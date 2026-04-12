আৰু কিমান ! এইবাৰ ৰাইজৰ দলো ত্যাগ কৰিলে ৰমেন বৰঠাকুৰে
Published : April 12, 2026 at 10:27 PM IST
গুৱাহাটী: ৰাজনীতিক ৰমেন চন্দ্ৰ বৰঠাকুৰৰ বাবে দল সলোৱাটো যেন সাধাৰণ কথাত পৰিণত হৈছে ৷ দুবছৰত ৪ টাকৈ দল সলালে ৰাজনীতিবিদগৰাকীয়ে ৷ নিৰ্বাচনৰ ঠিক পিছতেই ৰাইজৰ দল ত্যাগ কৰিলে দলটোৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰমেন চন্দ্ৰ বৰঠাকুৰে । একাধিক দল সলনি কৰা ৰমেন চন্দ্ৰ বৰঠাকুৰে টিকট নাপাই নিৰ্বাচনৰ পাছতে এৰিলে ৰাইজৰ দল ।
নিজৰ পদত্যাগ পত্র দেওবাৰে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈলৈ প্ৰেৰণ কৰে । বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত টিকট নাপাই কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিছিল জ্যেষ্ঠ নেতা ৰমেন চন্দ্ৰ বৰঠাকুৰে । কংগ্ৰেছত থাকোতে তেওঁ গুৱাহাটী সমষ্টিৰ পৰা টিকট বিচাৰিছিল । কিন্তু টিকট বঞ্চিত হোৱাত তেওঁ কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিছিল । সেই সময়ত তেওঁ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ মুখপাত্ৰৰ লগতে আন কেইবাটাও দায়িত্বত আছিল ।
উল্লেখ্য যে, ২০২১ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ৰমেন বৰঠাকুৰে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে জালুকবাৰী সমষ্টিত ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হৈছিল । ২০২৪ ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত টিকট নাপাই তেওঁ কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি আম আদমি পাৰ্টী চমুকৈ আপত যোগদান কৰিছিল । নতুন দিল্লীত আপৰ কেন্দ্ৰীয় নেত্ৰী আতিশীৰ উপস্থিতিত আনুষ্ঠানিকভাৱে আম আদমি পাৰ্টীত যোগদান কৰিছিল । কিন্তু আপতো তেওঁ বেছিদিন নাথাকিল ।
আপ ত্যাগ কৰাৰ পাছত তেওঁ মমতা বেনাৰ্জীৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ আশ্ৰয়লৈ আহে । কিন্তু তৃণমূল কংগ্ৰেছ দলো তেওঁৰ বাবে পছন্দৰ নহ'ল । ত্যাগ কৰিলে তৃণমূল কংগ্ৰেছ ।
তাৰপাছত আহিল অখিল গগৈৰ ৰাইজৰ দললৈ । ৰাইজৰ দলত ৰমেন বৰঠাকুৰে লাভ কৰিছিল কাৰ্যকৰী সভাপতিৰ পদ । সদ্যসমাপ্ত নিৰ্বাচনত তেওঁ ৰাইজৰ দলৰ পৰা জালুকবাৰী নাইবা দিছপুৰৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ বাবে সাজু হৈছিল । আনকি ৰাইজৰ দলে জালুকবাৰী সমষ্টিৰ বাবে তেওঁৰ নাম ঘোষণা কৰিছিল । কিন্তু কংগ্ৰেছৰে হোৱা মিত্রতাৰ বাবে জালুকবাৰী আৰু দিছপুৰ সমষ্টিত ৰাইজৰ দলে প্ৰাৰ্থী দিব নোৱাৰিলে । ফলত ৰমেন চন্দ্ৰ বৰঠাকুৰ টিকট লাভৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল ।
অৱশেষত টিকট বঞ্চিত ৰমেন চন্দ্ৰ বৰঠাকুৰে নিৰ্বাচনৰ পাছত ৰাইজৰ দলো ত্যাগ কৰিলে । একাধিক দল সলনি কৰা ৰমেন বৰঠাকুৰৰ পৰৱৰ্তী ঠিকনা কি হ'ব, সেয়া তেওঁ এতিয়ালৈকে সদৰি কৰা নাই ।
