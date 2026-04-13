ETV Bharat / politics

অধিক ভোটদান চৰকাৰ পৰিবৰ্তনৰ ভোটদানৰূপে পৰিগণিত হৈছে : অখিল গগৈ

১৩ গৰাকী প্ৰাৰ্থীক লগত লৈ কাজিৰঙাত ৰাইজৰ দলৰ নিৰ্বাচনী পৰ্যালোচনা সভা ৷ ভোটদানৰ বাবে অসমবাসীক কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ দলটোৰ সভাপতি অখিল গগৈৰ ৷

ৰাইজৰ দলৰ ১৩ গৰাকী নিৰ্বাচনী প্ৰাৰ্থী (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 13, 2026 at 11:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কাজিৰঙা: কেইবাটাও সৰু-বৰ বিক্ষিপ্ত ঘটনাৰ মাজেৰে সামৰণি পৰিল অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ৷ নিৰ্বাচনৰ পিছত বহুকেইটা ৰাজনৈতিক দলে পৰ্যালোচনা বৈঠকত মিলিত হয় ৷ সোমবাৰে কাজিৰঙাত ১৩ প্ৰাৰ্থীৰ সৈতে পৰ্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত কৰে ৰাইজৰ দলে ৷

এই বৈঠকৰ পিছত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰে দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে ৷ গগৈয়ে এই পৰ্যালোচনা বৈঠক সন্দৰ্ভত এনেদৰে কয়, ‘‘এইবাৰ ভোটদানৰ যি সৰ্বাধিক হাৰ, সিয়ে প্ৰমাণ কৰিছে যে এইবাৰ অসমৰ মানুহে সাম্প্ৰদায়িক, ফেচিষ্ট বিজেপি চৰকাৰ, হিটলাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ কাৰণে ভোটদান কৰিছে ৷’’

কাজিৰঙাত ৰাইজৰ দলৰ নিৰ্বাচনী পৰ্যালোচনা বৈঠক (ETV Bharat Assam)

কাজিৰঙাৰ কহঁৰাৰ বৰগছ ৰিজ’ৰ্টত সোমবাৰে সন্ধিয়া আয়োজিত সংবাদমেলত গগৈয়ে কয়, ‘‘৮৫ শতাংশতকৈ অধিক মানুহে ভোটদান কৰিছে ৷ এয়া অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘটনা ৷ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘটনাটোৱে আচলতে চৰকাৰ পৰিবৰ্তনৰ, বিজেপি দলক খেদোৱাৰ আৰু বিজেপি দলৰ পৰা অসমৰ মানুহক বচোৱাৰ ভোটদানৰূপে পৰিগণিত হৈছে ৷’’

তদুপৰি বিৰোধী দলসমূহক ভোটদান কৰাৰ বাবে দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে সংবাদমেলতে অসমৰ ৰাইজক ধন্যবাদ জনায় ৷ একেদৰে, ৰাইজৰ দলৰ ১৩ গৰাকী প্ৰাৰ্থীক ভোটদান কৰাৰ বাবেও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে গগৈয়ে ৷

অভিলেখসংখ্যক ভোটদানৰ বাবে অসমবাসীক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন (ETV Bharat Assam)

সংবাদমেলত গগৈয়ে কয়, ‘‘বিজেপি দলক অসমৰ ৰাইজে এইবাৰ পানী খুৱাই দিলে ৷ কোন জয়ী হয়, কোনে চৰকাৰ গঠন কৰে তাতকৈও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ’ল এইবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জোলোকা-জোলোকে পানী খাবলৈ বাধ্য হ’ল ৷ যিদিনাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজৰ মূৰৰ চুলি ফালি তেওঁৰ পত্নীৰ শিৰত সেন্দূৰ আছে নে নাই দেখুৱাবলগীয়া পৰিস্থিতি হ’ল, সেইদিনাই উগ্ৰ সাম্প্ৰদায়িক, ফেচিষ্ট, মদগৰ্বী, অহংকাৰী শাসক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অসমীয়া জাতিৰ ওচৰত, অসমৰ জনগণৰ ওচৰত পৰাজয় হ’ল ৷ গতিকে ২০২৬ চনৰ নিৰ্বাচনটো এটা ঐতিহাসিক নিৰ্বাচন, যি নিৰ্বাচনে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক প্ৰকৃত শিক্ষা দিলে ৷’’

‘‘এইবাৰৰ নিৰ্বাচনৰ ঢৌ বিৰোধীৰ পক্ষত আৰু এয়া আছিল প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী নিৰ্বাচন’’ বুলি মন্তব্য কৰি গগৈয়ে কয়, ‘‘তাৰপাছত যদি বিৰোধী দল জিকিব নোৱাৰে, তেন্তে এয়া বিৰোধী দলৰ দুৰ্বলতা হ’ব ৷ সংবাদমেলতে অভিযোগ তুলি গগৈয়ে কয়, বিজেপিয়ে ২০২৬ চনৰ নিৰ্বাচনৰ লক্ষ্য কৰি লৈ ডিলিমিটেশ্ব্যন কৰি সমষ্টিক নিজৰ মতে ভাগ কৰি পেলালে, স্পেচিয়েল ৰিভিজন কৰি বহুত মানুহৰ ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা নাম কৰ্তন কৰিলে আৰু বহুত মানুহক অন্যায়ভাৱে ভোটাৰ তালিকাত নাম ভৰাই দিলে, সকলো সমষ্টিতে সাংঘাতিক ধৰণে ৰিগিং কৰিলে, ইভিএম টেম্পাৰিঙৰ অপচেষ্টা কৰিছে, প্ৰশাসনক ব্যৱহাৰ কৰিছে ৷’’

তদুপৰি ২০২৬ চনৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে পানীৰ দৰে টকা খৰচ কৰিছে বুলিও গগৈয়ে অভিযোগ তোলে ৷ অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে ৩০ কোটি টকা বিজেপিয়ে খৰচ কৰিছে বুলি অভিযোগ তুলি তেওঁ কয়, ‘‘তথাপিও শিৱসাগৰত ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীয়ে জয়ী হ’ব ৷ কিমানজন জিকো পিছৰ কথা, কিন্তু ৰাইজৰ দলৰ ১৩ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে নিৰ্বাচনত ভাল যুঁজ দিছে ৷ আমাৰ চৰকাৰ হ’লে অসমক ১২ মাহে খেতি কৰা ৰাজ্যত পৰিণত কৰিম, প্ৰতিখন গাঁৱত উদ্যোগ স্থাপন কৰি সকলো নাগৰিকক ৰোজগাৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম আৰু প্ৰত্যেকজন অসমীয়াক প্ৰফেশ্যনেল হিচাপে গঢ়ি তুলিম ৷’’

আনহাতে, ১৭ এপ্ৰিলত ৰাজ্যখনৰ ১২৬ টা সমষ্টিৰ প্ৰতিটো বিৰোধী দলৰ প্ৰাৰ্থী গুৱাহাটীত মিলিত হ’ব বুলিও অখিল গগৈয়ে জানিবলৈ দিয়ে ৷

লগতে পঢ়ক: হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেশৰ আটাইতকৈ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত লোক : পৱন খেড়াৰ সমৰ্থনত ৰাহুল গান্ধী

TAGGED:

ৰাইজৰ দলৰ পৰ্যালোচনা বৈঠক
অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
অখিল গগৈ
ৰাইজৰ দলৰ সংবাদমেল
ASSAM ASESEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.