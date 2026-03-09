ETV Bharat / politics

মৰিয়নীৰ জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে ৰাইজৰ সমস্যা সমাধানত ব্যৰ্থ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী: জ্ঞানশ্ৰী বৰা

দেখিবলৈ ধুনীয়া, টকটকীয়া কথা কোৱা ছোৱালী বুলি কটাক্ষ কৰাৰ পিছতেই ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক উভতি ধৰিলে ড৹ জ্ঞানশ্ৰী বৰাই ।

Rupjyoti Kurmi and Gyanashree Bora
ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ জ্ঞানশ্ৰী বৰা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 9, 2026 at 12:45 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

কাজিৰঙা : আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত মৰিয়নী সমষ্টিত ৰাইজৰ দলৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ড৹ জ্ঞানশ্ৰী বৰাই । ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক সমষ্টিটোৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে কটাক্ষ কৰাৰ পিছত বিধায়কগৰাকীৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্মৰাজিক সমালোচনা কৰি জ্ঞানশ্ৰী বৰাই কেইবাটাও প্ৰশ্ন সংবাদ মাধ্য়মৰ জৰিয়তে উত্থাপন কৰিলে ।

দেওবাৰে কাজিৰঙাৰ দুৰ্গাপুৰস্থিত কাজিৰঙা অৰ্কিড উদ্যানত ৰাইজৰ দলৰ এক আলোচনাত অংশ ল’বলৈ অহা জ্ঞানশ্ৰী বৰাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, “মৰিয়নীত যোৱা মোৰ বেছিদিন হোৱা নাই; কিন্তু যোৱা দিনকেইটাত ৰাইজৰ যথেষ্ট মৰম পাইছো ৷ এই মৰম হয়তো এইবাবেই পাইছো, কাৰণ বিগত সময়ত একেজনে ব্যক্তি, তেখেতৰ পৰিয়ালে দীৰ্ঘদিন ধৰি মৰিয়নীৰ ৰাইজক জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে যিদৰে উত্থাপন কৰিব লাগিছিল বিষয়বোৰ, সমস্যাবোৰ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে এইক্ষেত্ৰত ব্যৰ্থ ৷ "

ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ জ্ঞানশ্ৰী বৰা (ETV Bharat Assam)

তেওঁ পুনৰ কয়,"ৰাইজে বাট চাই আছিল যে কোনোবা এজন প্ৰতিদ্বন্দ্বী আহক যিজনৰ বাবে ৰাইজে আচলতে যি ৰাইজৰ সমস্যাবোৰৰ কথা বিধানসভাত সজোৰে উপস্থাপন কৰিব পাৰে ৷ ৰাইজে কৈছে যে মই হয়তো সেইজন জনপ্ৰতিনিধি হ’ব পাৰিম আৰু ৰাইজে সেইবাবে মৰম দিছে ৷ যথেষ্ট বিশ্বাস, মৰম-ভালপোৱা পাবলৈ সক্ষম হৈছো ৷ মই আশা কৰিছো যে মৰিয়নীৰ ৰাইজে মোক মৰম দি আগুৱাই লৈ যাব ৷”

ধুনীয়া হোৱাটো যোগ্যতাৰ মাপকাঠি নহয় :

বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে জ্ঞানশ্ৰী বৰাক সৰু, ধুনীয়া বুলি মন্তব্য কৰা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কয়, “চাওক বয়স মোৰ ৩৪ হ’বৰ হ’ল, গতিকে সৰু মই নহয় ৷ দ্বিতীয়তে ধুনীয়া হোৱাটো বা দেখিবলৈ কেনেকুৱা কোন ব্যক্তি এইটো জনপ্ৰতিনিধি এজন হোৱাৰ যোগ্যতাৰ মাপকাঠি নহয় ৷ জনপ্ৰতিনিধি এজন হোৱাৰ যোগ্যতাৰ মাপকাঠি হ’ল তেওঁ নিজৰ বিষয়-বস্তুবোৰ উপস্থাপন কৰিব পাৰিছেনে নাই ? তেওঁ যিখিনি দায়িত্ব বা বিশ্বাসেৰে ৰাইজে ভোট দিয়ে । সেই ভোটটোৰ বিনিময়ত যিখিনি ৰাইজৰ বাবে অধিকাৰৰ প্ৰশ্ন, সমস্যাৰ সমাধানৰ কথা, এই কথাবোৰত তেওঁৰ ‘ডিছিচন’ কি, তেওঁ আচলতে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা ল’ব পাৰিছেনে নাই সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত ৷ গতিকে মই ভাবো যে ধুনীয়া হোৱা দেখিবলৈ কোনোবা এইটো এটা মানুহৰ নিজৰ নিজৰ ব্যক্তিগত চিন্তা; কিন্তু সেইটো কেতিয়াও যোগ্যতাৰ মাপকাঠি নহয় ৷ "

ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক প্ৰশ্ন :

"মানুহৰ বাহ্যিকৰূপে কিবা এনেক্ষেত্ৰত কিবা নিৰ্ণায়ক ভূমিকা লয় বুলিও মই নাভাবো ৷ গতিকে মোৰ কথাটো হ’ল যে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে কৈছে যে বিগত সময়ত তেখেতৰ মৰিয়নীবাসীৰ লগত যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আছে -পেহীদেউ, আপাদেউ, নিচাদেউ ৷ বহু ভন্টিয়ে তেওঁক ৰাখী পিন্ধায় আৰু বহুজনৰ হস্পিতাল যাবৰ সময়ত তেওঁ বিল দিয়াৰ খৰচ দিছে, নিয়াত সহায় কৰিছে ৷ মোৰ প্ৰশ্নটো হ’ল বাহিৰলৈ হস্পিতালৰ বাবে যাবলগা কিয় হৈছে মানুহবোৰ ? দীৰ্ঘদিন ধৰি তেখেত ইমান বছৰ শাসনত আছে, তেখেত দায়িত্বত আছে তাৰপাছতো তেখেতে কিয় এনে এখন চিকিৎসাকেন্দ্ৰ বা চিকিৎসালয় তাত স্থাপন কৰিব নোৱাৰিলে ৷ এতিয়াও মৰিয়নীৰ মানুহৰ বাবে চিকিৎসা সেৱাটো ইমান উপলব্ধ হৈ থকা কিয় নাই ? কিয় বাহিৰলৈ মানুহ যাবলৈ তেখেতে টকা দিছে ? কিন্তু মানুহক চিকিৎসা কৰিবলৈ চিকিৎসালয় এখনৰ কথা বিধানসভাত তেখেতে উত্থাপন কৰিব পৰা নাই ৷

তেওঁ পুনৰ কয়, "তেখেতে যিসকল মহিলাৰ কথা কৈছে, আই মাতৃৰ কথা কৈছে -আপাদেউ, নিচাদেউ, ভন্টি, বাইদেউ সেইসকলৰ ঘৰত যেতিয়া সন্তান এটা হয়, সন্তানজন জন্ম দিবৰ বাবে মৰিয়ণিবাসী ৰাইজেতো মৰিয়নী সমষ্টিত সুবিধাখিনি নাপাই বাহিৰলৈ দৌৰিব লগা হয় ৷ কাৰোবাৰ বেমাৰ-আজাৰ এটা হ’লে বাহিৰলৈ যাব লগা হয় ৷ এইখিনি কিয় নাই ? তেখেতে যিসকল মানুহৰ লগত জনসম্পৰ্কৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, সেই জনসম্পৰ্ক ভাল থকা মানুহখিনিয়ে মৰিয়নীত আজিলৈকে বিশুদ্ধ খোৱাপানী কিয় পোৱা নাই ? আপাদেউ, নিচাদেউ, ভাইটী-ভন্টিয়ে কোনোবাই ৰাখী পিন্ধালে, ৰাখী পিন্ধোৱা মানুহখিনিক পানীৰ উপহাৰটোতো তেখেতে দিব পাৰিব লাগিছিল এজন জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে ৷ গতিকে সেই মৰম আৰু ভালপোৱাৰ প্ৰতিদান তেখেতে বিধানসভাত তেওঁ কোনবোৰ কথা উত্থাপন কৰিলে -এইটো বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন ৷”

হাতী-মানুহৰ সংঘাতে আনিছে ভাবুকি :

ইপিনে, ৰাজনীতিত প্ৰত্যাহ্বান থাকিবই আৰু প্ৰত্যাহ্বান নেওচি ওলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰাটোৱে আমাৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য বুলি প্ৰকাশ কৰি প্ৰাৰ্থী বৰাই কয়, “প্ৰত্যাহ্বান মোৰ সন্মুখত কি থাকিব, কি নাই সেয়া মোৰ বাবে বিচাৰ্য বিষয় নহয় ৷ মোৰ বৰ্তমান কথাটো হৈছে যে মৰিয়নীৰ সমস্যাখিনি কি, সমাধানৰ পথ কি, সমাধানৰ পথ বিচৰা, ৰাইজে কি বিচাৰে এজন জনপ্ৰতিনিধিৰ পৰা এইখিনি বুজি পোৱা আৰু সমস্যাখিনিৰ কথা উত্থাপন কৰা ৷ ৰাইজৰ বাবে ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হৈ আছে সীমা সমস্যা ৷ আজি বিগত বহু বছৰ ধৰি নাগালেণ্ডৰ মানুহে আহি মাটি দখল কৰিছে, ৰাইজ বহু সময়ত শুবলৈ ভয় কৰে ৷ হাতী-মানুহৰ সংঘাতৰ ফলত মানুহৰ জীৱন-জীৱিকাৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিছে৷ আজি তাত ১৭ শ বিঘাৰ এটা জলাশয় খনন কৰিবলৈ লোৱা হৈছে অমিত শ্বাহৰ পাইলট প্ৰজেক্টৰ নামত ৷ বহু মানুহৰ ম্যাদী পট্টা গৈছে, তাত বহু মৎস্য পালক, বহু গো-পালক, ম’হ পালকৰ জীৱন-জীৱিকা তাত ধ্বংসমুখী হৈছে আৰু ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে এনঅ’চিখন নিদিয়াকৈ সেই ৰাইজক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন; কিন্তু তেখেতে নকৰিলে ৷"

ভাল পশু চিকিৎসালয় নাই :

জ্ঞানশ্ৰী বৰাই পুনৰ কয়," আজি বহু মানুহৰ তাত মাটিৰ পট্টা নাই, এই সমস্যাবোৰ বাকী বাদেই দিলো খোৱাপানী নাই, ভাল চিকিৎসা সেৱা নাই, ভাল শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা নাই ৷ তাত বহু পশুপালক আছে, পশুপালকসকলৰ বাবে তাত এখন ভাল পশু চিকিৎসালয় আজি পৰ্যন্ত নাই ৷ ইমান দীৰ্ঘদিন ধৰি শাসন কৰিছে, ইমান ৰাইজৰ মৰম-ভালপোৱা পাইছে প্ৰতিদান কি ? কেৱল বিয়া-সকাম-সবাহ খাই জন সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে এজন মানুহক বিধানসভালৈ ভোট দি পঠিওৱা নহয়তো ৷ সেয়া জনসম্পৰ্ক ৰক্ষাৰ এক কৌশল নিশ্চয় হ’ব পাৰে; কিন্তু সেই জন সম্পৰ্ক ৰক্ষাৰ সমান্তৰালভাৱে প্ৰত্যেকজন মানুহে যাতে পানী খাবলৈ পাই এই বিষয়ে সজোৰে মাত মতাটো দায়িত্ব তেখেতৰ হ’ব লাগিছিল ৷"

ৰাইজক সুৰক্ষিত কৰিবৰ বাবে কি কৰিলে ?

"আজি গিবন অভয়াৰণ্যখন যি জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত থাকিব লগা হৈছে ,বহু হলৌ গিবন ৰে'লৰ লাইনত পৰি পৰি মৃত্যু হ’ব লগা হৈছে ৷ ইমান প্ৰাকৃতিকভাৱে সকলো সম্পদৰে ভৰপূৰ এটা সমষ্টি অৰ্থনৈতিক দিশত আগবঢ়াই নিবৰ বাবে কি কৰিলে ? নাগালেণ্ডৰ মানুহে তেখেতকো খেদিছে ৷ ৰাইজক সুৰক্ষিত কৰিবৰ বাবে তাৰ পাছতো বিধানসভাত তেখেতে সজোৰে মাত মাতিছেনে ? মই ভাবো এই কথাবোৰ আলোচনা কৰিব লাগে ৷ এই বিষয়বস্তুবোৰে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা ল’ব লাগে আৰু তেখেতে এই প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিব লাগে ৷”

বিধায়ক কুৰ্মীক সমালোচনা কৰি তেওঁ কয়, “মোৰ তেখেতলৈ প্ৰশ্ন থাকিল -কিয় আজিৰ দিনতো মৰিয়নীৰ ৰাইজে বিশুদ্ধ খোৱাপানী পোৱা নাই ? তেখেতৰ আপাদেউ, নিচাদেউ বুলি কোৱা সকলে ভন্টি বুলি কোৱা সকলে যিসকলে তেখেতক ৰাখী পিন্ধাই তেখেতসকলৰ চিকিৎসাৰ বাবে তেখেতে কি কৰিলে ? যিসকলে ৰাতি শুব নোৱাৰে হাতীৰ উপদ্ৰৱৰ ফলত সেই হাতী-মানুহৰ সংঘাতৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে তেখেতে কি কৰিলে ? নগাৰ উপদ্ৰৱত যিসকল মানুহে সীমা সুৰক্ষাৰ অভাৱত ভুগিব লগা হৈছে, যিসকলৰ জীৱন-জীৱিকা নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিছে সেইসকলৰ বাবে কি কৰিলে ? পট্টাহীন মানুহৰ বাবে কি কৰিলে ? আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা তেখেতে যিসকল ব্যক্তি, জনগোষ্ঠীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে বাগানৰ যিসকল শ্ৰমিক, সেই বাগানৰ শ্ৰমিকসকলৰ দৈনিক মজুৰি বৃদ্ধিৰ বাবে তেখেতে মাত মাতিছেনে বিধানসভাত ?"

বিধানসভাত সজোৰ কণ্ঠ আমি শুনিবলৈ নাপালো :

"আমি বিচাৰো শ্ৰমিকসকলৰ দৈনিক মজুৰি ন্য়ূনতম পাঁচশ টকা হওক ৷ এই বিষয়টোত বিধানসভাত তেখেতৰ সজোৰে কণ্ঠ আমি শুনিবলৈ নাপালো ৷ সেই শ্ৰমিকসকলৰ জীৱন-জীৱিকা উন্নত হ’ব লাগিব, তেওঁলোকৰ সন্তানে ভাল চিকিৎসা সেৱা পাব লাগিব, ভাল শিক্ষা পাব লাগিব, তেওঁলোকৰ দৈনিক জীৱন সুলভ হ’ব লাগিব, তেওঁলোকৰ আৰ্থিক অৱস্থা উন্নত হ’ব লাগিব- এই বিষয় বস্তুবোৰত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে মাত মাতিলেনে ? ৰাইজৰ মৰমৰ প্ৰতিদানবোৰ বিধানসভাত তেখেতৰ সজোৰে কণ্ঠৰে মাত মাতি তেখেতে দিব পাৰিলেনে ? এয়া মোৰ তেখেতলৈ প্ৰশ্ন থাকিল ৷” এইদৰে বিধায়কগৰাকীক প্ৰশ্ন কৰে জ্ঞানশ্ৰী বৰাই ।

লগতে পঢ়ক: নামঘৰত ঘোষাৰে মৰিয়নী সমষ্টিত ৰণডংকা বজালে ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী ড৹ জ্ঞানশ্ৰী বৰাই

কংগ্ৰেছ-ৰাইজৰ দলৰ মিত্ৰতা নহ’লগৈ ! ৰাইজৰ দলৰ ১১ জনীয়া প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ

TAGGED:

ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী উবাচ
মৰিয়নীৰ সমস্য়া কি
ৰাইজৰ দলৰ বিধানসভা
কাজিৰঙা অৰ্কিড পাৰ্ক
জ্ঞানশ্ৰী বৰা বনাম ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.