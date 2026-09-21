ETV Bharat / politics

তৃণমূলৰ নাম-চিহ্ন ব্যৱহাৰত বাধা: নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিৰুদ্ধে মমতাৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ শুনানি ল'ব উচ্চতম ন্যায়ালয়ে

জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা কপিল ছিবাল আৰু কল্যাণ বেনাৰ্জীয়ে মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্ত আৰু ন্যায়াধীশ জয়মাল্য বাগচি আৰু ভি মোহনাৰে গঠিত বিচাৰঠপীত জৰুৰী শুনানি বিচাৰিছিল ।

MAMATA BANERJEE
মমতা বেনাৰ্জী ফাইল ফটো (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 21, 2026 at 4:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : প্ৰতিদ্বন্দ্বী দুই ফৈদৰ মাজত হোৱা বিবাদৰ মাজতে সৰ্বভাৰতীয় তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নাম আৰু দলটোৰ ‘ঘাঁহ-ফুল’ নিৰ্বাচনী প্ৰতীক ব্যৱহাৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰাৰ সিদ্ধান্তক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰী তথা পশ্চিমবংগৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে । জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা কপিল ছিবালে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত নিৰ্বাচন আয়োগৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে তেওঁৰ হৈ এই আবেদন দাখিল কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে ।

ছিবাল আৰু জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা কল্যাণ বেনাৰ্জীয়ে ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্ত আৰু ন্যায়াধীশ জয়মাল্য বাগচি আৰু ভি মোহনাৰে গঠিত বিচাৰপীঠত জৰুৰী শুনানি বিচাৰিছে ।

ছিবালে বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত দাবী কৰে যে তেওঁৰ মক্কেল মমতা বেনাৰ্জীয়ে প্ৰতীকটো স্থগিত ৰখা সন্দৰ্ভত আদালতত আবেদন জনাইছে । ছিবালে কয়, "অধিসূচনা জাৰি হৈ থকাৰ সময়ত এক অসাধাৰণ ঘটনা ঘটিছে । জুন মাহত কাৰ্যবিধি আৰম্ভ হৈছিল আৰু আমি জুলাই মাহত উত্তৰ দাখিল কৰোঁ । তেওঁলোকে একো নকৰিলে । আৰু তাৰ পিছত তেওঁলোকে অধিসূচনাৰ মাজতে আন এক জাননী জাৰি কৰি তেওঁলোকে চিহ্নটো ফ্ৰীজ কৰে ।" তেওঁ বিষয়টোৰ জৰুৰী শুনানি দাবী কৰাৰ লগতে নিৰ্বাচন আয়োগৰ সিদ্ধান্তত স্থগিতাদেশ বিচাৰে ।

এই সন্দৰ্ভত মুখ্য ন্যায়াধীশে কয়, “দুয়ো পক্ষৰে ক'বৰ বহু কথা থাকিব পাৰে ।” ছিবালে ইয়াৰ উত্তৰ দি কয়, “মই ইয়াৰ শলাগ লৈছোঁ । (নিৰ্বাচন আয়োগে) নতুন মাইলৰ খুঁটি স্থাপন কৰি আছে... ।”

ছিবালে বিচাৰপীঠক অতি সোনকালে বিষয়টো সন্দৰ্ভত শুনানি কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । ইয়াৰ পিছত মুখ্য ন্যায়াধীশে কয়, “আমি এইটো তালিকাভুক্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম... ।”

উল্লেখ্য যে তৃণমূলৰ দুটা প্ৰতিদ্বন্দ্বী গোটৰ মাজত বিবাদৰ মাজতে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নাম আৰু দলৰ প্ৰতীক ফ্ৰীজ কৰাৰ সিদ্ধান্তক প্ৰত্যাহ্বান জনাই পশ্চিমবংগৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপে ।

বিবাদৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত নোহোৱালৈকে দুয়োটা গোটক ‘সৰ্বভাৰতীয় তৃণমূল কংগ্ৰেছ’ নাম আৰু ইয়াৰ বাবে সংৰক্ষিত চিহ্ন ব্যৱহাৰ কৰাত বাধা প্ৰদানৰ এদিন পূৰ্বে নিৰ্বাচন আয়োগে দুয়োটা প্ৰতিদ্বন্দ্বী ফৈদক পৃথক নাম আৰু প্ৰতীক আবণ্টন দিয়ে ।

বৃহস্পতিবাৰে নিশা জাৰি কৰা অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন আদেশত মমতা বেনাৰ্জী আৰু অৰূপ ৰয়ৰ নেতৃত্বাধীন দুয়োটা ফৈদৰ নেতাৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত নিৰ্বাচন আয়োগে কয় যে নিৰ্বাচনী প্ৰতীক (সংৰক্ষণ আৰু আবণ্টন) আদেশ ১৯৬৮ৰ বিধান অনুসৰি এই বিষয়টো নিৰ্বাচন আয়োগে গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্ণয় গ্ৰহণৰ প্ৰয়োজন আছে ।

উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা আবেদনত মমতা বেনাৰ্জীয়ে নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু পশ্চিমবংগ বিধানসভাৰ বিৰোধী দলপতি ঋতব্ৰত বেনাৰ্জীক বিবাদী হিচাপে ঘোষণা কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক :মমতাই পালে 'ফুুটবল', ঋতব্ৰতে 'লেফাফা' : 'ঘাঁহ-ফুল' কাৰ হ'ব সিদ্ধান্ত নহ'ল
লগতে পঢ়ক :বিলকিছ বানো গোচৰৰ অপৰাধী ৰাধেশ্যাম শ্বাহক কঠোৰ চৰ্ত সাপেক্ষে ৭ দিনৰ পেৰ’ল

TAGGED:

ELECTION COMMISSION
নিৰ্বাচন আয়োগ
তৃণমূল কংগ্ৰেছ
উচ্চতম ন্যায়ালয়
MAMATA BANERJEE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.