খাৰ্গেৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ আৰ এছ এছে দিলে এজাহাৰ
নিৰ্বাচনী সভাত ‘অপমানজনক’ মন্তব্য কৰাৰ অভিযোগ মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ বিৰুদ্ধে । আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিলে আৰ এছ এছে ।
By PTI
Published : April 8, 2026 at 8:38 PM IST
গুৱাহাটী: নিৰ্বাচনী সভাত সংগঠন আৰু বিজেপিৰ মতাদৰ্শক ‘বিষাক্ত সাপ’ৰ সৈতে তুলনা কৰাৰ অভিযোগত কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ দুখনকৈ থানাত অভিযোগ দাখিল কৰে আৰএছএছে ।
আৰ এছ এছৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই জনোৱা মতে, শেহতীয়াকৈ দক্ষিণ অসমত অনুষ্ঠিত হোৱা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত দিয়া অপমানজনক, উচটনিমূলক, আৰু সাম্প্ৰদায়িকভাৱে স্পৰ্শকাতৰ বক্তব্যৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি এই এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে । এই অভিযোগত ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘই উল্লেখ কৰে যে শ্ৰীভূমি জিলাৰ কৰিমগঞ্জ দক্ষিণ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত নিলাম বজাৰত নিৰ্বাচনী সভাত কংগ্ৰেছৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিল ।
অভিযোগসমূহত খৰ্গেৰ উদ্ধৃতিৰে কোৱা হৈছে এইদৰে,"যদি নামাজ পঢ়াৰ সময়ত আপোনাৰ সন্মুখত বিষাক্ত সাপে ফেট তোলে, তেন্তে আপুনি নামাজ বন্ধ কৰি প্ৰথমে বিষাক্ত সাপটোক মাৰিব লাগিব । কোৰাণত এইটোৱেই কৰাৰ নিৰ্দেশ আছে । মই আপোনালোকক জনাও যে আৰ এছ এছ আৰু বিজেপি সেই একেটা বিষাক্ত সাপৰ দৰেই ।"
আৰ এছ এছে এই মন্তব্যত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি দাবী কৰে যে এনে মন্তব্য “উচতনিমূলক আৰু আৰ এছ এছ আৰু বিজেপিৰ কৰ্মী সমৰ্থকৰ বিৰুদ্ধে শত্ৰুতা, ভাবুকি, হিংসাৰ সৃষ্টি কৰিবা পাৰে ।"
অভিযোগত উল্লেখ কৰে যে এই মন্তব্য জনপ্ৰতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১ৰ ধাৰা ৮৩ৰ অধীনত এক 'দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত নিৰ্বাচনী প্ৰথা' । এই মন্তব্যই জনসাধাৰণক অপৰাধমূলকভাৱে ভয় খুৱাইছে আৰু বিভিন্ন ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক সংগঠনৰ সমৰ্থকৰ মাজত শত্ৰুতাক প্ৰসাৰিত কৰিছে ।
আৰ এছ এছ আৰু বিজেপিৰ মতাদৰ্শক 'বিষাক্ত' বুলি অভিহিত কৰি ইয়াক নিৰ্মূলৰ আহ্বান জনোৱাটোৱে 'এই সংগঠনসমূহৰ সদস্য আৰু সমৰ্থকৰ বিৰুদ্ধে শাৰীৰিক ক্ষতি' কৰিবলৈ উচতনি যোগাব পাৰে বুলি অভিযোগসমূহত উল্লেখ কৰা হৈছে ।
আৰ এছ এছে কয়,"খাৰ্গেৰ এই মন্তব্যই হিন্দু আৰু মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ মাজত সাম্প্ৰদায়িক বিভাজন, সম্ভাৱ্যভাৱে অসমৰ শান্তি-সম্প্ৰীতি বিঘ্নিত কৰাৰ লগতে নিৰ্বাচনী পৰিৱেশত প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ প্ৰয়াস কৰিছে ।"
অভিযোগকাৰীসকলে লগতে দাবী কৰে যে এনে বক্তব্যৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশাসনে তৎকালীনভাৱে পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰিলে সাম্প্ৰদায়িক উত্তেজনা বা সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ।
আৰ এছ এছৰ উত্তৰ অসমৰ সম্পাদক খগেন শইকীয়াই দিছপুৰ থানাত আৰু দক্ষিণ অসমৰ সম্পাদক জ্যোৎস্নাময় চক্ৰৱৰ্তীয়ে শিলচৰ আৰক্ষী থানাত এই অভিযোগ দাখিল কৰে । একে অভিযোগতে মঙলবাৰে বশিষ্ঠ থানাত আৰু নিৰ্বাচন আয়োগৰ ওচৰতো অভিযোগ দাখিল কৰিছিল বিজেপিয়ে ।