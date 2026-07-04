বিলৈ-বিপত্তি শেষ নোহোৱা হৈছে বংগৰ একালৰ 'অগ্নিকন্যা'ৰ: মুখ্য কাৰ্যালয়ো কাঢ়ি নিলে বিদ্ৰোহী শিবিৰে

বিলৈ-বিপত্তি শেষ নোহোৱা হৈছে বংগৰ একালৰ 'অগ্নিকন্যা'ৰ: মুখ্য কাৰ্যালয়ো কাঢ়ি নিলে বিদ্ৰোহী শিবিৰে
তৃণমূলত এতিয়া ঘৰতেই অঘৰী মমতা বেনাৰ্জী ৷ মমতাবিৰোধী ঋতব্ৰত ফৈদে শুকুৰবাৰে নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণলৈ নিলে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ কলকাতাস্থ মুখ্য কাৰ্যালয় ৷
Published : July 4, 2026 at 8:07 AM IST|
Updated : July 4, 2026 at 8:13 AM IST
কলকাতা: দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ সন্মুখত তৃণমূল কংগ্ৰেছ (টিএমচি)ৰ নাম আৰু প্ৰতীকৰ ওপৰত দাবী উত্থাপন কৰাৰ এদিনৰ পিছতেই অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰে ঋতব্ৰত বেনাৰ্জীৰ নেতৃত্বাধীন বিদ্ৰোহী গোটটোৱে কলকাতাত থকা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাংগঠনিক মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ নিয়ন্ত্ৰণ নিজৰ হাতলৈ নিয়ে ।
২০২২ চনৰ পৰাই কলকাতাস্থ এই মেট্ৰ’পলিটান কাৰ্যালয়টোৱে দলটোৰ কাৰ্যকৰী মুখ্য কাৰ্যালয় হিচাপে কাম কৰি আহিছে । পশ্চিম বংগৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ নেতৃত্বত গঠিত দলটোৰ সৈতে চলি থকা তীব্ৰ যুদ্ধৰ মাজতে বিৰোধী শিবিৰটোৱে চৌহদটো দখল কৰি সাংগঠনিক বৈধতাৰ দাবীক শক্তিশালী কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ।
ফিৰহাদ হাকিম, জাভেদ খান, সন্দীপন সাহা আৰু আখৰুজ্জামানকে ধৰি জ্যেষ্ঠ নেতাসকলৰ সৈতে বিৰোধী দলপতি ঋতব্ৰত বেনাৰ্জীয়ে শুকুৰবাৰে কাৰ্যালয়টো পৰিদৰ্শন কৰি তাত এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰে আৰু তেওঁৰ গোটটোৱেই "প্ৰকৃত" টিএমচিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বুলি দৃঢ়তাৰে দাবী কৰে ।
ঋতব্ৰত ফৈদৰ নেতাসকলে কয় যে তেওঁলোকে এই ঘৰটোৰ মালিকৰ সৈতে প্ৰয়োজনীয় চুক্তি সম্পূৰ্ণ কৰিছে আৰু এই কাৰ্যালয়ৰ পৰাই দলৰ কাম চলিব । আখৰুজ্জামানে সাংবাদিকৰ আগত কয়- "আমি টিএমচি আৰু এই কাৰ্যালয়টো টিএমচিৰ । দল আৰু এই কাৰ্যালয়ৰ মাজত আৱেগিক সংযোগ আছে ।"
শেহতীয়াকৈ পশ্চিম বংগৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ পৰাজয়ৰ পিছত দুয়োপক্ষই নিজকে বৈধ টিএমচি বুলি দাবী কৰাৰ সময়তে ঋতব্ৰত নেতৃত্বাধীন ফৈদ আৰু মমতা বেনাৰ্জীৰ প্ৰতি আনুগত্যশীল শিবিৰৰ মাজত যুঁজখন তীব্ৰতৰ হৈ উঠিছে ৷
উল্লেখ্য যে মেৰামতিৰ কাম চলি থকাৰ বাবে মূল ই এম বাইপাছৰ কাষত থকা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ মুখ্য কাৰ্যালয়টো এই ভাৰাঘৰটোলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিল। আনহাতে মমতা বেনাৰ্জী ফৈদে ঋতব্ৰত ফৈদৰ এই কাৰ্য অসাংবিধানিক বুলি দাবী কৰিছে ।
বৃহস্পতিবাৰে ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে দুয়োটা শিবিৰকে সাংগঠনিক নিৰ্বাচন আৰু তেওঁলোকে নেতৃত্ব দিয়া ফৈদৰ কৰ্তৃত্বপ্ৰাপ্ত স্বাক্ষৰকাৰী সন্দৰ্ভত ৬ জুলাইৰ সন্ধিয়াৰ ভিতৰত তথ্য দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল ।
বৃহস্পতিবাৰে দিল্লীত নিৰ্বাচন আয়োগক সাক্ষাৎ কৰি ঋতব্ৰতৰ নেতৃত্বত বিদ্ৰোহী ফৈদৰ ১০ জনীয়া প্ৰতিনিধি গোটটোৱে দলৰ দুই তৃতীয়াংশতকৈ অধিক বিধায়ক, কৰ্পৰেটৰ, কাউন্সিলাৰ আৰু জিলা পৰিষদৰ সদস্যৰ সমৰ্থন থকা বুলি দাবী কৰে ।
লগতে পঢ়ক: অভিষেক বেনাৰ্জীক নিলম্বন, ‘দিদি’ অবিহনে নতুন কমিটী গঠন