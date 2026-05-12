জনাদেশক সন্মান জনাই এআইএডিএমকেৰ এটা ফৈদৰ টিভিকেক সমৰ্থন
শ্বানমুগামে এআইএডিএমকেৰ বিধায়িনী দলৰ নেতা হিচাপে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী এছ পি ভেলুমণিক বাছনি কৰাৰ কথাও ঘোষণা কৰে ।
Published : May 12, 2026 at 2:18 PM IST
চেন্নাই : তামিলনাডুত এআইএডিএমকেৰ এটা ফৈদে শাসনাধিষ্ঠিত তামিলাগা ভেট্ৰি কাঝাগাম চমুকৈ টিভিকেক সমৰ্থন কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে । ২০২৬ চনৰ তামিলনাডু বিধানসভা নিৰ্বাচনত জনসাধাৰণৰ ৰায়দান গ্ৰহণ কৰি জ্যেষ্ঠ নেতা চিভি শ্বানমুগামৰ নেতৃত্বত টিভিকেক সমৰ্থন কৰিব বুলি দলটোৱে মঙলবাৰে সংবাদ মাধ্য়মক জনাইছে ।
উল্লেখ্য যে এইবাৰৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত এআইএডিএমকে দলটোৱে তৃতীয় স্থানহে দখল কৰে । চেন্নাইৰ এমআৰচি নগৰত সাংবাদিকক সম্বোধন কৰি শ্বানমুগামে কয়, “ৰাইজে টিভিকে নেতা বিজয়ৰ সপক্ষে ভোট দিছে । ৰাইজৰ ৰায়ক সন্মান জনাই আমি টিভিকে নেতা বিজয়ক সমৰ্থন কৰাৰ সংকল্প লৈছোঁ ।”
আনহাতে, শ্বানমুগামে এআইএডিএমকেৰ বিধায়িনী দলৰ নেতা হিচাপে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী এছপি ভেলুমণি, দলীয় হুইপ হিচাপে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী চি বিজয়বাস্কাৰ, বিধানসভাত উপ-নেতা হিচাপে বিধায়ক হৰি আৰু প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী কামৰাজক সচিব হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ কথাও ঘোষণা কৰে । তেওঁ লগতে কয় যে এই নিযুক্তি সন্দৰ্ভত এখন চৰকাৰী পত্ৰ প্ৰ’টেম অধ্যক্ষক দাখিল কৰা হৈছে ।
ইফালে এই পৰাজয়ৰ পিছত দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক এড়াপ্পাড়ি কে পালানিস্বামীয়ে যি প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিল, সেই প্ৰস্তাৱে তেওঁলোকৰ বহুতকে আচৰিত কৰি তুলিছিল বুলি এআইএডিএমকেৰ নেতাগৰাকীয়ে কয় । তেওঁ লগতে কয়, "তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁক সমৰ্থন কৰিবলৈ ডিএমকে সাজু বুলি উল্লেখ কৰিছিল । এয়া আমাৰ বাবে এক বৃহৎ আশ্চৰ্য আছিল ।"
আমি এই পদক্ষেপৰ বিৰোধিতা কৰিছিলোঁ বুলি উল্লেখ কৰি শ্বানমুগামে লগতে কয়, "ইপিএছে আমাৰ মতামত মানি ল’বলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে । ডিএমকেৰ বিৰোধিতা কৰি এআইএডিএমকে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল আৰু আমি বিগত ৫৩ বছৰ ধৰি সেই মতাদৰ্শক সমৰ্থন কৰি আহিছোঁ । এআইএডিএমকে যদি ডিএমকেৰ সৈতে মিলি যায় তেন্তে দলটোৰ নিজৰ অস্তিত্ব বন্ধ হৈ যাব । ইয়াৰ পিছতে এআইএডিএমকেৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠ বিধায়কে বৈঠকত মিলিত হৈ এড়াপ্পাড়ি পালানিস্বামীৰ স্থিতিৰ বিৰোধিতা কৰি প্ৰস্তাৱ গৃহীত কৰে ।" ইয়াৰ পিছতে গৰিষ্ঠসংখ্যক এআইএডিএমকে বিধায়কে বৈঠকত মিলিত হয় আৰু এড়াপ্পাড়ী পালানিস্বামীৰ স্থিতিৰ বিৰোধিতা কৰি প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰে ।
তেওঁ লগতে কয় যে তেওঁলোকে দলৰ সাধাৰণ পৰিষদ আহ্বান কৰি দলটোৰ ধাৰাবাহিক পৰাজয়ৰ আঁৰৰ কাৰণসমূহ ভালদৰে পৰীক্ষা কৰি দলৰ বিকাশক পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈ লৈ যোৱাৰ বাবেও অনুৰোধ জনাইছে । তেওঁ লগতে কয়, "সকলো নেতাই একত্ৰিত হৈ পৰাজয়ৰ কাৰণ বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব আৰু এসময়ত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী জয়ললিতাৰ নেতৃত্বত যিধৰণৰ শাসন ব্যৱস্থা আছিল সেয়া পুনৰ ঘূৰাই আনিবলৈ সিদ্ধান্ত ল’ব লাগিব । এআইএডিএমকে এতিয়া কোনো মিত্ৰতাৰ অংশ নহয় । এতিয়া দলটোৱে নতুন দিশ ল’ব লাগিব আৰু সুৰক্ষিত হ’ব লাগিব ।"
আনহাতে, শ্বানমুগামে দল বিভাজন কৰা বুলি প্ৰকাশ পোৱা বাতৰি খণ্ডন কৰে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী এছপি ভেলুমণিয়ে । তেওঁ কয়, "এআইএডিএমকেক দুটা ফৈদত বিভক্ত কৰাৰ বাবে আমি চেষ্টা চলাইছোঁ বুলি অপপ্ৰচাৰ চলাইছে । সেয়া আমাৰ উদ্দেশ্য নহয় । এয়াই প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী এমজিআৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰা দল । অবিৰত পৰাজয়ে দলৰ ভিতৰত কেইবাটাও প্ৰশ্নৰ উত্থাপন কৰিছে । এই বিষয়সমূহৰ ওপৰত আজি এক সুস্থ আলোচনা হ’ব । আমাৰ বিশ্বাস সাধাৰণ সম্পাদকে সঠিক সিদ্ধান্ত ল’ব ।"
উল্লেখ্য যে অতি নিকট প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনত ২৩৪টা সমষ্টিৰ ভিতৰত ১৬৯টা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি দলটোৱে মাত্ৰ ৪৭ খন আসনহে লাভ কৰে । নিৰ্বাচনত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ডি জয়কুমাৰকে ধৰি কেইবাজনো জ্যেষ্ঠ নেতাই আমানতৰ ধনো হেৰুৱাবলগা হয় ।
২০২১ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন আৰু ২০২৪ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনতো দলটোৱে পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হৈছিল । এই নিৰ্বাচনত দলটোৱে এখনো আসন লাভ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছিল । এই ধাৰাবাহিক বিপৰ্যয়ৰ পিছতে এআইএডিএমকেৰ জ্যেষ্ঠ নেতাসকলে ধাৰাবাহিক লোকচানৰ বাবে দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক এড়াপ্পাড়ি কে পালানিস্বামীক দোষাৰোপ কৰিছে ।