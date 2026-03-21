শোণিতপুৰ কংগ্ৰেছত খহনীয়া : দল এৰিলে জ্যেষ্ঠ নেতা দাদুল বৰকাকতীয়ে

শোণিতপুৰ কংগ্ৰেছত খহনীয়া : দল এৰিলে জ্যেষ্ঠ নেতা দাদুল বৰকাকতীয়ে
এজনৰ পিছত আন এজনে এৰিছে কংগ্ৰেছ দল । এইবাৰ কংগ্ৰেছ এৰি আতৰি গ'ল আৰু এজন জ্যেষ্ঠ নেতাই ।
Published : March 21, 2026 at 4:01 PM IST
তেজপুৰ: খহনীয়া ৰোধ হোৱা নাই কংগ্ৰেছত । আকৌ দলত্যাগ কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাৰ । বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত বেছিদিন নাই যদিও কংগ্ৰেছৰ ভেটিত এতিয়াও অব্যাহত আছে দলত্যাগৰ জোৱাৰ । আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অসম ৰাজনীতিত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিৱৰ্তনৰ সূচনা কৰি কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা দাদুল বৰকাকতীয়ে দলৰ সকলো দায়িত্ব আৰু প্ৰাথমিক সদস্যপদৰ পৰা পদত্যাগ কৰে । নদুৱাৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াবৰ বাবে প্ৰাৰ্থীৰ দাবীদাৰ আছিল বৰকাকতী ।
অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈলৈ প্ৰেৰণ কৰা এক আনুষ্ঠানিক পত্ৰত বৰকাকতীয়ে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য পদৰ লগতে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰাথমিক সদস্য পদৰ পৰা তৎক্ষণিকভাৱে পদত্যাগ কৰে । পত্ৰখনত তেওঁ উল্লেখ কৰে, "মই অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য পদৰ লগতে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰাথমিক সদস্য পদৰ পৰা তৎক্ষণিকভাৱে পদত্যাগ কৰিলোঁ ।" ইয়াৰ লগতে তেওঁ দলত সেৱা আগবঢ়াবলৈ সুযোগ দিয়াৰ বাবে কৃতজ্ঞতাও প্ৰকাশ কৰে ।
উল্লেখ্য যে দাদুল বৰকাকতী পূৰ্বে শোণিতপুৰ জিলাৰ সভাপতি হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল আৰু অসম কংগ্ৰেছৰ এজন পৰিচিত মুখ । তেওঁৰ এই পদত্যাগ পত্ৰৰ প্ৰতিলিপি কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভাদ্ৰা আৰু এ আই চি চিৰ সাধাৰণ সম্পাদক জীতেন্দ্ৰ সিংলৈও প্ৰেৰণ কৰে । আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এই পদক্ষেপে ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিত নতুন সমীকৰণৰ ইংগিত দিছে বুলি ৰাজনৈতিক মহলে ধাৰণা কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে বৰ্তমান তেনেই তথৈবচ কংগ্ৰেছৰ ভেটি । ভূপেন বৰা, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ দৰে শক্তিশালী নেতাই দলত্যাগ কৰাৰ পিছতে যেন ভাগি পৰিছে ৰাজ্যত দলটোৰ ৰাজহাড় । ইফালে ৰাইজৰ দলৰ সৈতে কৰা মিত্ৰতাৰ ফলত তীব্ৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে একাংশ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে । মৰিয়নীকে আদি কৰি কেইবাটাও সমষ্টি ৰাইজৰ দলক দিয়াৰ বিৰোধিতাৰে আৰম্ভ হৈছে বিদ্ৰোহ । এনে সময়তে দাদুল বৰকাকতীৰ দৰে জ্যেষ্ঠ নেতাৰ দলত্যাগে দলটোৰ বৰ্তমানৰ পুতৌলগা অৱস্থা বাৰুকৈয়ে প্ৰতিফলিত কৰিছে ।