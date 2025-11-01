ক্ৰেণৰ চালকক চৰিয়াই বিতৰ্কত মধ্যপ্ৰদেশৰ বিজেপি সাংসদ

ক্ৰেণৰ চালকক চৰিয়াই বিতৰ্কত মধ্যপ্ৰদেশৰ বিজেপি সাংসদ
ৰাণ ফৰ ইউনিটী ৰেলীৰ সময়ত ক্ৰেণৰ চালকক শাৰীৰিকভাৱে আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে বিজেপি সাংসদ গণেশ সিঙৰ বিৰুদ্ধে ।
Published : November 1, 2025 at 1:13 PM IST
সতনা: মধ্যপ্ৰদেশৰ সতনা লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি সাংসদ গণেশ সিঙৰ এটা ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপকভাৱে ভাইৰেল হৈ পৰিছে । চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ ১৫০ বছৰীয়া জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে শুকুৰবাৰে সতনাত বিজেপিয়ে আয়োজন কৰা ৰাণ ফৰ ইউনিটী কাৰ্যসূচীৰ সময়ত ৰেকিৰ্ডিং কৰা ভিডিঅ'টোত সাংসদগৰাকীয়ে ক্ৰেণৰ কেবিনৰ ভিতৰত বহি থকা অৱস্থাত ক্ৰেণ চালকক চৰ সোধোৱা দেখা গৈছে ।
ৰাণ ফৰ ইউনিটী ৰেলী মহানগৰীৰ ছেমৰিয়া চকত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে গণ্যমান্য ব্যক্তিসকলক তুলিবলৈ ক্ৰেণ মাতি অনা হৈছিল যাতে তেওঁলোকে ভীমৰাও আম্বেদকাৰৰ প্ৰতিমূৰ্তিত মাল্যাৰ্পণ কৰিব পাৰে । গণেশ সিং আৰু বিজেপিৰ জিলা সভাপতি ভাগৱতী পাণ্ডেই মাল্যাৰ্পণ কৰি থাকোঁতে হঠাৎ ক্ৰেণখন আবদ্ধ হৈ পৰে আৰু জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হয় ।
সম্ভৱতঃ এই কথাই সাংসদগৰাকীক ইমানেই ক্ষুব্ধ কৰিলে যে চালকৰ কেবিনৰ ভিতৰত বহি থকাৰ সময়তে তেওঁ চালকজনৰ হাতত ধৰে আৰু তাৰ পিছত গালত চৰ সোধাইছিল বুলি অভিযোগ উঠিছে । ভিৰৰ মাজত থকা কেইবাজনো লোকে নিজৰ মোবাইলত এই দৃশ্য বন্দী কৰে । তাৰে এটা ভিডিঅ' এতিয়া সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে ।
এই ভিডিঅ'টোক লৈ সতনাত তীব্ৰ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে । একাংশ লোকে নেতাসকলক তীব্ৰ সমালোচনা কৰাৰ বিপৰীতে একাংশই ক্ৰেণৰ গাফিলতি আৰু সুক্ষাৰ অভাৱৰ বাবে সতনা পৌৰ নিগমক দোষাৰোপ কৰিছে । কিন্তু ৰাজহুৱাভাৱে বিষয়টো এতিয়াও সম্বোধন কৰা নাই সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই । এই সন্দৰ্ভত সাংসদ গণেশ সিং বা বিজেপিয়ে কোনো বিবৃতি প্ৰকাশ কৰা নাই ।
এই ঘটনা মধ্যপ্ৰদেশৰ ৰাজনৈতিক মহলত এক উত্তপ্ত বিষয় হৈ পৰিছে । সতনাৰ কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ কুশৱাহাই এই ঘটনাক মানৱ সমাজৰ বাবে লজ্জাজনক বুলি অভিহিত কৰিছে । তেওঁ কয়, "বিজেপিৰ নেতাসকলৰ ক্ষমতাই মূৰত ধৰিছে, ভুল তেওঁলোকৰে আছিল । কিয়নো তেওঁলোকে ক্ৰেণৰ ওপৰত উঠিব নালাগিছিল, অন্ততঃ ক্ৰেণখন পূৰ্বে পৰীক্ষা কৰি ল'ব লাগিছিল ।"
কংগ্ৰেছৰ বিধায়কগৰাকীয়ে লগতে কয় যে এই কাণ্ডই সাংসদগৰাকীৰ চৰিত্ৰৰ প্ৰতিফলন ঘটাইছে । তেওঁ কয়, "মই ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যে তেওঁক জ্ঞান দিয়ক । সাংসদে কৰ্মচাৰীজনক ফোন কৰি ৰাজহুৱাভাৱে ক্ষমা খুজিব লাগে ।"
ভুক্তভোগী গণেশ কুশৱাহাই সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা আঁতৰি থকাৰ সময়তে বিজেপি নেতাসকলে তেওঁৰ এটা ভিডিঅ' বিবৃতি সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰিছে, য'ত তেওঁক কোৱা শুনা গৈছে, "সাংসদজন মোৰ ডাঙৰ ভাতৃৰ দৰে আৰু মই তেওঁৰ সৰু ভাতৃ । তেওঁ মোক আক্ৰমণ কৰা নাছিল, মাত্ৰ মোৰ কান্ধত হাত থৈছিল । এনে কোনো কাণ্ড সংঘটিত হোৱা নাছিল । এই সকলোবোৰ উৰাবাতৰি ।"
লগতে পঢ়ক :১ কোটি চাকৰি, আৰ্থিকভাৱে অনগ্ৰসৰ শ্ৰেণীক ১০ লাখ টকা; বিভিন্ন প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বিহাৰত এন ডি এৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ প্ৰকাশ