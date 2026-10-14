৪২ বছৰত ভৰি দিলে অসম আন্দোলনৰ ফচল, আঞ্চলিক ৰাজনীতিৰ মানসপুত্ৰ অগপই
ছবছৰীয়া ঐতিহাসিক অসম আন্দোলনৰ পটভূমিত জন্মলাভ কৰিছিল আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল অসম গণ পৰিষদে ।
Published : October 14, 2026 at 2:31 PM IST|
Updated : October 14, 2026 at 2:45 PM IST
গুৱাহাটী : ঐতিহাসিক অসম আন্দোলনৰ পটভূমিত জন্মলাভ কৰা অসমৰ অন্যতম আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল অসম গণ পৰিষদে বুধবাৰে ৪২ বছৰত ভৰি দিলে । ১৯৮৫ চনৰ ১৪ অক্টোবৰত গোলাঘাটৰ ৰাজ্যিক সন্মিলনত গঠন হোৱা আঞ্চলিকতাবাদৰ ধ্বজাবাহী দলটোৰ আজি ৪২ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস ।
এই উপলক্ষে দলটোৰ গুৱাহাটীৰ আমবাৰীস্থিত কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয়, জিলা আৰু আঞ্চলিক কাৰ্যালয়ত বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে । আনহাতে, ধেমাজি জিলাৰ কাছাৰী ময়দানত আয়োজন কৰা হৈছে দলটোৰ ৪২ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ কেন্দ্ৰীয় অনুষ্ঠান ।
৪২ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে অসম গণ পৰিষদে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে ৰাজ্যবাসী তথা দলৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে ।
"সংগ্ৰামৰ অগ্নিশিখাৰ পৰা জন্ম লোৱা আঞ্চলিকতাবাদৰ এক আপোচবিহীন যাত্ৰা— অসম গণ পৰিষদৰ ৪২ বছৰ" শিৰোনামেৰে ফেচবুকত দলটোৱে লিখিছে, "অসমৰ জাতীয় স্বাভিমান, অস্তিত্ব আৰু অধিকাৰ ৰক্ষাৰ বাবে বুকুত অদম্য সাহস, মনত দুৰ্বাৰ সংকল্প আৰু হৃদয়ত অসমীয়াৰ স্বাৰ্থক সাৰোগত কৰি যি সংগ্ৰামী জনজাগৰণে ইতিহাস ৰচিছিল, অসম গণ পৰিষদ সেই সংগ্ৰামৰেই এক ৰাজনৈতিক প্ৰতিফলন ।"
আনহাতে, আঞ্চলিক দল হিচাপে অগপৰ সংকল্প সন্দৰ্ভত পোষ্টটোত লিখিছে, "অসম আন্দোলনৰ ত্যাগ, সংগ্ৰাম, আত্মবলিদান আৰু জনতাৰ দুৰ্জেয় ঐক্যৰ ঐতিহাসিক পটভূমিত ১৯৮৫ চনৰ ১৪ অক্টোবৰত গোলাঘাটত জন্মলাভ কৰা অসম গণ পৰিষদে বিগত চাৰিটা দশক ধৰি অসমৰ মাটি, মানুহ, ভাষা-সংস্কৃতি আৰু জাতীয় অধিকাৰ সুৰক্ষাৰ সংকল্প বুকুত বান্ধি আগবাঢ়ি আহিছে ।"
৪১ বছৰীয়া সুদীৰ্ঘ ৰাজনৈতিক যাত্ৰাত দলটোৰ সদস্য, কৰ্মকৰ্তা তথা শুভাংকাংক্ষীলৈ শুভেচ্ছা জনাই লিখিছে, "সুদীৰ্ঘ ৪১টা বছৰ অতিক্ৰম কৰি অসমৰ আঞ্চলিকতাবাদৰ ধ্বজাবাহক অসম গণ পৰিষদে ৪২ বছৰত ভৰি দিলে । দলৰ এই গৌৰৱোজ্জ্বল ৪২ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ পৱিত্ৰ ক্ষণত দলৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্য-সদস্যা, নিষ্ঠাৱান কৰ্মকৰ্তা, সমৰ্থক আৰু শুভাকাংক্ষীলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ ।"
লগতে লিখিছে, "অসমৰ স্বাৰ্থ, জাতীয় অস্তিত্ব আৰু আঞ্চলিকতাবাদৰ আদৰ্শক বুকুত বান্ধি বিগত ৪১টা বছৰে অগপৰ এই ঐতিহাসিক যাত্ৰাত ত্যাগ, নিষ্ঠা আৰু অকুণ্ঠ সমৰ্থনেৰে সেৱা আগবঢ়োৱা প্ৰতিগৰাকী কৰ্মকৰ্তা, শুভাকাংক্ষী আৰু অসমবাসীলৈ জনালোঁ আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু গভীৰ কৃতজ্ঞতা ।"
প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত অগপৰ অংগীকাৰ তথা প্ৰতিশ্ৰুতি সন্দৰ্ভত পোষ্টটোত লিখিছে, "সংগ্ৰামৰ ঐতিহ্যক শক্তি, প্ৰগতিশীল আঞ্চলিকতাবাদক আদৰ্শ আৰু অসমৰ সৰ্বাংগীণ উন্নয়নক লক্ষ্য হিচাপে লৈ অসম গণ পৰিষদে অনাগত দিনতো অসমৰ জনসাধাৰণৰ আশা-আকাংক্ষা পূৰণৰ দিশত নিষ্ঠা আৰু দায়বদ্ধতাৰে কাম কৰি যাব— এয়াই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ ক্ষণত দলৰ অংগীকাৰ ।"
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শুভেচ্ছা
অসম গণ পৰিষদৰ ৪২ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দলটোৰ নেতা-কৰ্মীসকলক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে ।
Warm wishes to all members and the leadership of our valued ally, Asom Gana Parishad, on its Foundation Day. Rooted in the cause of Assam and committed to serving its people, @agpofficial_ has been our close partner in Assam’s development journey. Together with @BJP4Assam, we remain committed to building a stronger and more prosperous Assam. I wish Team AGP continued strength and glory in serving Aai Asomi. @ATULBORA2 @keshab_mahanta— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 14, 2026
সভাপতি অতুল বৰা আৰু কাৰ্যকৰা সভাপতি কেশৱ মহন্তক টেগ কৰি এটা X পোষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লিখিছে, "আমাৰ মূল্যৱান মিত্ৰদল অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত সকলো সদস্য আৰু নেতৃত্বলৈ উষ্ম শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ । অসমৰ স্বাৰ্থ আৰু জনসাধাৰণৰ সেৱাৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ অসম গণ পৰিষদ দল অসমৰ উন্নয়নৰ যাত্ৰাত আমাৰ ঘনিষ্ঠ সহযোগী হৈ আহিছে । অসম বিজেপিৰ সৈতে মিলি আমি এখন শক্তিশালী আৰু অধিক সমৃদ্ধিশালী অসম গঢ়াৰ বাবে দায়বদ্ধ হৈ আছোঁ । আই অসমীৰ সেৱাত টীম অগপৰ অবিৰত শক্তি আৰু গৌৰৱ কামনা কৰিলোঁ ।"
অসম গণ পৰিষদ দলৰ ৪২ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ শুভক্ষণত দলটোৰ জন্মলগ্নৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে জড়িত থকা প্ৰতিগৰাকী ন-পুৰণি নেতা, কৰ্মকৰ্তা আৰু শুভানুধ্যায়ীক আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ছয় বছৰীয়া ঐতিহাসিক অসম আন্দোলনৰ বুকুত জন্ম লোৱা এই আঞ্চলিক দলটোৰ সৈতে আমাৰ মিত্ৰতা দীৰ্ঘদিনীয়া। অসমৰ স্থায়ী শান্তি, সুৰক্ষা আৰু সৰ্বাঙ্গীন প্ৰগতিৰ স্বাৰ্থত আমাৰ এই যাত্ৰা আৰু ঐক্য ভৱিষ্যতলৈয়ো একেদৰে অক্ষুণ্ণ থাকিব আৰু আমি যুটীয়াভাৱে ৰাজ্যৰ কল্যাণৰ বাবে কাম কৰি যাব পাৰিম বুলি মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস। @agpofficial_— Jayanta Mallabaruah (@jayanta_malla) October 14, 2026
মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ শুভেচ্ছা
দলটোৰ ৪২ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত অগপৰ নেতা-কৰ্মী সকলক শুভেচ্ছা জনাই অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই এটা X পোষ্টত লিখিছে, "অসম গণ পৰিষদ দলৰ ৪২ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ এই শুভ ক্ষণত দলটোৰ জন্মৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে দলৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিজন প্ৰাক্তন নেতা, বিষয়ববীয়া, শুভাকাংক্ষীলৈ আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ ।"
অগপৰ পটভূমি
উল্লেখ্য যে ছবছৰীয়া ঐতিহাসিক অসম আন্দোলনৰ পটভূমিত জন্মলাভ কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল অসম গণ পৰিষদ । অসমী আইৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা আৰু অনুপ্ৰৱেশকাৰী চিনাক্তকৰণ তথা বহিষ্কাৰৰ দাবীত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু সদৌ অসম গণ সংগ্ৰাম পৰিষদৰ নেতৃত্বত গঢ়ি উঠি গণ আন্দোলনৰ ফলশ্ৰুতিতে ঐতিহাসিক অসম চুক্তি ৰূপায়ণ হৈছিল ।
এই চুক্তি স্বাক্ষৰৰ পিছত অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণৰ ৰাজনৈতিক আৰু অৰ্থনৈতিক স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে অসম গণ পৰিষদ নামৰ আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলটোৰ জন্ম হৈছিল । দলটোৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ পিছতে ১৯৮৫ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমত চৰকাৰ গঠন কৰে আৰু প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই দেশৰ কনিষ্ঠতম মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰে ।
কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত দলটো শাসন-ক্ষমতাৰ পৰা বঞ্চিত হয় যদিও ১৯৯৬ চনত পুনৰ শাসনৰ গাদীত বহে । কিন্তু ইয়াৰ পিছত দলটোৱে ৰাইজৰ আস্থা আৰু বিশ্বাস অৰ্জনত ব্যৰ্থ হয় । অৱশ্যে ২০১৬, ২০২১ আৰু ২০২৬ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএৰ অংশীদাৰ হিচাপে মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ গঠন কৰে । বৰ্তমান সভাপতি অতুল বৰা আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তৰ নেতৃত্বত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰত অগপ প্ৰধান অংশীদাৰ দল ।