ETV Bharat / politics

বিহাৰ বিধানসভাৰ বিধায়িনী দলৰ নেতা নিৰ্বাচিত সম্ৰাট চৌধুৰী, বিজয় সিনহা উপ-দলপতি

বিজেপিয়ে প্ৰায় স্পষ্ট কৰি দিছে যে সম্ৰাট চৌধুৰী আৰু বিজয় সিনহাই বিহাৰৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যভাৰ অব্যাহত ৰাখিব ।

Bihar election results 2025
বিজেপি বিধায়িনী দলৰ বৈঠকৰ এক মুহূৰ্ত (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 19, 2025 at 4:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

পাটনা : পাটনাত অনুষ্ঠিত বিজেপি বিধায়িনী দলৰ বৈঠকত সম্ৰাট চৌধুৰীক সৰ্বসন্মতিক্ৰমে বিধায়িনী দলৰ নেতা নিৰ্বাচিত কৰা হয় । আনহাতে উপ-নেতা হিচাপে নিৰ্বাচন কৰা হয় বিজয় সিনহাক । বৈঠকৰ অন্তত বিধায়িনী দলৰ নেতা নিৰ্বাচনৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে উপস্থিত থকা পৰ্যবেক্ষক তথা উত্তৰ প্ৰদেশৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী কৌশৱ প্ৰসাদ মৌৰ্যই এই কথা ঘোষণা কৰে ।

কেশৱ প্ৰসাদ মৌৰ্যই কয়, "আজিৰ দিনটো ঐতিহাসিক । আমাৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰাম নাৰায়ণ মণ্ডল আৰু জ্যেষ্ঠ বিধায়ক প্ৰেম কুমাৰে বিধায়িনী দলৰ নেতা হিচাপে উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে সুন্দৰ সেৱা আগবঢ়োৱা সম্ৰাট চৌধুৰী আৰু উপ-নেতা হিচাপে বিজয় সিনহাক নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰস্তাৱ আগবঢ়ায় আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিধায়কসকলে সৰ্বসন্মতিক্ৰমে গ্ৰহণ কৰে । এই যুটিটো ফিটো আৰু হিটো ।"

বিহাৰ বিধানসভাৰ বিধায়িনী দলৰ নেতা নিৰ্বাচিত সম্ৰাট চৌধুৰী, বিজয় সিনহা উপ-দলপতি (ETV Bharat)

তেওঁ লগতে কয়, "বৰ্তমান যি ৫ বছৰৰ বাবে কাৰ্যকাল আৰম্ভ হ'ব, তাৰ আৰম্ভণি আগন্তুক ৫০ বছৰলৈকে বিহাৰক আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ সংকল্পৰে হওক তাৰেই মংগল কামনা কৰক । দুৰ্নীতি যাৰ ডি এন এত আছে, যিকলে জংঘলৰাজক প্ৰতীক হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ কাম কৰিলে, অপৰাধীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দি, তুষ্টিকৰণ আৰু জাতিবাদৰ দৰে ঘৃণনীয় ৰাজনীতি কৰি পৰিয়ালবাদক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰাৰ কাম কৰিলে ইয়াৰ শাস্তি দেশজুৰি কংগ্ৰেছে ভোগ কৰিছে । বিহাৰত ৰাষ্ট্ৰীয় জনতা দলে ভোগ কৰিছে । আগন্তুক সময়ত পশ্চিমবংগত তৃণমূল কংগ্ৰেছেও ভোগ কৰিব ।"

আনহাতে, কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী নিত্যানন্দ ৰায়ে কয়, "বিধায়িনী দলৰ নেতা হিচাপে সম্ৰাট চৌধুৰী আৰু উপ-নেতা হিচাপে বিজয় সিনহা সৰ্বসন্মতিক্ৰমে নিৰ্বাচিত হৈছে । ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই নিজৰ দুগৰাকী কৰ্মঠ নেতাক নিৰ্বাচন কৰিছে । দুয়োগৰাকী নেতাক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ । ইমান ডাঙৰ এক বিজয় যিহেতু হৈছে, মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শপত গ্ৰহণ সমাৰোহো নিশ্চিভাৱে ঐতিহাসিক হ'ব । সমগ্ৰ বিহাৰ এই বিশাল জয়ক স্বাগতম জনাবলৈ আতুৰ হৈ আছে আৰু সেয়া শপত গ্ৰহণ সমাৰোহত প্ৰতিফলিত হ'ব ।"

লগতে পঢ়ক :বিহাৰৰ নিৰ্বাচন, 'কবি খেতি' আৰু অশোক সিংহল: দেশজুৰি তুমুল বিতৰ্ক
লগতে পঢ়ক :২০ নৱেম্বৰত দশমবাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত ল'ব নীতিশ কুমাৰে

TAGGED:

BIHAR DYCM SAMRAT CHOUDHARY
BIHAR DYCM VIJAY SINHA
ইটিভি ভাৰত অসম
BIHAR ELECTION RESULTS 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

নুৰানং জলপ্ৰপাত: ইতিহাস, পৰম্পৰা আৰু পৰ্যটনৰ মেটমৰা সম্ভাৰ

প্ৰিয়বন্ধু: পদপথৰ শিশুৰ শিক্ষা-যত্নৰ বাবে এগৰাকী মহিলাৰ মানসপুত্ৰ

আপদ নহয় সম্পদ: পানীমেটেকাও হ'ব পাৰে অৰ্থনীতিৰ সমল

একালৰ বৃন্দাবন একালত পৰে চন... আপুনিও জানি থওক কেনেকৈ তিলতিলকৈ ধ্বংস হৈ গৈছিল অসমৰ প্ৰথম চেনিকলটো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.