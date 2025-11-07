ETV Bharat / politics

বিজেপি আৰু আৰ এছ এছে কেতিয়াও নিজৰ কাৰ্যালয়ত 'বন্দে মাতৰম' গোৱা নাই : কংগ্ৰেছ

'বন্দে মাতৰম' গীতটিৰ ডেৰশ বছৰ উপলক্ষে বিজেপিয়ে লোৱা পদক্ষেপক সমালোচনা কংগ্ৰেছৰ ।

Mallikarjun Kharge
মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে (ANI)
author img

By ANI

Published : November 7, 2025 at 2:37 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ অন্যতম স্মৃতিস্বৰূপ 'বন্দে মাতৰম' গীত । গীতটোৰ ১৫০ বছৰ উদযাপনৰ বাবে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । সমগ্ৰ দেশতে 'বন্দে মাতৰম' পৰিৱেশনৰ সিদ্ধান্ত লয় বিজেপিয়ে । অৱশ্যে বিজেপিৰ এই সিদ্ধান্তক সমালোচনা কৰিছে বিৰোধী কংগ্ৰেছে । বিজেপি আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘই গীতটো নিজৰ কাৰ্যালয়, গ্ৰন্থ বা সাহিত্যত ব্যৱহাৰ নকৰাৰ অভিযোগ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেয়ে ।

খাৰ্গেৰ মতে আৰ এছ এছে ভাৰতৰ জাতীয় সংগীততকৈ "নমস্তে সদা বাৎসলে"ক প্ৰাৰ্থনা হিচাপে গাবলৈহে বেছি পছন্দ কৰে । কংগ্ৰেছ দলৰ পৰম্পৰাৰ লগত তুলনা কৰি তেওঁ উল্লেখ কৰে যে ১৯৮৬ চনৰ পৰা আজিলৈকে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিখন সভাই হওঁক, সেয়া পূৰ্ণাংগ অধিৱেশন হওক বা ব্লক পৰ্যায়ৰ বৈঠকতেই হওঁক, নেতাসকলে বন্দে মাতৰম পৰিৱেশন কৰি আহিছে ।

গীতটোৰ ১৫০ বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ বিশেষ মুহূৰ্তত প্ৰকাশ কৰা এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিত কংগ্ৰেছে কয়, "এয়া গভীৰ বিড়ম্বনাৰ কথা যে আজি যিসকলে নিজকে জাতীয়তাবাদৰ স্বঘোষিত ৰক্ষক-আৰ এছ এছ আৰু বিজেপি, তেওঁলোকে কেতিয়াও নিজৰ শাখা বা কাৰ্যালয়ত বন্দে মাতৰম বা আমাৰ জাতীয় সংগীত 'জন গণ মন' গোৱা নাই । বৰঞ্চ তেওঁলোকে জাতিটোক নহয়, নিজৰ সংগঠনক মহিমামণ্ডিত কৰা গীত 'নমস্তে সদা বাৎসলে' গায়েই আছে । ১৯২৫ চনত প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ পিছৰে পৰা আৰ এছ এছে ইয়াক অৱহেলা কৰি আহিছে । আনকি গ্ৰন্থ বা সাহিত্যতো ইয়াৰ উল্লেখ নাই ।"

উল্লেখ্য যে খাৰ্গেৰ এই বিবৃতিৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নতুন দিল্লীত গীতটোৰ ১৫০ বছৰীয়া জয়ন্তী উদযাপনত অংশগ্ৰহণ কৰি এটি ডাকটিকট মুকলি কৰে । কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে বিহাৰৰ পাটনাতো এক কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি দেশজোৰা এই প্ৰচাৰৰ কথা ঘোষণা কৰে ।

আনহাতে স্বাধীনতা সংগ্ৰামত সংঘৰ ভূমিকাক সমালোচনা কৰি খাৰ্গেয়ে উল্লেখ কৰে যে আৰ এছ এছে ব্ৰিটিছক সমৰ্থন কৰি জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰি, সংবিধানৰ অপব্যৱহাৰ কৰা আৰু বাবা চাহেব আম্বেদকাৰৰ প্ৰতিমূৰ্তি জ্বলোৱাটো সৰ্বজনবিদিত ।

কংগ্ৰেছৰ পৰম্পৰাৰ সৈতে তুলনা কৰি তেওঁ লগতে কয়, "আনহাতে কংগ্ৰেছ পাৰ্টীয়ে বন্দে মাতৰম আৰু জন গণ মন দুয়োটাকে লৈ অপৰিসীম গৌৰৱ অনুভৱ কৰে । দুয়োটা গীতেই কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিটো সমাৱেশ আৰু অনুষ্ঠানত শ্ৰদ্ধাৰে গোৱা হয়, ভাৰতৰ ঐক্য আৰু গৌৰৱৰ প্ৰতীক ।" গীতটোৰ ইতিহাসৰ কথা উল্লেখ কৰি খাৰ্গেই কয় যে আচলতে কংগ্ৰেছ দলটোৱেই হৈছে "বন্দে মাতৰমৰ গৌৰৱময় ধ্বজাবাহক ।"

কংগ্ৰেছৰ সভাপতিজনে কয়, "১৮৯৬ চনত কলকাতাত কংগ্ৰেছৰ অধিৱেশনত তেতিয়াৰ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰহমাতুল্লাহ ছায়ানীৰ নেতৃত্বত গুৰুদেৱ ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজহুৱাভাৱে বন্দে মাতৰম গাইছিল । সেই মুহূৰ্তই স্বাধীনতা সংগ্ৰামত নতুন মাত্ৰা দিছিল । কংগ্ৰেছে বুজি পাইছিল যে ব্ৰিটিছ সাম্ৰাজ্যৰ বিভাজন আৰু শাসনৰ নীতি, ধৰ্মীয়, জাতি, আঞ্চলিক পৰিচয়ৰ সৈতে হেতালি খেলি ভাৰতৰ একতা বিঘ্নিত কৰিবলৈ ৰচনা কৰা হৈছিল ।" খাৰ্গে লগতে কয়, "ইয়াৰ বিপৰীতে বন্দে মাতৰমে ভাৰত মাতাৰ প্ৰতি ভক্তিত সকলো ভাৰতীয়ক একত্ৰিত কৰি অদম্য শক্তিৰ গীত হিচাপে উত্থান ঘটাইছিল ।"

বিবৃতিটোত লিখা হৈছে, "১৯৩৮ চনত পণ্ডিত নেহৰুৱে লিখিছিল, "এতিয়া ৩০ বছৰতকৈও অধিক সময় ধৰি এই গীতটো ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ জড়িত হৈ আছে । ই 'মানুহৰ গান', মানুহৰ মনত এনেই জাপি দিব পৰা নাযায় । নিজেই স্বীকৃতি লাভ কৰে ।"

ভাৰতৰ জাতীয় গীত বন্দে মাতৰম মূলতঃ ১৮৭৫ চনৰ ৭ নৱেম্বৰত ঔপন্যাসিক বংকিম চন্দ্ৰ চেটাৰ্জীয়ে তেওঁৰ আনন্দমথ উপন্যাসৰ অংশ হিচাপে ৰচনা কৰিছিল । ১৯৫০ চনৰ ২৪ জানুৱাৰীত সংবিধান সভাই এই গীতটো ভাৰতৰ জাতীয় গীত হিচাপে গ্ৰহণ কৰে । কংগ্ৰেছেও ১৯৩৭ চনত ইয়াক "ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গীত" হিচাপে গ্ৰহণ কৰে ।

লগতে পঢ়ক :'বন্দে মাতৰম'ৰ ১৫০ বছৰ; কাইলৈ সম্পূৰ্ণ গানটো পৰিবেশনৰ বিশেষ উদ্যোগ বিজেপিৰ

TAGGED:

150 YEARS OF VANDE MATARAM
MALLIKARJUN KHARGE
CONGRESS
ইটিভি ভাৰত অসম
VANDE MATARAM

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.