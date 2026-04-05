কংগ্ৰেছ কেৱল কাকতৰ পাতত, সংবাদ মাধ্যমতহে বৰ্তি আছে : সৰ্বানন্দ সোণোৱাল
ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ হৈ ধেমাজিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ । কংগ্ৰেছক সমালোচনা ।
Published : April 5, 2026 at 10:08 PM IST
ধেমাজি: ‘‘কংগ্ৰেছ ধৰাশায়ী হৈছে ইতিমধ্যে । কংগ্ৰেছ কেৱল কাকতৰ পাতত, সংবাদ মাধ্যমতহে বৰ্তি আছে । তেখেতসকলৰ কোনো গ্ৰাছ্যুত নাই’’ - ধেমাজি সমষ্টিত এনডিএৰ প্ৰাৰ্থী ৰণোজ পেগুৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে এইদৰেই সৰৱ হৈ পৰা দেখা গ'ল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ।
নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাথো চাৰিটা দিন ৷ ব্যাপক ৰূপত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান এনডিএ মিত্ৰজোঁটৰ ৷ দেওবাৰে বিয়লি ধেমাজিৰ ৰুপনাথ ব্ৰহ্ম হাইস্কুল খেলপথাৰৰ বিশাল নিৰ্বাচনী সভাত ভাগ লৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ৰাজ্য চৰকাৰে ৰূপায়ণ কৰা ভিন্ন আঁচনিৰ বিষয়ে আলোকপাত কৰি এনডিএ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীক ভোট দি বিজয় সাব্যস্ত কৰাবলৈ আহ্বান জনায় ৷
নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাৰ অন্তত সংবাদমাধ্যমৰ সন্মুখত ৰণোজ পেগুৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ পৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী । বিগত সময়ত কিদৰে ৰণোজ পেগুৱে ধেমাজিৰ দৰে পিছপৰা সমষ্টি এটাত ব্যাপক উন্নয়ন সাধন কৰিলে তাৰ খতিয়ানো ভাষণ প্ৰসংগত উত্থাপন কৰে সোণোৱালে ।
সংবাদমাধ্যমৰ আগত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কয়, "এই নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে ডাঃ ৰণোজ পেগুক পুনৰ বিপুল ভোটৰ ব্যৱধানত জয়যুক্ত কৰাব বিচাৰিছে । আজি তেখেতসকল সকলোৱে সংকল্প লৈছে । কাৰণ পেগুৱে যোৱা পাঁচ বছৰে বহুত কাম কৰিছে আৰু ৰাইজে এই কথাটো গভীৰভাৱে উপলব্ধি কৰিছে ।"
সোণোৱালে পুনৰ কয়, "ধেমাজিৰ দৰে পিছপৰা এটা সমষ্টিক নতুনকৈ ইয়াত আন্তঃগাঁথনি, যাতায়াত, যোগাযোগ এইবিলাক সবল ৰূপ দি নতুন নতুন অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠান অনাটো সাধাৰণ কাম নহয় । গতিকে ৰণোজ পেগুৰ সেইখিনি দক্ষতা আছে, যোগ্যতা আছে আৰু ৰাইজৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা-ভক্তি আছে । তেখেতে আজি সফলতাৰে তেখেতৰ কাৰ্যকাল সম্পন্ন কৰিলে । গতিকে আগন্তুক দিনত ৰাইজে বিচাৰিছে যে এখেতেই আমাৰ প্ৰতিনিধি হৈ থাকক, আমাৰ বিধায়ক হৈ থাকক । এখেত থাকিলেহে ধেমাজি উন্নয়নৰ দিশত আৰু বলিষ্ঠতাৰে আগুৱাই যাব পাৰিব ।"