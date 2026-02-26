ভোটাৰে কি কয়ঃ সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ টেঙানিৰ ভোটাৰৰ মনৰ কথা

ভোটাৰে কি কয়ঃ সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ টেঙানিৰ ভোটাৰৰ মনৰ কথা
যোৱা ৫ বছৰত কিমান উন্নয়ন হৈছে সৰুপথাৰ সমষ্টিত ? পুনৰ বিজেপিকে বিচাৰে নে ৰাইজে ?
Published : February 26, 2026 at 5:09 PM IST
সৰুপথাৰ: গোলাঘাট জিলাৰ সৰুপথাৰ সমজিলাৰ অন্তৰ্গত ১০৭ নং সৰুপথাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ অঞ্চল হ’ল টেঙানি । টেঙানি পঞ্চায়তৰ অধীনত আছে প্ৰায় ৪২ খনকৈ গাঁও । ২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত সৰুপথাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে বৃহত্তৰ টেঙানিয়ে বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে ।
২৬ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত কাক বিধায়ক হিচাপে বিচাৰে টেঙানিৰ ৰাইজে, বিগত ৫ বছৰত কিমান উন্নয়ন পালে টেঙানিবাসীয়ে, কি কি মূল সমস্যা আছে টেঙানিত... ইত্যাদিৰ সবিশেষ সামৰি ইটিভি ভাৰত অসমৰ এক প্ৰতিবেদন ।
সৰুপথাৰৰ সমীকৰণ সলাব নেকি টেঙানিৰ ৰাইজে
২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাজ্যৰ অন্য সমষ্টিৰ দৰে এতিয়া গোলাঘাট জিলাৰ সৰুপথাৰ বিধানসভা সমষ্টি চৰ্চাত । সৰুপথাৰ সমজিলাৰ অন্তৰ্গত প্ৰায় ৪২ খন গাঁৱক সামৰি বৃহত্তৰ টেঙানি অঞ্চলে সলনি কৰিব পাৰে সৰুপথাৰৰ নিৰ্বাচনী সমীকৰণ । ২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা হোৱাৰ সময় সমাগত । এনে সময়তে সৰুপথাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ১০৭ নং আসনখন দখল কৰিবলৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল । কিন্তু এই নিৰ্বাচনত সৰুপথাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে টেঙানিৰ ভোটাৰে । কিয়নো সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছতেই সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ পৰা বাদ পৰিল মৰঙি অঞ্চল । পূৰ্বতে মৰঙী অঞ্চলৰ ভোটাৰে নিৰ্বাচনত বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল । পূৰ্বৰ মৰঙী বৰ্তমান খুমটাই সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ।
প্ৰাৰ্থিত্বকেন্দ্ৰিক চৰ্চা
সৰুপথাৰ সমষ্টিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হ’ব বৰ্তমানৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকন । ইপিনে বিৰোধী ঐক্যৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী হিচাপে জীৱন চুতীয়াৰ নাম প্ৰায় চূড়ান্ত হোৱাৰ পথত । কংগ্ৰেছে বিৰোধী ঐক্যৰ লগত মিত্ৰতাৰ বাবে অজাপক এৰি দিলেও কংগ্ৰেছৰ টিকট প্ৰত্যাশী অমৃত কুমাৰ বুঢ়াগোহাঁয়ে নিৰ্দলীয়কৈ হ'লেও নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ কথাই সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চা লাভ কৰিছে ।
বিগত ৫ বছৰত কি পালে টেঙানিবাসীয়ে ? বিগত ৫ বছৰত টেঙানি অঞ্চলত উন্নয়ন হৈছে বুলি চৰকাৰী পক্ষই দাবী কৰিলেও স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত বিৰোধী প্ৰতিক্ৰিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । টেঙানিত কিছুমান মূল পথ পকীকৰণ হ’ল যদিও গ্ৰামাঞ্চল পথসমূহৰ অৱস্থা এতিয়াও শোচনীয় । ঘৰে ঘৰে পানীৰ টেপ সংযোগ হ’ল যদিও বহু ঠাইত এতিয়াও পানী যোগান অনিয়মীয়া হৈ আছে । টেঙানিৰ ৰাইজৰ এনেধৰণৰ মন্তব্য সামৰি এই প্ৰতিবেদন যুগুত কৰা হৈছে ।
ভোটাৰৰ মন্তব্য
সমষ্টিটোৰ টেঙানিৰ এজন ভোটাৰে কয়, ‘‘টেঙানিত উন্নয়ন হ'বলৈ বহুতে আছে আৰু যোৱা পাঁচ বছৰত হয়তো তেওঁলোকে ক'ব পাৰে বহুত উন্নত হৈছে । আমাৰ দৃষ্টিত এতিয়ালৈকে একো উন্নয়ন হোৱা নাই । তেওঁলোকে মাত্ৰ ৰাস্তা দুটা ৰিপেয়াৰিং কৰিলে, আজি ছমাহ হোৱাই নাই, যিটো ভোজৰ আলি ৰিপেয়াৰিং কৰিছোঁ বুলি ক'লে, ইতিমধ্যে ভাঙিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলে । গতিকে আমাৰ দৃষ্টিত যোৱা পাঁচ বছৰত আমাৰ বিধায়কে বহুত ভাল কাম কৰিছে বুলি তেওঁ ক'লেও আমি সেইটো কিন্তু মানি ল'ব নোৱাৰো ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘আমাৰ টেঙানিত এতিয়াও সকলোবিলাক ৰাস্তাই গোটেই ধূলিময় হৈ আছে, আপোনালোকে দেখিলেই গম পাব, গ’লেই গম পাব ৷ প্ৰত্যেকটো ৰাস্তা গোটেই ধূলিৰে পোত খাই গৈছে । সেইটো কাৰণে আমাৰ দৃষ্টিত কোনো ধৰণৰ টেঙানিত উন্নত হৈছে বুলি আমি নাভাবোঁ ।’’
পুনৰ কয়, ‘‘দ্বিতীয়টো কথা হৈছে, খোৱাপানীৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে জল জীৱন আঁচনি বুলি যিমানকেইটা আঁচনি টেঙানিত কৰিলে, এটাও সম্পূৰ্ণৰূপে চলাব পৰা নাই, সকলো বন্ধ, আধাতে বন্ধ হৈ থাকিল । গতিকে যোৱা পাঁচ বছৰত কোনো ধৰণৰ উন্নতি হৈছে বুলি আমি নাভাবোঁ ।’’
উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ অভাৱ
ভোটাৰজনে মন্তব্য কৰি কয়, ‘‘বৰ্তমান টেঙানিত সকলো ধৰণৰ সমস্যাই আছে । এক নম্বৰ, পথ যোগাযোগটো ভাল হ’লেই সকলো দিশত ভাল হয় । স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰততো কোনো ধৰণৰ চাব-চেণ্টাৰ, ডাক্তৰ অহাৰ ব্যৱস্থা নাই । শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত স্কুল মাত্ৰ এখন হাইস্কুলখনৰ বাদে বাকী স্কুল বিলাকত শিক্ষক নাই ক’ৰবাত, ক’ৰবাত স্কুল বিল্ডিং নাই, তেনেকুৱা হৈ আছে । সেইটো কাৰণে সকলো দিশতেই টেঙানি পিছপৰি আছে । স্বাস্থ্য, শিক্ষা সকলো দিশতেই আমাৰ টেঙানি বহুত পিছপৰি আছে ।’’
অন্য এজন ভোটাৰে কয়, ‘‘টেঙানিত এতিয়া ৰাস্তা-পদূলি, বিশেষকৈ ভিতৰুৱা গাঁৱৰ যিবোৰ ৰাস্তা-পদূলি ধূলি প্ৰায় ২ ইঞ্চি, ডেৰ ইঞ্চিমানকৈ ধূলি হৈ আছে, সেইবিলাক সমাধান কৰিব লাগে । দ্বিতীয়তে টেঙানিৰ ৪২ খন গাঁৱৰ যিটো মূল পথ, তাত এখন ৰে’ল গেটৰ ব্যৱস্থা বা অভাৰব্ৰীজ কিবা এটা চিন্তা-চৰ্চা কৰিব লাগে । ইয়াৰোপৰি টেঙানিৰ স্কুলবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া এল পি স্কুলখন আপোনাৰ এটা শ্ৰেণীকোঠাত এখন বেঞ্চত ৭ টালৈকে ল'ৰা-ছোৱালী বহে, বেগ থ’বলৈ ঠাই নাই, বহুতখিনি অসুবিধা আছে । খকনগুৰি যিখন এল পি স্কুল, বহুত বেয়া হৈ গৈছে অৱস্থাটো ।’’
লগতে কয়, ‘‘টেঙানিৰ ৰাস্তা-পদূলিৰ কথা ক’বলৈ গ’লে চোৰাতনী, শান্তিপুৰ এই গাঁৱৰ ৰাস্তাবিলাক বহুত ধূলি হৈছে । ৰাস্তা-পদূলি এইবিলাক সূচল কৰিবলগীয়া আছে । সেইবিলাক কৰিলে আৰু চৰকাৰ যিয়েই নহওক লাগিলে সেই কামবিলাক কৰিলে ভাল হয় । টেঙানিৰ ৪২ খন গাঁৱৰ খকনগুৰিৰ এইটোৱেই মূল পথ । আপোনাৰ এতিয়া ৰাইজে এখন গেট দি পৰিচালনা কৰি আছে, চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো সুবিধা নাই । যাতে এখন অভাৰব্ৰীজ বা গেট কিবা এটা হ’লে ৰাইজৰ সুবিধা হয় ।’’
বিগত পাঁচটা বছৰত হিতাধিকাৰী উন্নয়নহে হৈছে
অন্য এজন ভোটাৰে কয়, ‘‘বিগত পাঁচটা বছৰত যদি উন্নয়নৰ কথা কওঁ, তেতিয়াহ’লে ইয়াত হিতাধিকাৰী উন্নয়নহে হৈছে । যেনে - অৰুণোদয়, উদ্যমিতা এনেকুৱা ধৰণৰহে উন্নয়ন হৈছে । গতিকে মই এটা কথা বিশ্বাস কৰোঁ যে হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰি উন্নয়ন কৰাটো আচলতে উন্নয়ন নহয় । যদিহে আমাৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ বাট-পথবোৰ উন্নয়ন নহয়, খোৱাপানীৰ যদি উন্নতি নঘটে, যদি ইয়াত ভেটেৰনাৰী এটা নাই, হস্পিতেল এটা নাই, এইবোৰ উন্নয়নহে সামূহিক উন্নয়ন বুলি মই ভাবো । আজিৰ তাৰিখত সামূহিক উন্নয়ন নাই । মাত্ৰ হিতাধিকাৰী উন্নয়ন আছে আৰু হিতাধিকাৰী উন্নয়নে আচলতে আমাক পংগু কৰি গৈছে ক্ৰমান্বয়ে । মই উন্নয়নৰ নামত আচলতে গ্ৰাম্যাঞ্চলত জিৰ' বুলিয়েই কম ।’’
টেঙানিৰ কৃষকৰ উন্নয়ন কি
ভোটাৰজনে পুনৰ কয়, ‘‘বিচাৰিবলৈ আমাৰ একমাত্ৰ বাট-পথ । বাট-পথৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া । আপুনি প্ৰত্যেকখন গাঁৱলৈ সোমাই যাওক, চাব এতিয়াও ধূলিময় হৈ আছে । বৰষুণ এজাক পৰাৰ লগে লগে গাড়ী এখনো নোসোমায় । এক নম্বৰ বাট-পথ হ'ব লাগে । দুই নম্বৰ খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থাটো ভালকৈ হ'ব লাগে । জল জীৱন আঁচনি ইয়াত প্ৰস্তুত কৰিছে, বহুত ঠাইত আছে, কিন্তু বিকল । টেঙানিত স্বাস্থ্য সেৱাৰ এটা কেন্দ্ৰ নাই । ইয়াত ভেটেৰিনাৰী কোনো ব্যৱস্থা নাই । পশুধনক আজিৰ দিনত লালন-পালন কৰা কোনো ভেটেৰিনাৰী ব্যৱস্থাটো নাই । গতিকে এই উন্নয়নবোৰহে প্ৰকৃততে কৃষকৰ উন্নয়ন । এই উন্নয়নবোৰ এতিয়ালৈকে গ্ৰামাঞ্চলত হোৱা নাই বুলি আমি সেইটো ভালকৈ অনুভৱ কৰোঁ ।’’
পুনৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনকেই বিচাৰো
টেঙানিৰ এগৰাকী মহিলা ভোটাৰে কয়, ‘‘বিগত পাঁচ বছৰত আমাৰ টেঙানিত অলপ উন্নতি হৈছে আৰু অলপ হ’লে ভাল হয় । আমাৰ টেঙানিৰ উন্নয়ন হোৱাটোকে বিচাৰোঁ । চৰকাৰী আঁচনিসমূহ পাইছোঁ কিছুমান । সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক হিচাপে বিশ্বজিৎ ফুকনে এতিয়া ভাল কাম কৰি আছে আৰু তেখেতক পুনৰ বিধায়ক হিচাপে বিচাৰোঁ ।’’
অন্য এগৰাকী মহিলাই কয়, ‘‘টেঙানিত বহুত উন্নতি কৰিছে বিজেপিয়ে । এতিয়া আমি পাইছোঁ অৰুণোদয় পাইছোঁ, ঘৰ পাইছে, ৰাস্তা-পদূলিও পাইছে ৰাইজে । নামঘৰৰ উন্নয়ন পূঁজিও পাইছে আৰু পাবলগীয়া আছে, সেইখিনিও পালে মানে আমি ভাল পাম । আমি বিজেপিৰ হৈ বহুত ঘূৰিছো । এতিয়া আকৌ বিজেপিকহে আগবঢ়াই নিম বুলি ভাবিছোঁ ।’’
লগতে পঢ়ক: