দিপ্তীময়ী চৌধুৰীৰ অনুপস্থিতিতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সোণোৱালৰ

দিপ্তীময়ী চৌধুৰীৰ অনুপস্থিতিতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সোণোৱালৰ
দিপ্তীময়ী চৌধুৰীৰ হৈ বঙাইগাঁৱত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে । সভাত উপস্থিত নাথাকিল প্ৰাৰ্থীগৰাকী ।
Published : March 29, 2026 at 11:44 AM IST
বঙাইগাঁও: নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে ক্ৰমাৎ তুংগত উঠিছে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰচাৰ অভিযান । বহি থকা নাই বৰপেটা লোকসভাৰ সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীও । বিধায়িকা পত্নীক পুনৰ দিছপুৰলৈ পঠিয়াবলৈ প্ৰতিদিনেই চলাইছে ব্যাপক প্ৰচাৰ অভিযান । ১৮ নং বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হিচাবে দিপ্তীময়ী চৌধুৰীয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাৰ পিছতেই সাজু কৰিছে ৰণ কৌশল ।
কেৱল সাংসদ স্বামীয়েই নহয়, চৌধুৰীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ বঙাইগাঁৱত ভিৰ কৰিছে হাই প্ৰফাইল নেতাই । শনিবাৰে মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী দিপ্তীময়ী চৌধুৰীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে । নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত উপস্থিত থাকি অগপ দলৰ প্ৰাৰ্থী দিপ্তীময়ী চৌধুৰীক ভোটদান কৰিবলৈ আহ্বান জনায় সমষ্টিটোৰ ৰাইজক । লক্ষ্যণীয়ভাৱে এই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত উপস্থিত নাথাকিল মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী তথা সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ সহধৰ্মিনী দিপ্তীময়ী চৌধুৰী ।
ভাষণ প্ৰসংগত সোণোৱালে কংগ্ৰেছৰ দিনত হোৱা দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰৰ কথা উনুকিয়াই ৰাইজক মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীক ভোটদান কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । লগতে ৰাজ্যত পুনৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ হ'ব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে । কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কয় যে অসমত যাতে কোনো বিদেশীয়ে পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰিব নোৱাৰে তাৰবাবেই মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীক জয়যুক্ত কৰিব লাগিব ।
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,"কিছজুদিনৰ আগতে ইয়াত আমি সকলোৱে মিলি উপ-নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ । উপ-নিৰ্বাচনতো বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ ৰাইজে দিপ্তীময়ী চৌধুৰীক খুব আন্তৰিকতাৰে আকোঁৱালি লৈছিল । এইবাৰো মই দেখিছোঁ যিটো পৰিৱেশ, মই ভাবো যে এইবাৰো বিপুল ভোটত জয়ী হ'ব ।"
তেওঁ পুনৰ কয়, "বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজখনে বিচাৰিছে, অসম সদায় সুৰক্ষিত হৈ থাকক । ইয়াত যাতে কোনো বিদেশীয়ে বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজখনক বিপদাপন্ন কৰিব নোৱাৰে । তাৰবাবে তেওঁলোকে বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰক দুবাৰকৈ শাসনৰ বাঘজৰী তুলি দিছে আৰু এইবাৰে নিশ্চিতভাৱে তৃতীয়বাৰৰ বাবে পুনৰ বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ হ'ব ।"