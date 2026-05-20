দুবছৰলৈকে কাম নহয় সমষ্টিৰ... বিধায়ক ৰূপজ্যোতিৰ আজৱ সিদ্ধান্ত !

দুবছৰলৈকে কাম নহয় সমষ্টিৰ... বিধায়ক ৰূপজ্যোতিৰ আজৱ সিদ্ধান্ত !
বিভিন্ন সময়ত কিছুমান আচহুৱা মন্তব্য, ভংগীমা প্ৰদৰ্শন কৰি চৰ্চাত থাকে এইগৰাকী বিধায়ক ৷ এইবাৰ পিছে এক কঠোৰ পদক্ষেপ ল’বলৈ ওলাইছে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে ৷
Published : May 20, 2026 at 2:00 PM IST
যোৰহাট: অসম বিধানসভাৰ এগৰাকী অতি চৰ্চিত বিধায়ক হৈছে মৰিয়নী সমষ্টিৰ জনপ্ৰতিনিধি ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ৷ নিজৰ কথা আৰু কামেৰে প্ৰায়েই চৰ্চাত থাকে নেতাগৰাকী ৷ সদ্যসমাপ্ত ২০২৬ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ষষ্ঠবাৰলৈ মৰিয়নী সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হৈ আহিছে বিজেপিৰ নেতাগৰাকী । পিছে এইবাৰ জয়ী হোৱাৰ পাছত এটা নতুন সংকল্প লৈছে বিধায়ক কুৰ্মীয়ে ৷ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে নিজৰ সংকল্পৰ কথা ৷ যাক লৈ এতিয়া মৰিয়নীত চলিছে ব্যাপক চৰ্চা ৷
বিভিন্ন সময়ত কিছুমান আচহুৱা মন্তব্য, ভংগীমা প্ৰদৰ্শন কৰি চৰ্চাত থাকে এইগৰাকী বিধায়ক ৷ এইবাৰ পিছে এক কঠোৰ পদক্ষেপ ল’বলৈ ওলাইছে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ৷ আগন্তুক তিনিটা বছৰত সমষ্টিৰ কাম নকৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে তেওঁ ৷ শুনি হয়তো আচৰিত লাগিছে আপোনাৰ ৷ পিছে এই কথা নিজ মুখেৰেই কৈছে বিজেপিৰ বিধায়কগৰাকীয়ে ৷
সমষ্টিৰ কাম ক’ত কেতিয়া কৰিব ?
সমষ্টিৰ কাম কৰিবলৈয়ে ৰাইজে বিধায়ক নিৰ্বাচিত কৰে যেতিয়া, ৰূপজ্যোতিয়ে কাম নকৰিব কিয়, সেইটোও এটা প্ৰশ্নৰ বিষয় ৷ তেওঁ আচলতে সমষ্টিৰ কাম কৰিব ৷ কিন্তু কিছুমান বিশেষ অঞ্চলৰ কাম তিনিবছৰলৈ নকৰে বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিছে ৷ কাৰণ সেই অঞ্চলবোৰৰ ওপৰত ৰূপজ্য়োতিৰ তীব্ৰ ক্ষোভ জাগিছে ৷
সমষ্টিটোৰ যিসমূহ অঞ্চলৰ ৰাইজে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক ষষ্ঠবাৰৰ বাবে বিধায়ক হোৱাত সহযোগিতা কৰিলে, তেওঁলোকৰ সমস্যা সমূহ অগ্ৰাধিকাৰ দিব । কিন্তু যিসকল অঞ্চলৰ ৰাইজে তেওঁক ভোট দি সহায় কৰা নাই, সেই অঞ্চলত কোনো ধৰণৰ উন্নয়নমূলক কাম নহয় ৷ এই কথা স্পষ্টভাৱে জনাইছে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে । তেওঁ কয়, ‘‘যিসকলে বিজেপিক ভোট দিছে তেওঁলোকৰ ঠাইত প্ৰথম দুবছৰত অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত কাম কৰা হ’ব ৷ য’ত ভোট কম পাইছোঁ, তাত ক্ৰমান্বয়ে অলপ অলপকৈ কাম দুবছৰৰ পিছতহে আৰম্ভ কৰিম ৷’’
বিৰোধীক বেয়া খবৰ দিলে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে
মঙলবাৰে সন্ধিয়া মৰিয়নী সমষ্টিৰ কলীয়াপানী মণ্ডল বিজেপিয়ে আয়োজন কৰা ৰাজহুৱা সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি এই মন্তব্য কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে । বিৰোধীক উদ্দেশ্য কৰিও এক তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে বিধায়ক ৰূপজ্যোতিয়ে । তেওঁ কয়, ‘‘বিৰোধীৰ কাৰণে এটা বেয়া খবৰ আছে ৷ আমি সনাতনী হিন্দু । আমি ধৰ্ম, জ্যোতিষ বিশ্বাস কৰা মানুহ । মোক এজন জ্যোতিষীয়ে কৈছে যে আৰু তিনিটা কাৰ্যকাল মৰিয়নী সমষ্টিক মই প্ৰতিনিধিত্ব কৰিম । তাৰপাছত যিগৰাকী প্ৰতিনিধি হ'ব, সেইগৰাকীও মোৰ মতেই হ'ব । গতিকে বিৰোধীয়ে মৰিয়নীৰ আশা এৰাই ভাল । কাৰণ ১৫ বছৰলৈ মই ইয়াত আছোঁ, তাৰ পাছতো মোৰ পছন্দৰ মানুহহে মৰিয়নীত জিকিব ৷ বিৰোধীত যি লাগি আছে তেওঁলোকৰ এজনো মোৰ পছন্দৰ নহয় ৷’’
ৰাইজক কৃতজ্ঞতা ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ
এই অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰসংগত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে সমষ্টিৰ প্ৰতিগৰাকী দলীয় কৰ্মী তথা ৰাইজক কৃতজ্ঞতা জনায় কয়, ‘‘২০০৪ চনত মাতৃৰ বিয়োগৰ পাছত ৰাইজৰ তাগিদাত মৰিয়নী সমষ্টিৰ দায়িত্ব মূৰ পাতি লৈছিলোঁ । কোনো দিন কৃপণালি নকৰাকৈ প্ৰতি মুহূৰ্ততে ৰাইজৰ সুখ-দুখৰ সমভাগী হৈ আহিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও থাকিম । অসমত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত বহুতো কাম হৈছে ৷ মৰিয়নী সমষ্টিতো যথেষ্ট উন্নয়ন হৈছে ৷ তাৰপাছতো একাংশই আমাৰ বিৰোধিতা কৰে । কিন্তু সেয়া নেদেখাজনে চাই আছে । যাৰ বাবে হয়তো ৰাইজে পুনৰবাৰ মৰিয়নীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ সুবিধা দিলে ।’’
‘‘মোৰ মায়ে কৈছিল, কেতিয়াও অহংকাৰ কৰিব নালাগে ৷ নিজেও ভাওনা কৰি, ভাগৱত ব্যাখ্যা সমূহত অংশ লৈ বাপ-আইসকলৰ সৈতে কথা পাতি এটা কথা শিকিছিলোঁ যে অহংকাৰ ভাৱ মনলৈ আনিব নালাগে ৷ মই ষষ্ঠবাৰৰ বাবে নিৰ্বাচিত হ’লোঁ ৷ ৰাইজক কওঁ, এতিয়াও মোৰ মনত অহংকাৰ নাই ৷ পূৰ্বতে যিদৰে কাম কৰিছিলোঁ, এতিয়াও তেনেকৈয়ে কাম কৰিম ৷’’
উল্লেখ্য যে পূৰ্বে ৰূপজ্যোতি আছিল কংগ্ৰেছী ৷ ২০২১ চনত তেওঁ কংগ্ৰেছৰ হৈয়েই নিৰ্বাচনত জিকিছিল যদিও, তাৰ ঠিক পাছতেই কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰে আৰু উপ-নিৰ্বাচনত পুনৰ বিধায়ক নিৰ্বাচিত হৈ আহে ৷ ২০০৬ চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে তেওঁ ধাৰাবাহিকভাৱে জয়ী হৈ আহিছে মৰিয়নী সমষ্টিৰ পৰা ৷ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ বিজেপি গমনৰ বিষয়টোও আছিল আমোদজনক তথা ৰাজনীতিত চৰ্চা লাভ কৰা এটা বিষয় ৷
লগতে পঢ়ক: পূৰ্বতকৈ উন্নত প্ৰদৰ্শন কৰিব কংগ্ৰেছৰ ১৯ বিধায়কে: বিধায়ক জয় প্ৰকাশ দাস