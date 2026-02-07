ETV Bharat / politics

বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকন কাৰ মানুহ ? উত্তৰ লাগে লুৰীণজ্যোতি গগৈক

সৰুপথাৰৰ প্ৰভাৱশালী নেতা জীৱন চুতীয়াৰ অসম জাতীয় পৰিষদত যোগদান । গোলাঘাটত জাতীয়তাবাদৰ ধাৰা অব্যাহত ৰখাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি অসম জাতীয় পৰিষদৰ ।

Sarupathar AJP joining program
সৰুপথাৰৰ বিধায়ক ৰাইজৰ নহয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰহে প্ৰতিনিধি : লুৰীণজ্যোতি গগৈ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 7, 2026 at 12:11 PM IST

4 Min Read
সৰুপথাৰ : নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ ঘোষণা হোৱা নাই যদিও ৰাজ্যজুৰি নিৰ্বাচনী বতাহ বলিছে । বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে সৰুপথাৰত শুকুৰবাৰে ৰণডংকা বজালে অসম জাতীয় পৰিষদে । অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈ, কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাজেন গোহাঁই আৰু সম্পাদক জগদীশ ভূঞাৰ উপস্থিতিত অসম জাতীয় পৰিষদত যোগদান কৰে সৰুপথাৰৰ বিশিষ্ট নেতা তথা সমাজকৰ্মী জীৱন চুতীয়াই । জীৱন চুতীয়াৰ লগতে সহস্রাধিক লোক, দল-সংগঠনৰ নেতা-কৰ্মীয়ে অসম জাতীয় পৰিষদত যোগদান কৰে ।

সৰুপথাৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত জীৱন চুতীয়াৰ যোগদানৰ পিছতেই সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কয়, "আজি অসম জাতীয় পৰিষদৰ পৱিত্ৰ মঞ্চত, জাতীয় পৰিষদৰ পতাকাৰ তলত অসমৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যৎ ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে, অসমৰ মাটিত স্বাভিমানী জাতীয়তাবাদ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে এসময়ৰ বিজেপি নেতা তথা সৰুপথাৰৰ সমাজ শক্তিশালী কৰা জীৱন চুতীয়া ডাঙৰীয়াই অসম জাতীয় পৰিষদত যোগদান কৰিছে । জীৱন চুতীয়াৰ লগতে বহুসংখ্যক লোকে অসমৰ ভূমিত স্বাভিমানী আপোচবিহীন জাতীয়তাবাদী ভেটি আৰু সৌধ নিৰ্মাণৰ বাবে সকলোৱে আগবাঢ়ি আহিছে । তেওঁলোকক দলৰ মাজলৈ আদৰণি জনাইছোঁ ।"

সৰুপথাৰৰ বিধায়ক ৰাইজৰ নহয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰহে প্ৰতিনিধি : লুৰীণজ্যোতি গগৈ (ETV Bharat)

সমগ্ৰ অসমতেই জাতীয়তাবাদৰ সংকট আহিছে

জাতীয়তাবাদৰ প্ৰসংগত গগৈয়ে কয়, "গোলাঘাটত অসম গণ পৰিষদৰ জন্ম হৈছিল । যিখন জিলাক জাতীয়তাবাদৰ উৰ্বৰা বুলি মানুহে গণ্য কৰিছিল, সেই জিলাতেই এতিয়া জাতীয়তাবাদৰ সংকট আহিছে । সমগ্ৰ অসমতেই এই জাতীয়তাবাদৰ সংকট আহিছে । সৰুপথাৰ সমষ্টিত জাতীয়তাবাদী নেতাৰ উৰ্বৰ আছিল, দিছপুৰলৈ গৈছিল । সেই সমষ্টিক পুনৰ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ, এই অঞ্চলৰ ৰাইজক জাতীয়তাবাদী পতাকাৰ তলত একগোট কৰিবৰ কাৰণে আমি কাম-কাজ কৰিছোঁ । অনাগত সময়ত ৰাইজে বিচৰা জাতীয়তাবাদী ধাৰাটো ইয়াত লাভ কৰিব ।"

Sarupathar AJP joining program
সৰুপথাৰত অসম জাতীয় পৰিষদৰ যোগদান কাৰ্যসূচী (ETV Bharat)

ঐক্যবদ্ধ হ'বনে বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলসমূহ ?

বিৰোধীৰ মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত গগৈয়ে কয়, "বিৰোধী দলসমূহৰ মিত্ৰতা তথা আসন বুজাবুজি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ দিশত । দুই-চাৰিটা কথা সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতেই আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা হ'ব । আমি আৰম্ভণিৰ পৰাই কৈ আহিছোঁ যে বিজেপিক উৎখাত কৰিবৰ কাৰণে বিজেপিৰ যি অপশাসন তাক বাধা দিবৰ কাৰণে আমি সকলো বিৰোধী ৰাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধ হ'ব লাগিব । সৰুপথাৰৰ বৰ্তমানৰ বিজেপিৰ প্ৰতিনিধিগৰাকী ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি নহয় । তেওঁ কেৱল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিনিধি । সীমান্তত শিলৰ ব্যৱসায়, বাগান ইত্যাদিৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ বাবে প্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ বাবে কাম কৰে ।"

Sarupathar AJP joining program
সৰুপথাৰত অসম জাতীয় পৰিষদৰ যোগদান কাৰ্যসূচী (ETV Bharat)

২০২১ত জীৱন চুতীয়াক কিয় টিকট নিদিলে বিজেপিয়ে ?

লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কয়, "সৰুপথাৰত ২১ৰ নিৰ্বাচনত জীৱন চুতীয়াক টিকট প্ৰদান কৰাৰ কথা আছিল, কিন্তু তাকে নকৰি এই সম্পদসমূহৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ বাবে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিনিধিক টিকট দিলে । সৰুপথাৰত চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ লোক বেছি থকা স্বত্বেও জীৱন চুতীয়াক টিকট নিদিলে । বিজেপিৰ বৰ্ণবাদী চিন্তাধাৰাৰ বাবেই টিকটৰ পৰা বাদ পৰিল জীৱন চুতীয়া । এইবাৰ ২৬ৰ নিৰ্বাচনত বিৰোধী ঐক্য বুজাবুজিৰ মাজেৰে চলিব । মিত্ৰতাৰ ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছ আঁকোৰগোজা হ'লে নহ'ব । সৰুপথাৰত জিকিব পৰা সম্ভাৱনীয়তা যাৰ থাকিব তেওঁৱেই টিকট পাব ।"

Sarupathar AJP joining program
সৰুপথাৰত অসম জাতীয় পৰিষদৰ যোগদান কাৰ্যসূচী (ETV Bharat)

ইফালে খেলপথাৰত সভাৰ এটা দিন পূৰ্বে ডাম্পাৰে-ডাম্পাৰে মাটিৰ দম পেলাই সভা বিফল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনৰ নিকৃষ্ট ৰাজনীতি প্ৰসংগত জগদীশ ভূঞাই কয়, "সৰুপথাৰৰ সভা মণ্ডপৰ কাষে কাষে মাটিৰ দম দেখি সুধিলোঁ কিয় মাটি পৰি আছে । অজাপৰ এই সভাখন বিফল কৰাৰ বাবেই মাটি পেলোৱা হৈছিল । ইয়াতকৈ নিকৃষ্ট পন্থা আৰু কি হ'ব পাৰে ! মাটি আৰু মানুহৰ বাবে আমাৰ দলৰ জন্ম । আমাৰ আত্মাত অসমৰ মাটি আৰু মানুহ জড়িত হৈ আছে । গতিকে অসুবিধা নহয় । আমি সেই প্ৰত্যাহ্বান নেওচি আগুৱাই যাব পাৰিম ।"

