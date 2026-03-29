দিপ্তীময়ী চৌধুৰীৰ অনুপস্থিতিতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সোণোৱালৰ

দিপ্তীময়ী চৌধুৰীৰ হৈ বঙাইগাঁৱত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে । সভাত উপস্থিত নাথাকিল প্ৰাৰ্থীগৰাকী ।

Sarbananda Sonowal conducted election campaigning on behalf of Diptimoyee Choudhuri
দিপ্তীময়ী চৌধুৰীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সোণোৱালৰ
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 29, 2026 at 11:44 AM IST

বঙাইগাঁও: নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে ক্ৰমাৎ তুংগত উঠিছে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰচাৰ অভিযান । বহি থকা নাই বৰপেটা লোকসভাৰ সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীও । বিধায়িকা পত্নীক পুনৰ দিছপুৰলৈ পঠিয়াবলৈ প্ৰতিদিনেই চলাইছে ব্যাপক প্ৰচাৰ অভিযান । ১৮ নং বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হিচাবে দিপ্তীময়ী চৌধুৰীয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাৰ পিছতেই সাজু কৰিছে ৰণ কৌশল ।

কেৱল সাংসদ স্বামীয়েই নহয়, চৌধুৰীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ বঙাইগাঁৱত ভিৰ কৰিছে হাই প্ৰফাইল নেতাই । শনিবাৰে মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী দিপ্তীময়ী চৌধুৰীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে । নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত উপস্থিত থাকি অগপ দলৰ প্ৰাৰ্থী দিপ্তীময়ী চৌধুৰীক ভোটদান কৰিবলৈ আহ্বান জনায় সমষ্টিটোৰ ৰাইজক । লক্ষ্যণীয়ভাৱে এই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত উপস্থিত নাথাকিল মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী তথা সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ সহধৰ্মিনী দিপ্তীময়ী চৌধুৰী ।

দিপ্তীময়ী চৌধুৰীৰ অনুপস্থিতিতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সোণোৱালৰ

ভাষণ প্ৰসংগত সোণোৱালে কংগ্ৰেছৰ দিনত হোৱা দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰৰ কথা উনুকিয়াই ৰাইজক মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীক ভোটদান কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । লগতে ৰাজ্যত পুনৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ হ'ব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে । কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কয় যে অসমত যাতে কোনো বিদেশীয়ে পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰিব নোৱাৰে তাৰবাবেই মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীক জয়যুক্ত কৰিব লাগিব ।

ৰাইজক মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীক ভোট দিবলৈ আহ্বান

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,"কিছজুদিনৰ আগতে ইয়াত আমি সকলোৱে মিলি উপ-নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ । উপ-নিৰ্বাচনতো বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ ৰাইজে দিপ্তীময়ী চৌধুৰীক খুব আন্তৰিকতাৰে আকোঁৱালি লৈছিল । এইবাৰো মই দেখিছোঁ যিটো পৰিৱেশ, মই ভাবো যে এইবাৰো বিপুল ভোটত জয়ী হ'ব ।"

হাতে হাত ধৰি ৰাইজক সম্বোধন সোণোৱালৰ

তেওঁ পুনৰ কয়, "বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজখনে বিচাৰিছে, অসম সদায় সুৰক্ষিত হৈ থাকক । ইয়াত যাতে কোনো বিদেশীয়ে বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজখনক বিপদাপন্ন কৰিব নোৱাৰে । তাৰবাবে তেওঁলোকে বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰক দুবাৰকৈ শাসনৰ বাঘজৰী তুলি দিছে আৰু এইবাৰে নিশ্চিতভাৱে তৃতীয়বাৰৰ বাবে পুনৰ বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ হ'ব ।"

লগতে পঢ়ক: তৰুণ গগৈক বিশ্বাসঘাতকতা কৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ৰাজনীতি পৰা বিদায় দিব লাগে: গৌৰৱ গগৈ

‘‘মোক ভীষ্ম বুলি কৈছে, গতিকে নিজে যেতিয়া ইচ্ছা কৰিম তেতিয়াহে যাম’’: হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী

