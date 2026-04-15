সম্ৰাট চৌধৰী লালুপ্ৰসাদ যাদৱৰ শ্ৰেণীকোঠাৰে এক ফল : আৰজেডি নেতা তেজস্বী যাদৱ

এক সাক্ষাৎকাৰত যাদৱে চৌধৰীক বিহাৰৰ ৰাইজে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা নাই বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ৷

By ANI

Published : April 15, 2026 at 12:07 AM IST

নতুন দিল্লী: নীতিশ কুমাৰৰ পিছত বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ’ব সম্ৰাট চৌধৰী ৷ বুধবাৰে চৌধৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে শপত গ্ৰহণ কৰিব ৷ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰীক লৈ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ বহুজনে ইতিমধ্যে নিজৰ নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ৷ তাৰ ভিতৰত বিহাৰ বিধানসভাৰ বিৰোধী দল তথা আৰজেডি নেতা তেজস্বী যাদৱ অন্যতম ৷

মঙলবাৰে নৱনিৰ্বাচিত বিজেপি বিধায়িনী দলৰ নেতা সম্ৰাট চৌধৰীক লালুপ্ৰসাদ যাদৱৰ শিক্ষাৰে ফল বুলি তেজস্বী যাদৱে অভিহিত কৰে ।

সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত যাদৱে চৌধৰীক বিহাৰৰ ৰাইজে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত নকৰা বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ৷ সমান্তৰালকৈ মঙলবাৰে পুৱা মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰা নীতিশ কুমাৰৰ কাৰ্যকাল বিজেপিয়ে শেষ কৰি দিয়াৰো অভিযোগ তোলে ৷

যাদৱে সাক্ষাৎকাৰটোত এনেদৰে কয়, ‘‘সম্ৰাট চৌধৰী লালুপ্ৰসাদ যাদৱৰ শিক্ষাৰ ফল । বিহাৰৰ ৰাজনীতি লালু যাদৱক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই চলি থাকিব… বিজেপিয়েও তেওঁৰ সৈতে(এনডিএ) ২০ বছৰ শাসনভাৰ চম্ভালিলে ৷ তথাপিও বিহাৰৰ কোষাগাৰ খালী… এয়া বিহাৰৰ ৰাইজে নিৰ্বাচিত কৰা মুখ্যমন্ত্ৰী নহয় । ৰাইজে তেওঁলোকক কোনো আদেশ দিয়া নাই ৷ নীতিশ জীক বিজেপিয়ে শেষ কৰিছে, গতিকে এতিয়া সকলো শেষ হৈছে ।’’

নীতিশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ পিছত মঙলবাৰে বিহাৰত বিজেপি বিধায়িনী দলৰ নেতা হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱা সম্ৰাট চৌধৰীৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গাদীত অধিষ্ঠিত হোৱাৰ পথ মুকলি হৈ পৰে ৷

বৈঠকৰ পিছত এএনআইৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত চৌধৰীয়ে কয়, ‘‘মোৰ জীৱনত বিজেপিয়ে মোক সেৱা আগবঢ়োৱাৰ বহু সুযোগ দিছে ।’’ তেওঁ ভাৰতৰ উন্নয়নক সৰ্বোচ্চ অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াটো প্ৰথম কৰ্তব্য বুলি দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বক আশ্বাস দিয়ে ৷

বিহাৰৰ প্ৰথমগৰাকী বিজেপি মুখ্যমন্ত্ৰী হ’বলৈ সাজু হৈছে সম্ৰাট চৌধৰী । প্ৰায় ৩০ বছৰ ধৰি ৰাজনৈতিক কৰ্মী হিচাপে বিভিন্ন দায়িত্বত ন্যস্ত থকা চৌধৰী ২০১৫ চনৰে পৰা বিজেপিৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে ।

বিহাৰৰ আটাইতকৈ দীৰ্ঘদিনীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা নীতিশ কুমাৰে পাটনাৰ লোকভৱনত ৰাজ্যপাল লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল চৈয়দ আতা হাছনেইন (অৱসৰপ্ৰাপ্ত)ৰ হাতত মঙলবাৰে পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰে ৷ নীতিশ কুমাৰে বিগত ২১ বছৰে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আহিছিল ৷ বিগত ১০ এপ্ৰিলত তেওঁ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে ।

আনহাতে, নীতিশ কুমাৰে নতুন চৰকাৰক তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আৰু পথ প্ৰদৰ্শনৰ আশ্বাস দি ৰাজ্যখনৰ বাবে অতি ভাল কাম কৰা হ’ব বুলিও আস্থা প্ৰকাশ কৰে ।

তেওঁ কয়, ‘‘আমি বিহাৰৰ জনসাধাৰণৰ বাবে বহু কাম কৰিছো । আমি ইমানদিনে তেওঁলোকক অক্লান্তভাৱে সেৱা আগবঢ়াই আহিছো । মই মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ ৷ গতিকে আজি কেবিনেট বৈঠকৰ পিছত মাননীয় ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰি পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিলোঁ । এতিয়া, নতুন চৰকাৰে দায়িত্ব ল'ব । নতুন চৰকাৰে মোৰ সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন আৰু পথ প্ৰদৰ্শন লাভ কৰিব । আগলৈ বহু ভাল কাম হ'ব আৰু বিহাৰ দোপতদোপে আগবাঢ়িব ।’’

এই ক্ষমতা পৰিবৰ্তনে কাৰ্যকৰীভাৱে বিহাৰ চৰকাৰৰ শাসনৰ বাঘজৰী বিজেপিৰ হাতত অৰ্পণ কৰি আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাজ্যখনৰ ক্ষমতাৰ গাঁথনিত এক উল্লেখযোগ্য পৰিৱৰ্তন ঘটাইছে ।

