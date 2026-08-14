কংগ্ৰেছে কেৱল 'লোৱা'ৰ বিপৰীতে 'দিয়া'ৰ মানসিকতা গঢ়ি তোলক : এ আই ইউ ডি এফৰ কটাক্ষ্য

কংগ্ৰেছে কেৱল 'লোৱা'ৰ বিপৰীতে 'দিয়া'ৰ মানসিকতা গঢ়ি তোলক : এ আই ইউ ডি এফৰ কটাক্ষ্য
নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনত এআইইউডিএফৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰে ।
Published : August 14, 2026 at 9:42 AM IST
গুৱাহাটী: নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনত এআইইউডিএফৰ হৈ ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰে যুঁজিবলৈ সাজু হৈছে । বৃহস্পতিবাৰে এআইইউডিএফৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমলে নগাঁও উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰৰ নাম ঘোষণা কৰে ।
আজমলৰ এই ঘোষণাৰ পাছতে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰে । গুৱাহাটীত সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰে দলৰ সভাপতিৰ ঘোষণাক আদৰণি জনায় ।
তেওঁ কয়,"সভাপতিয়ে মোৰ নামটো ঘোষণা কৰা বাবে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ । ইমান এটা গুৰু দায়িত্ব দিয়াৰ কথা তেওঁ কৈছে । অৱশ্যে দলীয় সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমলে এই বিষয়ে এতিয়ালৈকে মোক ব্যক্তিগতভাৱে একো জনোৱা নাই । দলে যাকে টিকট দিয়ে, তাকেই আঁকোৱালি ল’ম । দলীয় টিকট লাভ কৰিলে আমাৰ প্ৰাৰ্থীয়ে নিশ্চিতভাৱে জয়লাভ কৰিব । আমাৰ দলৰ সভাপতিয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাটো সকলোৱে বিচাৰিছে । তেওঁক আমি পূৰ্ণ সহযোগ কৰিম । সভাপতিয়ে যি সিদ্ধান্ত ল'ব আমি মানি ল'ম ।"
কংগ্ৰেছে মিত্রতা বিচৰা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়,"কংগ্ৰেছে সহায় বিচাৰে যদিও সহায় নকৰে । বিগত নিৰ্বাচনত এআইইউডিএফ দলে কংগ্ৰেছৰ সহযোগিতা বিচাৰিছিল যদিও সেই সময়ত কংগ্ৰেছে সহযোগিতা কৰা নাছিল । কংগ্ৰেছ দলে যদি সঁচাকৈয়ে বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিব বিচাৰে তেন্তে এইবাৰ কংগ্ৰেছে লোৱাৰ বিপৰীতে দিয়াৰ মানসিকতা গঢ়ি তোলক ।"
সৰকাৰে কয়,"যদি বিজেপিক বেয়া পায় তথা প্ৰতিহত কৰিব বিচাৰে তেন্তে এইবাৰ তেওঁলোকে এআইইউডিএফ দলক পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াওক । কংগ্ৰেছ যে বিজেপি বিৰোধী স্থিতিত নাই সেই কথা আজি ৰাইজে বুজি উঠিছে । কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰিলে বিজেপিত যোগদান কৰাৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হ’ব পাৰে । কংগ্ৰেছক আৰু যুগ-যুগান্তৰলৈ ৰাইজে গ্ৰহণ নকৰে । সেই কথা গম পাই তেওঁলোকৰ ভয়-শংকা হৈছে ।"
কংগ্ৰেছ বিধায়ক জয়প্ৰকাশ দাসক কটাক্ষ কৰি তেওঁ কয়,"উপদেশতকৈ আৰ্হি ভাল, সেই কথা জে পি দাসে বুজা ভাল । এইবাৰ তেওঁলোকে আদৰ্শ দেখুৱাই দিয়ক । এইবাৰ নগাঁৱত তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী নিদিওঁ বুলি কওক । এআইইউডিএফে আগতে কৈছে প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ কথা । গতিকে আদৰ্শ দেখুৱাওক ।"
তেওঁ কয়,"দল মৰি শেষ হৈ গৈছে, ১৯ জন বিধায়ক আছে । তথাপিও তেওঁলোক টিঙৰ পৰা নমা নাই । বাস্তৱলৈ আহি এইবাৰ এআইইউডিএফক সমৰ্থন আগবঢ়াওক । সকলো সময়তে আনৰ সমৰ্থন লাগে । নিজেও সমৰ্থন কৰক । এইবাৰ নগাঁৱত এআইইউডিএফৰ জয় নিশ্চিত । যাৰ বাবে ভয়তে কংগ্ৰেছে এনেবোৰ কথা কৈ আছে ।"
আনহাতে বদৰুদ্দিন আজমলক মন্ত্রী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই বাংলাদেশী বুলি কোৱাৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়,"আমি আশা কৰা নাছিলোঁ যে তেওঁৰ জ্ঞানৰ নমুনাটো ইমান নিম্নস্তৰৰ । বদৰুদ্দিন আজমলৰ দৰে ব্যক্তিক তেওঁ বাংলাদেশী বুলি কোৱাটো তেওঁৰ নিম্নখাপৰ মানসিকতাকে প্ৰমাণিত কৰে । কোনোবা বিদেশীয়ে নিৰ্বাচন খেলিব পাৰে নেকি ? এয়া তেওঁৰ জ্ঞানৰ নমুনা । জয়ন্ত মল্লবৰুৱাক এনে টুলুঙা মন্তব্য নকৰিবৰ বাবে সকীয়াই দিছোঁ । প্ৰয়োজনত আমি আইনী ব্যৱস্থা ল'ম ।"
উল্লেখ্য যে ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপিত যোগদান কৰিছিল কংগ্ৰেছৰ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে । বিধানসভা নিৰ্বাচনত দিছপুৰ সমষ্টিৰ পৰা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে জয়ী হৈ অহাৰ পাছত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিটো খালী হৈছিল । এতিয়া নগাঁও সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে ৰাজনৈতিক দলসমূহ ।
কংগ্ৰেছে এআইইউডিএফৰ সমৰ্থন বিচাৰিছে যদিও এআইইউডিএফ দলে নিজাকৈ প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে । বৃহস্পতিবাৰে এআইইউডিএফৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমলে নগাঁও উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে আমছুৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰৰ নাম ঘোষণা কৰে ।