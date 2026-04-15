পৱন খেড়াৰ অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন প্ৰসংগত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত শুনানি স্থগিত

পৱন খেড়াৰ অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন প্ৰসংগত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত শুনানি স্থগিত
দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত পৱন খেড়াৰ জামিনৰ গোচৰ প্ৰক্ৰিয়া ৷ ন্যায়াধীশ জে কে মহেশ্বৰীৰ বিচাৰপীঠত বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া ৷
Published : April 15, 2026 at 2:20 PM IST
হায়দৰাবাদ : কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়াৰ অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন প্ৰদানৰ সন্দৰ্ভত দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়লয়ৰ শুনানি স্থগিত ৷ বুধবাৰে দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে পৱন খেড়াৰ জামিনৰ সন্দৰ্ভত ৰায়দানৰ কথা আছিল যদিও বিষয়টো ন্যায়ালয়ে স্থগিত ৰাখিছে ৷ উল্লেখ্য যে, বুধবাৰে ন্যায়াধীশ জে কে মহেশ্বৰীৰ বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত শুনানিৰ বাবে এই বিষয়টো উত্থাপন হয় ৷ ইফালে তেলেংগানা উচ্চ ন্যায়ালয়ে পৱন খেড়াক দিয়া জামিনৰ বিৰোধিতাৰে অসম চৰকাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰিছিল আৱেদন ৷ অসম চৰকাৰৰ হৈ উপস্থিত আছিল ছলিচিটৰ জেনেৰেল তুষাৰ মেহতা ৷
উল্লেখ্য যে, ভোটগ্ৰহণৰ তিনিদিনৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তেওঁৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল ৷ তিনিখন বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ পাছপৰ্ট আৰু ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ নামত ইউএইত সম্পত্তি থকা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়াই ৷ কংগ্ৰেছ নেতা খেড়াই উত্থাপন কৰা সকলো অভিযোগ মিছা আখ্যাৰে অপৰাধ অনুসন্ধান শাখাত গোচৰ ৰুজো কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী পত্নী ৰিণিকিয়ে ৷
সেই গোচৰৰ ভিত্তিত অসম আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ পৱন খেড়াক বিচাৰি থকাৰ সময়তে তেলেংগনা উচ্চ ন্যায়ালয়ে ১০ এপ্ৰিলত এসপ্তাহৰ ট্ৰেনজিট এণ্টিচিপেটৰী জামিন প্ৰদান কৰে ৷ যাৰ বাবে অসম চৰকাৰে দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপে ৷
বুধবাৰে ন্যায়াধীশ জে কে মহেশ্বৰীৰ বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত অসম আৰক্ষীৰ যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰি ছলিচিটৰ জেনেৰেল তুষাৰ মেহতাই কয়,"যিহেতু পৱন খেড়াই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিছে ৷ গতিকে খেড়াই তেলেংগনা উচ্চ ন্যায়ালয়ত জামিন আৱেদন কৰা আৰু ন্যায়ালয়ে খেড়াক জামিন প্ৰদানৰ বিষয়টো তেলেংগনাৰ সৈতে জড়িত নহয় ৷"
