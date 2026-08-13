ETV Bharat / politics

বিৰোধী বিতৰ্ক আৰু আলোচনাৰ পৰা আঁতৰি থাকিল: ৰিজিজুৰ আক্ষেপ

বিৰোধী আৰু শাসকীয় দলৰ সদস্যসকলৰ তীব্ৰ হুলস্থূলৰ মাজতে বৃহস্পতিবাৰে সামৰণি পৰিলে সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশন ।

"Running away from discussions": Rijiju hits out at Opposition over Monsoon Session washout
বিৰোধী বিতৰ্ক আৰু আলোচনাৰ পৰা আঁতৰি থাকিল : কিৰেণ ৰিজিজু (ANI)
author img

By ANI

Published : August 13, 2026 at 2:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : "বিৰোধীৰ প্ৰতিবাদ আৰু সদনৰ অচলাৱস্থাৰ বাবে সংসদীয় কাম-কাজৰ উৎপাদনশীলতা হ্ৰাস পাইছে ।" এই অভিযোগ কেন্দ্ৰীয় সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৰ । বৃহস্পতিবাৰে অধিৱেশন সমাপ্তিৰ পিছত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিৰোধীক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে । তেওঁ অভিযোগ কৰা মতে বিৰোধীয়ে আলোচনাৰ পৰা আঁতৰি গৈ সদনত বাৰে বাৰে হুলস্থূল আৰু প্ৰতিবাদ কৰে ।

মন্ত্ৰীগৰাকীৰ মতে আইন প্ৰণয়নৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্ষাকালীন অধিৱেশন সফল হৈছে । সংসদে ১২ খন বিধেয়ক গৃহীত কৰিছে । কিন্তু বিতৰ্ক আৰু আলোচনাৰ দিশৰ পৰা অধিৱেশন আশানুৰূপ সফল নহ'ল বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে । সংবাদমেলত ৰিজিজুৱে কয়, "মোৰ সংসদীয় অভিজ্ঞতা আৰু জীৱনত যি দেখিছোঁ তাৰ ভিতৰত এয়াই প্ৰথম য'ত বিৰোধীয়ে আলোচনাৰ পৰা আঁতৰি আছিল ।

সংবাদমেলত তেওঁ কয়, "আজি বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনৰ সামৰণি পৰিল । আমি ইয়াক দুটা দৃষ্টিকোণৰ পৰা চাব পাৰো । ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত ই এক অতি সফল অধিৱেশন আছিল; আমি মুঠ ১২ খন বিধেয়ক গৃহীত কৰিলোঁ । অৱশ্যে বিতৰ্ক আৰু আলোচনাৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা ই ইমান সফল নহ'ল । লোকসভাত আমি নিৰ্ধাৰিত মুঠ সময়ৰ তুলনাত মাত্ৰ ১৯ শতাংশৰ উৎপাদনশীলতাহে লাভ কৰিলোঁ । ৰাজ্যসভাত উৎপাদনশীলতা ৩৯ শতাংশ; বিৰোধী দলসমূহে হুলস্থূলৰ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু মাজে মাজে ৱাকআউট কৰিছিল যদিও সংখ্যাগৰিষ্ঠ এনডিএ দল আৰু কিছুমান বিৰোধী দলৰ সাংসদে বিতৰ্ক আৰু আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ।"

ৰিজিজুৱে কংগ্ৰেছৰ সাংসদসকলে সংসদত নিজৰ ভূমিকা পালনৰ পৰিৱৰ্তে শ্ল'গান দিয়া আৰু হুলস্থূলৰ সৃষ্টি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি কয়, "তেওঁলোকে অৰ্থপূৰ্ণ বিতৰ্ক আৰু আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰা নাই ।

তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰে যে বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনৰ সময়ত বিৰোধীয়ে কৰা নিজৰ আচৰণৰ ওপৰত চিন্তাচৰ্চা কৰিব আৰু শীতকালীন অধিৱেশনৰ সময়ত অৰ্থপূৰ্ণ বিতৰ্ক আৰু আলোচনা নিশ্চিত কৰিব ।

বিৰোধীক আক্ৰমণ কৰি তেওঁ কয়, "সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী হিচাপে কংগ্ৰেছৰ সাংসদসকলৰ প্ৰতি, বিশেষকৈ নতুন সকলৰ প্ৰতি মোৰ সঁচা অৰ্থত দুখ লাগে । মই এজন অতি সংবেদনশীল ব্যক্তি, আৰু কংগ্ৰেছৰ সাংসদসকলৰ যন্ত্ৰণা বুজিব পাৰো । যদি কোনো বিতৰ্ক বা আলোচনা নহয় তেন্তে তেওঁলোকে কেনেকৈ শিকিব ? মই জ্যেষ্ঠ সদস্যসকলক বেছি ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু নতুন সাংসদসকলে অৰ্থপূৰ্ণ বিতৰ্ক আৰু আলোচনাৰ সুযোগ নাপালে । দোষ কংগ্ৰেছ দলৰ, কিন্তু মই আশা কৰিছো যে যেতিয়া আমি শীতকালীন অধিৱেশনৰ বাবে পুনৰ লগ হ'ম তেতিয়া তেওঁলোকে অৰ্থপূৰ্ণ বিতৰ্ক আৰু আলোচনাত অংশ ল'ব ।"

তেওঁ লগতে কয় যে বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনৰ সময়ত লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা উভয়তে আলোচনাৰ অন্তত প্ৰশ্নকাকত ফাদিল আৰু পৰীক্ষাত অনিয়ম ৰোধ কৰাৰ লক্ষ্যৰে ৰাজহুৱা পৰীক্ষা সংশোধনী বিধেয়ক, ২০২৬ গৃহীত হয় । তেওঁ কয়, "

তেওঁ কয়, "পৰীক্ষাত প্ৰশ্নকাকত ফাদিল আৰু অনিয়মৰ বিষয়টোক লৈ মাত্ৰ এখন বিধেয়কৰ ওপৰতহে লোকসভাত সম্পূৰ্ণ আলোচনা হ'ল... এই অধিৱেশনৰ সময়ত 'ৰাজহুৱা পৰীক্ষা (অসৎ উপায় প্ৰতিৰোধ) সংশোধনী বিধেয়ক, ২০২৬' গৃহীত হয় । এই আইনখন লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা উভয়তে আলোচনা কৰা হয় ।"

বৃহস্পতিবাৰে লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা বিৰোধীৰ ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদ আৰু ব্যাঘাতৰ মাজতে অনিৰ্দিষ্টকালৰ বাবে স্থগিত ৰখা হয় । লগে লগে বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনৰো সামৰণি পৰে ।

লগতে পঢ়ক :

১৫ আগষ্টত আমেৰিকাত 'ভাৰত দিৱস' : ট্ৰাম্প চৰকাৰৰ ঘোষণা

TAGGED:

বৰ্ষাকালীন অধিৱেশন
লোকসভা
কিৰেণ ৰিজিজু
ৰাজ্যসভা
PARLIAMENT MONSOON SESSION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.