প্ৰতিশ্ৰুতিৰ ফুলজাৰিৰে মঙলদৈত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিজয় সংকল্প যাত্ৰা

প্ৰতিশ্ৰুতিৰ ফুলজাৰিৰে মঙলদৈত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিজয় সংকল্প যাত্ৰা
২ লাখ যুৱক-যুৱতীক চাকৰি, মঙলদৈৰ ১০ হাজাৰ ল'ৰা-ছোৱালীক দিব ২ লাখ টকাকৈ ।
Published : March 27, 2026 at 8:36 AM IST
মঙলদৈ: বিজেপিয়ে পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰিলে মঙলদৈ বিধানসভা সমষ্টিত ১০ হাজাৰ ল'ৰা-ছোৱালীক ২ লাখ টকাকৈ দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে প্ৰচাৰ চলালে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । ১০ লাখ ডেকা ল'ৰা-ছোৱালীক চৰকাৰে ২ লাখ টকাকৈ দিব । কেৱল সেয়াই নহয়,অসমীয়াৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত অবৈধ বাংলাদেশীৰ ৰাজনৈতিকভাৱে মেৰুদণ্ড ভাঙি দিব বুলিও হুংকাৰ দিয়ে মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে ।
২ লাখ যুৱক-যুৱতীক চাকৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি :
মঙলদৈ সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী নীলিমা দেৱীৰ হৈ বৃহস্পতিবাৰে গধুলি বিজয় সংকল্প যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰি এইদৰে মন্তব্য় কৰে মুখ্য়মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । হাজাৰ হাজাৰ বিজেপিৰ সমৰ্থকক লগত লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই কয়, "এই চৰকাৰৰ দিনত ১ লাখ চাকৰি দিম বুলি কৈছিলো, অহাবাৰ ২ লাখ যুৱক-যুৱতীক চাকৰি দিম । ৰাইজক মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো যোৱাবাৰ আমি মহিলাসকলক ১০ হাজাৰ টকাকৈ দিছিলো ,অহাবাৰ ২৫ হাজাৰ টকাকৈ দিম ।"
১০ হাজাৰ ল'ৰা-ছোৱালীক দিব ধন :
চৰকাৰী চাকৰিৰ লগতে ডেকা ল'ৰা-ছোৱালীক সহায় কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে পুনৰ কয়, "আমাৰ ১০ লাখ ডেকা ল'ৰা-ছোৱালীক বেংক পৰা নহয়, চৰকাৰৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ ২ লাখকৈ টকা দিম । মই আপোনালোকক কথা দি গলো মঙলদৈ সমষ্টিত ১০ হাজাৰ ল'ৰা- ছোৱালীক আমি ২ লাখ টকাকৈ দিম । "
৫০ হাজাৰ ভোটৰ ব্যৱধানত জিকিব নীলিমা দেৱী :
ইপিনে, বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কিমান ভোটৰ ব্য়ৱধানত বিজয়ী হ'ব বুলি সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, "আজি মঙলদৈ চহৰত ৰাইজ যেনেকৈ হিলদল ভাঙি ওলাই আহিছে ই নিশ্চিত কৰিছে নীলিমা দেৱীয়ে অতি কমেও ৫০ হাজাৰ ভোটৰ ব্যৱধানত জিকি মঙলদৈত বিজেপিৰ ধ্বজা উৰুৱাব ।"
ৰাজনৈতিকভাৱে মেৰুদণ্ড ভাঙিব মিয়াৰ :
অবৈধ বাংলাদেশীৰ প্ৰসংগতো সৰৱ হৈ পৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী । অবৈধ বাংলাদেশীৰ এইবাৰ মুৰ-হাত ভাঙিলো বুলি মন্তব্য় কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়," অহাবাৰ ৰাজনৈতিকভাৱে মেৰুদণ্ডও ভাঙি দিম । আজমলেই হওক, গৌৰৱ গগৈয়ে হওক অসমীয়া মানুহৰ আগত থিয় হ'ব নোৱাৰে, সেই দিন পাৰ হৈ গ'ল । এতিয়া প্ৰেছত বাইট দিলে নহ'ব । মই ডেৰ লাখ বিঘা মাটিৰ পৰা খেদিলো কিবা কৰিব পাৰিলে নেকি, গতিকে মই প্ৰেছত বাইট দি কাম নকৰো, হাতে কামে কৰা মানুহ ।"
মঙলদৈ বিদ্যাপীঠ হাইস্কুলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চহৰখনৰ মাজেৰে গৈ ভেবাৰঘাটত এই বিজয় সংকল্প সামৰণি পৰে । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই বিজয় সংকল্প যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰে মঙলদৈ সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী নীলিমা দেৱী, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি তথা সাংসদ দিলীপ শইকীয়া, প্ৰাক্তন বিধায়ক গুৰু জ্যোতি দাস আৰু বসন্ত দাসে ।
