নিৰ্বাচন আহিল... ফাগুনৰ আকাশত উৰিছে বৰ বৰ চিলা ! বিজেপিৰ আঠখন, কংগ্ৰেছৰ তিনিখন
সোণোৱাল, শইকীয়া, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাগত এখনকৈ ৷ এখন পীযুষৰ বাবে ৷ অতুল-কেশৱৰো ভাগত পৰিছে এখন ৷
Published : March 12, 2026 at 7:14 PM IST
গুৱাহাটী: বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত আৰু বেছি দিন নাই । যিকোনো মুহূৰ্তত নিৰ্বাচন আয়োগে ঘোষণা কৰিব পাৰে নিৰ্বাচনৰ দিন । ইতিমধ্যে সমাগত নিৰ্বাচনক লৈ সকলো ৰাজনৈতিক দল সাজু হৈছে ।
কংগ্ৰেছ আৰু ৰাইজৰ দলকে ধৰি এ আই ইউ ডি এফ দলে প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিছে যদিও শাসকীয় পক্ষই প্ৰাৰ্থী তালিকা এতিয়ালৈকে ঘোষণা কৰা নাই । অৱশ্যে প্ৰতিটো দলেই ইতিমধ্যে পূৰ্ণোদ্যমে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে । ইফালে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীসকলেও প্ৰচাৰত নামি পৰিছে । শাসকীয় দল বিজেপিয়ে বহু আগৰে পৰাই পৰিকল্পিতভাৱে নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আহিছে ।
নির্বাচন আয়োগে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰাৰ পাছতে চমক দিবলৈ সাজু হৈছে শাসকীয় দল বিজেপি । বাজপেয়ী ভৱনৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ মুখপাত্র আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতিত জড়িত নেতাই জনোৱা অনুসৰি বিজেপিয়ে আঠখনকৈ হেলিকপ্টাৰ লৈ নিৰ্বাচনত ব্যাপক প্ৰচাৰ চলাবলৈ সাজু হৈছে ।
ইফালে বিৰোধী দল কংগ্ৰেছেও কঁকালত টঙালি বান্ধিছে । উল্লেখ্য যে, এইবাৰ ব’হাগ বিহুৰ পূৰ্বে এটা পৰ্যায়তে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি শাসকীয় দলৰ লগতে বিৰোধী দলো সাজু হৈছে । নির্বাচন আয়োগে এটা পৰ্যায়ত ১২৬ টা সমষ্টিত নির্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিলে তাৰ বাবে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰি সাজু হৈছে শাসক আৰু বিৰোধী । এটা পৰ্যায়ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হ'লে শাসকীয় বিজেপি আৰু বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বৰ সমাগম বৃদ্ধি কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
প্রধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ১৩ মাৰ্চত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসমলৈ আহিব । তাৰ পিছত ১৫ মাৰ্চত এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসমলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শ্বাহ । প্রধানমন্ত্ৰীৰ অসম ভ্ৰমণৰ পাছতে নিৰ্বাচন আয়োগে নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । যদি নির্বাচন আয়োগে ব’হাগ বিহুৰ পূৰ্বে এটা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰে, তেন্তে বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছে ১৮ মাৰ্চৰ পৰাই নির্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে হেলিকপ্টাৰ উৰুৱাবলৈ সাজু হৈছে ।
বিজেপিৰ ৰাজ্যিক জ্যেষ্ঠ মুখপাত্রগৰাকীয়ে জনোৱা মতে ১৮ মাৰ্চৰ পৰা ব’হাগ বিহুৰ আগলৈকে দলটোৱে আঠখন হেলিকপ্টাৰ বুকিং কৰিছে । ইয়াৰ এখন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, এখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল, এখন ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই দৈনিক ব্যৱহাৰ কৰিব । আনহাতে এখন হেলিকপ্টাৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই ব্যৱহাৰ কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে । নিয়মীয়াকৈ দলৰ প্ৰাৰ্থীৰ খবৰ ল’বলৈ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হেলিকপ্টাৰখন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে । পঞ্চমখন হেলিকপ্টাৰ বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতাই ব্যৱহাৰ কৰিব । সেইদৰে ষষ্ঠখন হেলিকপ্টাৰ আকস্মিকভাৱে ব্যৱহাৰৰ বাবে সাজু থাকিব । বিজেপিয়ে সপ্তমখন হেলিকপ্টাৰ অগপৰ সভাপতি অতুল বৰা আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে সাজু কৰিছে । আনহাতে অষ্টমখন হেলিকপ্টাৰ বি পি এফৰ সভাপতি হাগ্ৰামা মহিলাৰীক ব্যৱহাৰৰ বাবে দিব পাৰে বুলি মুখপাত্রগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ।
নির্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে হেলিকপ্টাৰ ব্যৱহাৰৰ লগতে পূৰ্বৰ বহু ৰণকৌশল বিজেপিয়ে এইবাৰ সলনি কৰিবলৈ সাজু হৈছে । অতি কম সময়ৰ ভিতৰত ১২৬ টা সমষ্টিক সামৰি ব্যাপক প্ৰচাৰ চলোৱাৰ বাবে বিজেপিয়ে ইতিমধ্যে পৰিকল্পনা যুগুত কৰিছে । সেই হিচাপে প্ৰতিটো সমষ্টিৰ দায়িত্ব বিভিন্ন নেতাক ভগাই দিয়া হৈছে ।
জানিব পৰা মতে বিজেপিৰ একোজন প্রার্থীক দলে ১৫ লাখৰ পৰা ২৮ লাখ টকা পর্যন্ত নির্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে দিব । লক্ষণীয় যে প্রতিজন বিধায়ক আৰু সাংসদে ইতিমধ্যেই দলৰ পুঁজিলৈ এক লাখ টকাকৈ বৰঙণি আগবঢ়াইছে । দলৰ কৰ্মী আৰু বিভিন্ন লোকৰ লগতে প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা বিজেপিয়ে বৰঙণি সংগ্ৰহো প্রায় সম্পূৰ্ণ কৰিছে । ইয়াৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় কমিটীয়ে ৰাজ্যিক বিজেপিক নির্বাচন পৰিচালনাৰ বাবে বিশেষ পুঁজি আগবঢ়াব । এই পুঁজিৰে বিজেপিয়ে অসমত নির্বাচন পৰিচালনা কৰিবলৈ সকলো পৰিকল্পনা সাজু কৰিছে ।
এনেধৰণৰ বিষয় পর্যালোচনা কৰাৰ বাবে বিজেপিৰ নির্বাচন ব্যৱস্থাপনা কমিটীৰ বৈঠক সঘনাই অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে । ইতিমধ্যে দলে পোষ্টাৰ, বেনাৰ আদি সাজু কৰিছে । জানিব পৰা মতে ১৮ মাৰ্চৰ পৰা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সমাপ্ত হোৱালৈকে প্রধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী চাৰিবাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শ্বাহ চাৰিবাৰ পুনৰ অসমলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
আনহাতে কংগ্ৰেছে বিধানসভা নির্বাচনত তিনিখন হেলিকপ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সাজু হৈছে । প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনৰ দায়িত্বত থকা এগৰাকী শীৰ্ষ নেতাই জনোৱা মতে কংগ্ৰেছে এইপর্যন্ত তিনিখন হেলিকপ্টাৰ বুকিং কৰিছে । পৰৱৰ্তী সময়ত সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ব পাৰে । প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত এখন হেলিকপ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব ।
আনহাতে কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ কেইবাবাৰো অসমলৈ আহিব । যাৰ বাবে সাজু থাকিব হেলিকপ্টাৰ । তদুপৰি কংগ্ৰেছৰ বহুকেইগৰাকী হাইপ্ৰফাইল নেতাই অসমত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব । মুঠতে বিধানসভা নিৰ্বাচনত চমক দিবলৈ শাসক-বিৰোধী উভয়ে সাজু হৈছে । কিছুদিন পাছত ৰাজ্যৰ আকাশত উৰিব হেলিকপ্টাৰ আৰু নেতাই ৰাইজৰ মাজলৈ গৈ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বন্য বোৱাব ।
লগতে পঢ়ক: কংগ্ৰেছে প্ৰথমৰ পৰাই ২০৩১ৰ চিন্তা কৰি আছে, '২৬ৰ নহয় : আঁহ ফালি মুখ্যমন্ত্রীয়ে বুজালে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰুৱা কথা