কেৱল সস্তীয়া প্ৰচাৰৰ বাবে এনৰেগা আঁচনি কংগ্ৰেছে আৰম্ভ কৰিছিল : সৰ্বানন্দ সোণোৱাল
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নেতৃত্বত সকলো শ্ৰেণীৰ লোকে সামাজিক ন্যায় লাভ কৰিছে । কংগ্ৰেছ চৰকাৰে গৰিবী হটাও কেৱল প্ৰচাৰৰ মাজত সীমাবদ্ধ কৰি ৰাখিছিল । সোণোৱালৰ মন্তব্য ।
Published : January 21, 2026 at 9:32 PM IST
ডিব্ৰুগড় : সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচন । পুনৰ অসমত চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ শাসক দল বিজেপিয়ে ৰাজ্যত তৎপৰতাৰে সাংগঠনিক কাম-কাজ অব্যাহত ৰাখিছে । ইয়াৰ মাজতে বুধবাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ উন্নয়নমূলক কামৰ খতিয়ান লৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ডিব্ৰুগড়ত অনুষ্ঠিত কৰে এখন সংবাদমেল ।
সংবাদমেলযোগে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব লৈয়েই ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো জাতি-জনগোষ্ঠীৰ লোকক একত্ৰিত কৰি সবকা সাথ সবকা বিকাশ নীতিৰে ভাৰতৱৰ্ষক বিশ্বৰ বুকুত শক্তিশালীভাৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৱল নেতৃত্বৰ বাবে সকলো শ্ৰেণীৰ লোকে সামাজিক ন্যায় লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । কংগ্ৰেছ চৰকাৰে গৰিবী হটাও কেৱল প্ৰচাৰৰ মাজত সীমাবদ্ধ কৰি ৰাখিছিল ।"
তেওঁ লগতে কয়, "দৰিদ্ৰ নিৰ্মূল কৰাৰ বাবে যিখিনি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল সেইখিনি কংগ্ৰেছ দলে গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাছিল । কংগ্ৰেছে ৰূপায়ণ কৰা সকলো আঁচনিতে বিফল হ'ল । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জনধন যোজনা আঁচনিৰ জৰিয়তে আত্মবিশ্বাসেৰে জীয়াই থাকিবলৈ শক্তি প্ৰদান কৰিছে । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত কৃষক, শ্ৰমিক ৰাইজৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা প্ৰতিখন আঁচনি সফল হৈছে । ফলত ভাৰতবৰ্ষত সুশাসন ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন হৈছে ।"
সোণোৱালে পুনৰ কয়, "ভাৰতবৰ্ষৰ দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত থকা সকলে দৰিদ্ৰতাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ সক্ষম হৈছে । গ্ৰামাঞ্চলৰ জনগণক শক্তিশালী কৰিব পাৰিলেই ভাৰতবৰ্ষক আগুৱাই লৈ যাব পাৰিব । ২০৪৭ চনৰ ভিতৰত অন্যতম শক্তিশালী বিকশিত ভাৰত গঢ়ি তুলিবৰ বাবে লক্ষ্য স্থিৰ কৰা হৈছে । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই Viksit Bharat-Nishchit Rozgar aur Aajeevika Mission (Grameen) আঁচনি জৰিয়তে গাঁও অঞ্চলত বাস কৰা লোকসকলক বিভিন্ন আঁচনিত কাম কৰাৰ সুযোগ প্ৰদানৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ।"
শেষত তেওঁ কয়, "কংগ্ৰেছ চৰকাৰে এনৰেগা আঁচনিৰ সঠিকভাৱে ৰূপায়ণ কৰিব পৰা নাছিল । কেৱল সস্তিয়া প্ৰচাৰৰ বাবে এই আচঁনিখন কংগ্ৰেছে আৰম্ভ কৰিছিল । আঁচনিৰ কাম কৰি বহু লোকে সময়ত ধনলাভ নকৰিলে ফলত আঁচনিখন বিফল হ'ল । কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই আঁচনিক নতুন ৰূপ দি ১০০ দিনৰ পৰিৱৰ্তে ১২৫ দিন এটা পৰিয়ালক কাম প্ৰদানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে । এই আঁচনিৰ জড়িয়তে এটা সপ্তাহৰ ভিতৰত কামৰ ধন লাভ কৰিব ।"