক্ষেপ বিচাৰিছে আৱেদনকাৰীয়ে ।

আৱেদনখনত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে যে এই ভাষণসমূহে অসমৰ মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ বিৰুদ্ধে শত্ৰুতা আৰু মুকলি হিংসাক লক্ষ্য কৰি, ভয় দেখুৱাই, উচটনি দিয়ে । আৱেদনখনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে শৰ্মাই কেইবাবাৰো ৰাজহুৱা ভাষণ দিছে যিবোৰ ছপা, ইলেক্ট্ৰনিক আৰু ডিজিটেল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত ব্যাপকভাৱে প্ৰচাৰিত হৈছে ।

আৱেদনখনত কোৱা হৈছে, "একেলগে ল'লে এই বক্তব্যসমূহ স্পষ্টভাৱে ঘৃণামূলক ভাষণ যেন লাগে ৷ কাৰণ ই সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায় এটাক বদনাম কৰে, মিছা আৰু মানহানিকাৰক আৱেগ বিয়পায়, সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক বৰ্জনৰ উচটনি দিয়ে আৰু সেই সম্প্ৰদায়ৰ বিৰুদ্ধে বৰ্জন আৰু হিংসাৰ পৰিস্থিতিৰ প্ৰসাৰ ঘটায় ।"

আৱেদনখনত কোৱা হৈছে, “২০২৬ চনৰ ৭ ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাজহুৱা ডমেইনত এটা ভিডিঅ’ প্ৰচাৰিত হৈছিল, বিজেপি, অসমৰ অফিচিয়েল হেণ্ডেল এক্স (পূৰ্বৰ টুইটাৰ) অৰ্থাৎ ‘বিজেপি অসম প্ৰদেশ’ (@BJP4Assam)ৰ পৰা, যিটো পোষ্ট কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পিছত ব্যাপকভাৱে প্ৰচাৰ কৰা হৈছিল । ইয়াত চিত্ৰিত কৰা হৈছে অভিযুক্তই অস্ত্ৰৰে গুলিয়াইছে, য'ত অস্ত্ৰটোৰ ক্ৰছহেয়াৰৰ ভিতৰত থিয় হৈ থকা দুজন মুছলমান ব্যক্তিৰ এনিমেটেড ছবি আছে, তাৰ পিছত ইটোৰ পিছত সিটোকৈ গুলীৰে আঘাত কৰা ছবি ।

স্ক্ৰীণশ্বট সংলগ্ন কৰি আৱেদনখনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে ভিডিঅ'টোৰ কিছুমান অংশত "পইণ্ট ব্লেংক শ্বট" আৰু "নো মাৰ্চি" আদি বাক্যাংশও আছে । আৱেদনখনত কোৱা হৈছে যে ইয়াৰ প্ৰকৃত আৰু ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত চালে এই সামগ্ৰীত সন্নিৱিষ্ট প্ৰতীকী আৰু চিত্ৰকল্পৰ অলংকাৰে সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ বিৰুদ্ধে শত্ৰুতা, বৰ্জন আৰু ভয় দেখুৱাই থকা পৰিৱেশক শক্তিশালী আৰু বৃদ্ধি কৰাৰ কাম কৰে ।

আৱেদনখনত উল্লেখ কৰা হৈছে, "লক্ষণীয় যে এই ভিডিঅ'টোৰ তীব্ৰ সমালোচনাৰ পিছত ইয়াক বিজেপিৰ ৰাজ্যিক শাখাৰ অফিচিয়েল হেণ্ডেলৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হৈছে; তথাপিও এই বিষয়বস্তু আন কেইবাটাও ছ'চিয়েল মিডিয়া একাউণ্ট আৰু প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে ব্যাপকভাৱে প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ কৰা হৈছে ।"

আৱেদনখনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে এই বিবাদিত আচৰণ সংবিধানৰ অধীনত শৰ্মাই গ্ৰহণ কৰা শপত গ্ৰহণৰ স্পষ্ট উলংঘা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।

আৱেদনখনত মুখ্যমন্ত্রীৰ বিৰুদ্ধে বিবাদিত কার্য আৰু ভাষণৰ সম্পর্কত এফ আই আৰ পঞ্জীয়ন কৰাৰ লগতে ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ প্রাসংগিক বিধান, ২০২৩ আৰু অন্যান্য প্রযোজ্য আইনৰ অধীনত তদন্ত আৰম্ভ কৰাৰ নির্দেশ বিচৰা হৈছে ৷

