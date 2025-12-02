তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অচলাৱস্থাক লৈ ৰাজ্যসভাত উদ্বেগ সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ
তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় এখন কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় । ১৯৯৪ চনত সংসদীয় আইন অনুযায়ী প্ৰতিষ্ঠা কৰা বিশ্ববিদ্যালয়খন অসম চুক্তিৰ অন্যতম ফচল ।
Published : December 2, 2025 at 3:58 PM IST
গুৱাহাটী : বিগত প্ৰায় দুমাহ ধৰি অচলাৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈ আছে ৰাজ্যৰ এখন আগশাৰীৰ বিশ্ববিদ্যালয় তেজপুৰ কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ত । অসম চুক্তিৰ এক ফচল তথা ৰাজ্য তথা দেশৰ শিক্ষা খণ্ডৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিশ্ববিদ্যালয়খন উপাচাৰ্যগৰাকীয়ে মইমতালিৰে পৰিচালনা কৰাৰ অভিযোগ বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক-কৰ্মচাৰী তথা ছাত্ৰ সমাজৰ । কিন্তু তথাপিও কোনোধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষ আৰু ৰাজ্য তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে । তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত চলি থকা অৰাজকতাৰ বিষয়ে মঙলবাৰে ৰাজ্যসভাৰ মজিয়াত উত্থাপন কৰে সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাই ।
সংসদৰ চলিত শীতকালীন অধিৱেশনৰ দ্বিতীয়দিনা, মঙলবাৰে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ভূঞাই তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত ৰাজ্যসভাত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে । লগতে বিষয়টো সদনত উত্থাপন কৰি ইয়াৰ সমাধানৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰণালয় তথা শিক্ষা মন্ত্ৰীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে ।
ৰাজ্যসভাত সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাই কয়, "তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় এখন কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় । এই বিশ্ববিদ্যালয়খন ১৯৯৪ চনত সংসদীয় আইন অনুযায়ী প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল । এই বিশ্ববিদ্যালয়খন প্ৰতিষ্ঠাক অসম চুক্তিৰ অন্যতম ফলাফল বুলি গণ্য কৰা হয় । কিন্তু বিগত কেইমাহমানৰ পৰা বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ কিছু সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে ধৰ্ণা আৰু প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি অহা হৈছে ।"
উপাচাৰ্যগৰাকীৰ অনুপস্থিতিৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি সাংসদ ভূঞাই কয়, "প্ৰায় দুমাহ ধৰি বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদত উপস্থিত নাই উপাচাৰ্যগৰাকী । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ধৰ্ণা আৰু প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ লগতে এই অচলাৱস্থা দূৰ কৰাৰ কোনো আন্তৰিক প্ৰয়াস কৰা হোৱা নাই । কৰ্তৃপক্ষৰ প্ৰত্যক্ষ আৰু মৌন অনুমোদনত সংঘটিত অনিয়ম আৰু দুৰ্নীতিৰ সন্দৰ্ভত বহু তথ্য আৰু খবৰ ৰাজহুৱাভাৱে পোহৰলৈ আহিছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "কেৱল বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদৰ পৰা আঁতৰি থাকিলেই উপাচাৰ্যগৰাকী দায়িত্বৰ পৰা সাৰি যাব নোৱাৰে । বিশ্ববিদ্যালয়খনত শৈক্ষিক পৰিৱেশ স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰাই অনাৰ প্ৰয়োজন, সময়ৰ দাবী । এজন মাত্ৰ ব্যক্তিৰ বাবে শিক্ষাৰ সৰ্বোচ্চ মন্দিৰক এনেদেৰ দুখ ভোগ কৰিবলৈ দিব নোৱাৰি । উপাচাৰ্য নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ সতৰ্ক হ’ব লাগে আৰু উপাচাৰ্য নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ অনাৱশ্যকীয় বিচাৰ-বিবেচনা কৰিব নালাগে ।"
বিষয়টো কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰীৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰি সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাই কয়, "বিষয়টোৰ ওপৰত মই উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰাৰ লগতেতে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছো যে তেওঁ এইক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি আহি উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰক আৰু বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ পৰিৱেশ পুনৰুদ্ধাৰ কৰক ।"
উল্লেখ্য যে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অচলাৱস্থাক লৈ সোমবাৰে লোকসভাতো সোচ্চাৰ হয় কংগ্ৰেছ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ । তেওঁ বিশ্ববিদ্যালয়খনত চলি থকা প্ৰশাসনিক অস্থিৰতা, উপাচাৰ্যৰ অনুপস্থিতিৰ কাৰণে সম্ভাৱ্যপূৰ্ণ অনিয়ম আৰু এইক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰই গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে ।
তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যগৰাকী যোৱা ২২ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা অনুপস্থিত থকা সন্দৰ্ভত লোকসভাত উত্থাপিত প্ৰশ্নৰ উত্তৰত শিক্ষা বিভাগৰ কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীয়ে সোমবাৰে কিছু গুৰুত্বপূর্ণ স্পষ্টীকৰণ প্ৰদান কৰে । শিক্ষা বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ডঃ সুকান্ত মজুমদাৰে কয় যে কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ স্বায়ত্তশাসিত প্ৰতিষ্ঠান আৰু নিজা নিজা আইনৰ অধীনতে চলে । তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯৩ অনুসৰি উপাচাৰ্যৰ পদ খালী থাকিলে বা উপাচাৰ্য দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিবলৈ অসমর্থ হ’লে প্ৰ’-উপাচাৰ্যই সেই দায়িত্ব সাময়িকভাৱে পালন কৰিব । প্ৰ’-উপাচাৰ্য উপলব্ধ নাথাকিলে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জ্যেষ্ঠতম অধ্যাপকে দায়িত্ব ল’ব লাগিব । নতুন উপাচাৰ্য নিযুক্তি নোহোৱালৈকে বা বৰ্তমানৰ উপাচাৰ্য নিজৰ দায়িত্বলৈ ঘূৰি নহা পৰ্যন্ত তেওঁ এই দায়িত্বত থাকিব ।