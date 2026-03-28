বংগৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰক টি এম চিক: তৃণমূলৰ বিৰুদ্ধে 'চাৰ্জশ্বীট' প্ৰকাশ কৰি অমিত শ্বাহৰ আহ্বান
এই অভিযোগনামা বংগবাসীৰ হৈ মমতা বেনাৰ্জী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা হৈছে, ইয়াত মাত্ৰ বিজেপিৰ কণ্ঠ প্ৰতিধ্বনিত হৈছে । অমিত শ্বাহে কয় ।
Published : March 28, 2026 at 4:03 PM IST
কলকাতা : বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কলকাতাত শাসকীয় তৃণমূল কংগ্ৰেছ (টি এম চি) চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিৰ 'চাৰ্জ শ্বীট' প্ৰকাশ । পশ্চিমবংগৰ বিৰোধী দলপতি শুভেন্দু অধিকাৰী আৰু বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি সমীক ভট্টাচাৰ্যক কাষত লৈ এই অভিযোগনামা প্ৰকাশ কৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ।
আনহাতে, কলকাতাত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি অমিত শ্বাহে দৃঢ়তাৰে কয় যে বংগৰ আগন্তুক নিৰ্বাচন 'ভয় আৰু বিশ্বাস'ৰ মাজত কোনটো বাচনি কৰে তাৰ ওপৰত হ’ব । তেওঁ মমতা বেনাৰ্জীৰ নেতৃত্বক সমালোচনা কৰি বিগত ১৫ বছৰ ধৰি মিছা, হিংসা, দুৰ্নীতিৰ ৰাজনীতি গঢ়ি তোলাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । উল্লেখ্য যে ৰাজ্যখনত ২৩ এপ্ৰিল আৰু ২৯ এপ্ৰিলত দুটা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ’ব আৰু দুয়োটা পৰ্যায়ৰে ভোটগণনা ৪ মে’ত অনুষ্ঠিত হ’ব ।
অমিত শ্বাহে কয়, "আগন্তুক নিৰ্বাচনত বংগই ভয় আৰু বিশ্বাসৰ মাজৰ পৰা এটা বাচি ল'ব লাগিব । বিগত ১৫ বছৰ ধৰি ভয় আৰু দুৰ্নীতিৰ ৰাজনীতি চলি আহিছে । মমতা বেনাৰ্জীয়ে মিছা আৰু হিংসাক ব্যৱহাৰ কৰি নিজৰ ৰাজনীতিক আগবঢ়াই নিয়াৰ বাবে ৰাজনীতিৰ এক নতুন পদ্ধতি সৃষ্টি কৰিছে । তৃণমূল ক্ষমতালৈ অহাৰ ভিত্তি হৈছে মিছা, ভয় আৰু হিংসা । কিন্তু ২০১১ চনৰ পৰা বিজেপিয়ে যুঁজ দি আহিছে । ইয়াৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিয়ে যুঁজ দিব আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ যে এইবাৰ বিজেপিয়ে বংগত চৰকাৰ গঠন কৰিব ।"
"আজিৰ সংবাদমেলত আমি টি এম চি চৰকাৰৰ ১৫ বছৰীয়া শাসনৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগনামা লৈ আহিছোঁ । এই অভিযোগনামা বংগবাসীৰ হৈ মমতা বেনাৰ্জী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা হৈছে, ইয়াত মাত্ৰ বিজেপিয়ে কণ্ঠস্বৰ দিছে । এক প্ৰকাৰে আগন্তুক নিৰ্বাচনত বংগৰ জনসাধাৰণে ভয় বা আস্থাৰ মাজৰ কোনটো বাছি ল'ব সেইটো সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব ।"
অমিত শ্বাহে আস্থা প্ৰকাশ কৰে যে এই কৌশলসমূহৰ মাজতো ২০১১ চনৰ পৰা এনে প্ৰথাৰ বিৰোধিতা কৰি অহা বিজেপিয়ে বংগত পৰৱৰ্তী চৰকাৰ গঠন কৰিব ।
তেওঁ লগতে মুখ্য বিষয়সমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি সমগ্ৰ ৰাজ্যখন ভ্ৰমণ কৰাৰ বাবে শুভেন্দু অধিকাৰীকো প্ৰশংসা কৰে । "বংগত নিৰ্বাচন ঘোষণা কৰা হৈছে । আমাৰ ৰাজ্যিক সভাপতিৰ নেতৃত্বত সকলো বিজেপি কৰ্মীয়ে বিজেপি চৰকাৰ গঠনৰ সংকল্প লৈ বংগত ভৰি দিছে । বংগৰ এই নিৰ্বাচন ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ বাবেও অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । সমগ্ৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ নিৰাপত্তা বংগৰ সৈতে সংযুক্ত । অসমত বিজেপি চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পিছত অনুপ্ৰৱেশ প্ৰায় শেষ হৈ গৈছে । এতিয়া মাত্ৰ এটা পথহে বাকী আছে, য'ৰ পৰা অনুপ্ৰৱেশকাৰীয়ে দেশ আৰু সমগ্ৰ অঞ্চলটোত প্ৰৱেশ কৰে, সেয়া হ’ল বংগ ।"
তেওঁ কয়, "আমাৰ বিৰোধী নেতা শুভেন্দু অধিকাৰীজীয়েও নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে সমগ্ৰ বংগ ভ্ৰমণ কৰি বংগত প্ৰচলিত বিশৃংখলতা, অৰাজকতা, অৰ্থনৈতিক দুৰ্দশা আৰু বিশেষকৈ অনুপ্ৰৱেশৰ বিষয়সমূহ প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ ওচৰলৈ লৈ গৈছে । তেওঁ টিএমচিক সমালোচনা কৰি কয় যে তেওঁলোকে 'সোণাৰ বাংলা'ৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিব নোৱাৰিলে । ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে বংগক অপৰাধী ছিণ্ডিকেটৰ কেন্দ্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিলে আৰু ঔদ্যোগিক বিকাশ স্তব্ধ কৰি পেলালে । ইয়াক তেওঁ “উদ্যোগৰ বাবে কবৰস্থান” বুলিও অভিহিত কৰে ।
"এই চাৰ্জশ্বীটখন ১৫ বছৰৰ ভিতৰত টিএমচি চৰকাৰৰ ক'লা অধ্যায়ৰ সংকলন । সোণাৰ বাংলাৰ সপোন আকাশতে ওলমি থকা আৰু বংগৰ জনসাধাৰণক শোষণ কৰি ছিণ্ডিকেট শাসন প্ৰতিষ্ঠা কৰা শাসন ব্যৱস্থাৰ কাহিনী এয়া । টিএমচিৰ অপশাসনৰ অধীনত বংগ দুৰ্নীতিৰ পৰীক্ষাগাৰলৈ পৰিণত হৈছে । অপৰাধমূলক ছিণ্ডিকেটে জনসাধাৰণক ওপৰৰ পৰা তললৈ অত্যাচাৰ কৰি আছে । উন্নয়নৰ স্থবিৰতাত বংগ এক প্ৰকাৰে উদ্যোগৰ বাবে কবৰস্থান হৈ পৰিছে ।" তেওঁ লগতে কয় ।