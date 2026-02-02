ETV Bharat / politics

জেনেৰেল নৰৱাণেৰ স্মৃতিগ্ৰন্থৰ পৰা ৰাহুল গান্ধীৰ উদ্ধৃতিক লৈ লোকসভাত তুমুল বিতৰ্ক

প্ৰাক্তন সেনাধ্যক্ষ এম এম নৰৱাণেৰ ‘অপ্ৰকাশিত’ স্মৃতিগ্ৰন্থৰ ওপৰত এখন আলোচনীৰ প্ৰবন্ধৰ উদ্ধৃতি ৰাহুল গান্ধীয়ে পাঠ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ সময়তে লোকসভাত তীব্ৰ হুলস্থুলৰ সৃষ্টি হয় ।

লোকসভাত বাজেট অধিবেশনত বক্তৃতা প্ৰদানৰ সময়ত ৰাহুল গান্ধী (Sansad TV via PTI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 2, 2026 at 4:57 PM IST

নতুন দিল্লী: লোকসভাত বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰাক্তন সেনাধ্যক্ষ এম এম নৰৱাণেৰ স্মৃতিগ্ৰন্থৰ পৰা এটা উদ্ধৃতি দিবলৈ বিচৰাৰ পিছতে সোমবাৰে লোকসভাত ব্যাপক বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হয় । লগতে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে গ্ৰন্থখন এতিয়াও প্ৰকাশ নোহোৱাৰ দোহাই দি ইয়াত আপত্তি প্ৰদৰ্শন কৰে ।

ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাষণৰ ধন্যবাদসূচক প্ৰস্তাৱত ৰাহুল গান্ধীয়ে বক্তব্য দিবলৈ উঠি নৰৱাণেৰ স্মৃতিগ্ৰন্থৰ আধাৰত এখন আলোচনীৰ এটা প্ৰবন্ধৰ উদ্ধৃতি দিবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে ৰাজনাথ সিঙে তেওঁক গ্ৰন্থখন প্ৰকাশ পাইছেনে নাই, সেই কথা স্পষ্ট কৰিবলৈ কয় ।

সেই সময়ত ৰাহুল গান্ধীৰ হাতত আছিল দ্য কেৰাভান আলোচনীৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ শীৰ্ষ লেখা ‘নাৰৱাণেৰ সত্যৰ মুহূৰ্ত: এজন সেনাধ্যক্ষৰ অপ্ৰকাশিত স্মৃতিগ্ৰন্থই উন্মোচন কৰিছে যে মোদী চৰকাৰে চীন সীমান্ত সংকট কেনেকৈ ঘূৰাই আনিলে’ (Naravane's Moment of Truth: An army chief’s unpublished memoir exposes how the Modi government spun the China border crisis) ।

উল্লেখ্য যে ২০১৯ চনৰ ডিচেম্বৰৰ পৰা ২০২২ চনৰ এপ্ৰিললৈকে নৰৱাণে সেনাবাহিনীৰ মুৰব্বী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ।

"তাত এগৰাকী যুৱ সহকৰ্মীয়ে(তেজস্বী সূৰ্য) কংগ্ৰেছ দলৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল । মই এই বিষয়টো উত্থাপন কৰিবলৈ যোৱা নাছিলোঁ ৷ কিন্তু তেওঁ যিহেতু আমাৰ দেশপ্ৰেমৰ বিষয়ে, ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ বিষয়ে আমাৰ জ্ঞানৰ বিষয়টো উত্থাপন কৰিছে, তাৰবাবেই মই কিবা এটা পঢ়িব আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু এইটো সেনাপ্ৰধান নৰৱাণেৰ স্মৃতিগ্ৰন্থৰ পৰা আৰু মই বিচাৰিম যে আপোনালোকে ভালদৰে শুনিব । আপোনালোকে সঠিকভাৱে বুজি পাব দেশপ্ৰেমিক কোন হয়, কোন নহয় ।"

ৰাহুল গান্ধীয়ে লগতে কয় যে এই পৰিক্ৰমাটো ডকলামত সংঘটিত এটা কাণ্ডৰ সৈতে জড়িত, যেতিয়া "চাৰিখন চীনা টেংক ভাৰতৰ ভূখণ্ডত প্ৰৱেশ কৰি আছিল" আৰু এটা চকী নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল । তেওঁ লগতে কয়, "সেনাপ্ৰধানে এই বিষয়ে লিখিছিল, আৰু মই তেওঁৰ গ্ৰন্থৰ উদ্ধৃতি দিয়া এটা লেখাৰ পৰা এই উদ্ধৃতি দিছোঁ ।"

"এইটো সেনাধ্যক্ষ নৰৱাণেৰ স্মৃতিগ্ৰন্থৰ পৰা । আৰু মই বিচাৰিম যে আপোনালোকে ভালদৰে শুনিব । কোন দেশপ্ৰেমী আৰু কোন নহয় সেইটো আপোনালোকে সঠিকভাৱে বুজিব । ইয়াত অলপ সময় লাগিব । এইটো সেই সময়ৰ কথা, যেতিয়া চাৰিখন চীনৰ টেংকে ভাৰতৰ ভূখণ্ডত প্ৰৱেশ কৰিছিল । ডকলামত তেওঁলোকে এটা চকী দখলত লৈছিল । আৰু সেনাপ্ৰধানজনে লিখিছে, আৰু মই তেওঁৰ গ্ৰন্থৰ উদ্ধৃতি দিয়া এটা লেখাৰ পৰা উদ্ধৃতি দিছোঁ ।" ৰাহুল গান্ধীয়ে লগতে কয় ।

আনহাতে, স্মৃতিগ্ৰন্থখন যিহেতু প্ৰকাশ হোৱা নাই আৰু সেয়ে সদনত ইয়াৰ উদ্ধৃতি দিব নোৱাৰি বুলি যুক্তি দি এই বিষয়ত বিজেপিৰ সাংসদসকলে আপত্তি দৰ্শায় ।

ইফালে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে তেওঁ উল্লেখ কৰা গ্ৰন্থখন আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশ পাইছেনে নাই সেই সন্দৰ্ভত বিৰোধী দলপতিৰ পৰা স্পষ্টীকৰণ বিচাৰে । "মই বিচাৰোঁ লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতিয়ে (ৰাহুল গান্ধীয়ে) তেওঁ উদ্ধৃতি দিয়া গ্ৰন্থখন সদনত উপস্থাপন কৰক, কাৰণ তেওঁ উল্লেখ কৰা গ্ৰন্থখন প্ৰকাশ হোৱা নাই ।"

ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰত কংগ্ৰেছ নেতাজনে দৃঢ়তাৰে কয় যে লেখাটো প্ৰামাণিক আৰু তাৰ পৰা উদ্ধৃতি দিব পাৰে । এই বিশেষ বিষয়টোত তেওঁ কেতিয়াও মাত মাতিব নিবিচাৰিলেও বিজেপিৰ তেজস্বী সূৰ্যই কংগ্ৰেছ দলৰ দেশপ্ৰেমক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰাৰ পিছতহে তেওঁ তেনে কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় বুলি উল্লেখ কৰে ।

ৰাজনাথ সিঙে অৱশ্যে গ্ৰন্থখন প্ৰকাশ হোৱা নাই বুলি নিজৰ মতত অটল থাকে । আনহাতে, অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই নিয়মৰ উদ্ধৃতি দি কয় যে সদনৰ কাৰ্যবিধিৰ সৈতে জড়িত নোহোৱা কোনো বিষয়ত কোনো গ্ৰন্থ বা বাতৰিকাকতৰ উদ্ধৃতি দিব নোৱাৰিব ।

ইফালে কেন্দ্ৰীয় সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে কয়, "অধ্যক্ষই এটা ৰায় দিছে যে আলোচনী বা বাতৰিকাকতৰ লেখা সদনত উদ্ধৃতি দিব নোৱাৰিব...সদনত আইন অনুসৰি বিতৰ্ক হ'ব লাগে ।"

ৰিজিজুৱে কয়, "লোকসভাত অধ্যক্ষৰ ৰায় মানি নচলা সদস্যৰ সৈতে কি কৰিব লাগে সেই বিষয়েও আমি আলোচনা কৰা উচিত ।"

আনহাতে, প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীয়ে ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে 'সদনক বিপথে পৰিচালিত' কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । ইফালে সমাজবাদী পাৰ্টীৰ নেতা অখিলেশ যাদৱে ৰাহুল গান্ধীক সমৰ্থন কৰি কংগ্ৰেছ নেতাজনক নিজৰ বক্তব্য ৰাখিবলৈ অনুমতি দিবলৈ অধ্যক্ষক আহ্বান জনায় ।

ৰাহুল গান্ধীয়ে কয়, "তেওঁলোকে (বিজেপি) সন্ত্ৰাসবাদীৰ সৈতে যুঁজ দিয়া বুলি কয় কিন্তু এটা উক্তিক ভয় কৰে । তেওঁলোকে কিয় ভয় খাইছে ? তেওঁলোকে মোক পঢ়িবলৈ অনুমতি দিব লাগে ।"

ইয়াৰ উত্তৰত অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই কয়, "নিয়মে ইয়াৰ অনুমতি নিদিয়ে । কোনেও ভয় নকৰে, কিন্তু আপুনি ইয়াৰ পৰা পঢ়িব নোৱাৰে । ই নিয়মৰ বিৰুদ্ধে।"

এই হুলস্থুলৰ মাজতে ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় যে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ ভাষণত “চীনৰ সৈতে, আমেৰিকাৰ সৈতে ভাৰতৰ সম্পৰ্কৰ বিষয়ে…” আছে । তেওঁ কয়, "ইয়াৰ ভিতৰত (লেখাটোলৈ আঙুলিয়াই) ডকলামত কি হৈছিল সেই বিষয়ে সম্পূৰ্ণ বুজি পোৱাকৈ আছে ।"

প্ৰায় ৩০ মিনিট ধৰি এই বিতৰ্ক চলি থাকাৰ ফলত দুয়োপক্ষৰ পৰা সদনৰ কাম-কাজত ব্যাঘাত জন্মে । কিয়নো শাসকীয় দলে বিৰোধীয়ে অপ্ৰকাশিত প্ৰবন্ধ বা গ্ৰন্থৰ পৰা উদ্ধৃতি দিব নোৱাৰে বুলি উল্লেখ কৰে । এই হুলস্থুল অব্যাহত থকাৰ বাবে অধ্যক্ষই বিয়লি ৩ বজালৈ সদন স্থগিত ৰাখে ।

