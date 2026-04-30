প্ৰতি দুটা এগজিট প’লৰ ভিতৰত এটাতকৈ বেছি ভুল প্ৰমাণিত হৈছে: লুৰীণজ্যোতি গগৈ

Published : April 30, 2026 at 8:39 PM IST
গুৱাহাটী: বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সামৰণিৰ পিছত প্ৰকাশ পোৱা এগজিট প’লৰ সমীক্ষাক লৈ শাসকীয়-বিৰোধীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত ৷ এগজিট প’লে অসমত পুনৰবাৰ বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পোষকতা কৰে ৷ এই সমীক্ষাক এতিয়াও মানি লোৱা নাই বিৰোধীয়ে ৷
বুধবাৰে বিভিন্ন সংস্থাই প্ৰকাশ কৰা এগজিট প’লৰ সমীক্ষাক লৈ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল ৷ একেদৰে বৃহস্পতিবাৰে এগজিট প’ল সম্পৰ্কে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে অসম জাতীয় পৰিষদ চমুকৈ অজাপৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে ৷
‘‘এগজিট প’লে কেতিয়াও শুদ্ধ ফলাফল দিব পৰা নাই । ইতিহাস সাক্ষী যে ১৯৯৬ চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে ভাৰতত অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনসমূহত এগজিট প’লৰ বিফলতাৰ হাৰ ৫৭ শতাংশৰো অধিক । অৰ্থাৎ প্ৰতি দুটা এগজিট প’লৰ ভিতৰত এটাতকৈ বেছি ভুল প্ৰমাণিত হৈছে’’ - এই মন্তব্য অসম জাতীয় পৰিষদ চমুকৈ অজাপৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ ।
বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এগজিট প’ল সন্দৰ্ভত পূৰ্বৰ উদাহৰণ দি গগৈয়ে কয়, ‘‘২০০৪ লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰায় সকলো এগজিট প'লে বিজেপিৰ 'ইণ্ডিয়া শ্বাইনিং' প্ৰচাৰৰ ফলাফল মৰ্মে এনডিএৰ সহজ জয়ৰ পূৰ্বানুমান কৰিছিল । কিন্তু প্ৰকৃত ফলাফলত এনডিএই মাত্ৰ ১৮১ খন আসন পায় আৰু কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন ইউপিএই চৰকাৰ গঠন কৰে । সেইটো আছিল ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসৰ সৰ্ববৃহৎ এগজিট প'ল বিফলতা । ২০১৪ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত এগজিট প'লে বিজেপিৰ সংকীৰ্ণ জয় আৰু একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা নাপাব বুলি কৈছিল । কিন্তু বিজেপিয়ে ২৮২ আসন লাভ কৰি ১৯৮৪ ৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এটা দলে একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা পালে । এগজিট প’ল যে কেৱল এটা অনুমানহে, সেইটো প্ৰমাণ হ'ল । ২০২৪ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বেছিভাগ এগজিট প'লে এন ডি এৰ '৪০০ পাৰ'ৰ শ্লোগানক সত্য বুলি কৈ মোদী চৰকাৰৰ বিশাল জয়ৰ পূৰ্বানুমান কৰিছিল । কিন্তু বিজেপিয়ে ২০০ আৰু এনডিএ ২৯৩ আসনতে সীমাবদ্ধ হয় । বিজেপিয়ে একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা নাপালে আৰু বিৰোধীৰ শক্তি বহুত বাঢ়িল ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘বিধানসভা নিৰ্বাচনতো একেই কাহিনী । দিল্লীত ২০১৫ত আপৰ কোনোমতে জয় হ'ব বুলি ধৰা হৈছিল । কিন্তু ৭০ ৰ ভিতৰত ৬৭ আসনৰ ঐতিহাসিক জয়ৰ কথা কোনেও অনুমান কৰিব পৰা নাছিল । এগজিট প'লৰ সম্পূৰ্ণ বিফলতা । বিহাৰৰ ২০২০ ৰ এগজিট প'লে বিৰোধীৰ জয়ৰ পূৰ্বানুমান কৰিছিল যদিও শেষ মুহূৰ্তত এনডিএ জয়ী হ'ল । পশ্চিমবংগত ২০২১ ত এগজিট প'লে বিজেপিৰ চৰকাৰ গঠনৰ সম্ভাৱনা দেখুৱাইছিল, কিন্তু তৃণমূল কংগ্ৰেছে সহজে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰে । এগজিট প'লত বিজেপিৰ শক্তি অতিৰঞ্জিতভাৱে দেখুওৱা হৈছিল । এগজিট প'লৰ পক্ষপাতিত্ব স্পষ্ট হ'ল । হিমাচল প্ৰদেশত ২০২২ ত বেছিভাগ এজেন্সীয়ে বিজেপিৰ জয়ৰ পূৰ্বানুমান কৰিছিল, কিন্তু কংগ্ৰেছে সংকীৰ্ণ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰে । কোনো কোনো এজেন্সীয়ে ভুল বিজয়ীৰ নাম ঘোষণা কৰিছিল । গোৱাত ২০২২ চনত বেছিভাগে কৈছিল বিজেপি হাৰিব, কিন্তু বাস্তৱত বিজেপিয়ে ক্ষমতা ধৰি ৰাখে । এগজিট প'লত বাৰে বাৰে ভুল হোৱাৰ আঁৰত কেৱল পদ্ধতিগত ত্ৰুটিয়েই নহয়, কিছুমান গভীৰ ৰাজনৈতিক, বাণিজ্যিক আৰু মিডিয়া-সংক্ৰান্তীয় স্বাৰ্থয়ো কাম কৰে । এই কাৰণসমূহ ৰাইজৰ সন্মুখত দাঙি ধৰাটো আমাৰ দায়িত্ব ।’’
ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, ‘‘বহু টিভি চেনেল নিৰ্দিষ্ট ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতি পক্ষপাতদুষ্ট । ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত গোদী মিডিয়াৰ উপস্থিতিৰ কথা সৰ্বজনবিদিত । শাসক দলৰ সপক্ষে জনমত সৃষ্টি কৰিবলৈ অনুকূল ফলাফল দেখুৱাই 'ৱেভ' বা 'ঢৌ'ৰ আবেগ তৈয়াৰ কৰা হয়, যাতে কাউণ্টিং এজেন্ট, চৰকাৰী বিষয়া-কৰ্মচাৰী আদি প্ৰভাৱিত হয় । এয়া নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত পৰিকল্পিত আক্ৰমণ । আনহাতে আছে বাণিজ্যিক স্বাৰ্থ আৰু বিজ্ঞাপনী চাপ । বৃহৎ মিডিয়া গোটসমূহ চৰকাৰী বিজ্ঞাপন, লাইচেঞ্চ নবীকৰণ আৰু কৰ্পৰেট বিজ্ঞাপনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল । গতিকে শাসক দলৰ অনুকূলে ফলাফল দেখুওৱাত তেওঁলোকৰ আৰ্থিক স্বাৰ্থ নিহিত থাকে । সেইদৰে টিআৰপি আৰু দৰ্শক আকৰ্ষণৰ স্বাৰ্থ । চাঞ্চল্যকৰ পূৰ্বানুমানে বেছি দৰ্শক আকৰ্ষণ কৰে আৰু টিআৰপি বৃদ্ধি পায় । '৪০০ পাৰ' বা 'অভূতপূৰ্ব বিজয়'ৰ দৰে শিৰোনাম দিলে মানুহে বেছি চায়, বিজ্ঞাপনৰ মূল্য বাঢ়ে । এয়া এক সুচিন্তিত বাণিজ্যিক কৌশল । আনহাতে নমুনা সংগ্ৰহৰ ত্ৰুটিও আছে । গ্ৰামাঞ্চল আৰু প্ৰান্তীয় শ্ৰেণীৰ বহু ভোটাৰে নিজৰ প্ৰকৃত পছন্দ প্ৰকাশ কৰিবলৈ সংকোচবোধ কৰে । শাসক দলৰ বিৰুদ্ধে কৰা ভোটদান গোপন ৰখাৰ প্ৰৱণতাই এগজিট প'লক সদায় বিপথে নিয়ে । ভাৰতৰ দৰে বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ দেশত জাতি, ধৰ্ম, ভাষা, স্থানীয় নেতৃত্ব আৰু শেষ মুহূৰ্তৰ মিত্ৰজোঁটৰ ভোট ট্ৰেন্সফাৰৰ হিচাপ কোনো এজেন্সীয়ে সঠিকভাৱে কৰিব নোৱাৰে । কিন্তু চেনেলে সেই সীমাবদ্ধতা স্বীকাৰ নকৰাকৈ 'নিশ্চিত' ফলাফল বুলি ঘোষণা কৰে । আনহাতে, বিভিন্ন প্ৰাইভেট এজেন্সীয়ে নিৰ্বাচনৰ সময়ত টিভি চেনেলৰ পৰা মোটা পৰিমাণৰ ধন লাভ কৰে । সেই ধনৰ বিনিময়ত চেনেলে বিচৰা ধৰণৰ 'তথ্য' পৰিবেশন কৰাটো এই এজেন্সীসমূহৰ ব্যৱসায় হৈ পৰিছে ।’’
অসমত এইবাৰ বিৰোধী মিত্রজোঁটৰ চৰকাৰ হ'ব বুলি সদৰী কৰি তেওঁ কয়, ‘‘২০২৬ চনৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২১ ৰ নিৰ্বাচনৰ দৰে নাছিল । ২০২১ চনত বিৰোধীপক্ষ বহুধা বিভক্ত আছিল আৰু বিজেপি মিত্ৰজোঁট সংঘবদ্ধ আছিল । সেইবাৰ ভোট বিভাজনৰ সুবিধা লৈ বিজেপি মিত্ৰজোঁটে কমেও ২৩ খন আসনত অতিৰিক্তভাৱে জয়ী হৈছিল । এইবাৰ বিৰোধীপক্ষ সু-সংঘবদ্ধ, কিন্তু বিজেপি মিত্ৰজোঁটহে বিভাজিত । বিজেপিৰ অভ্যন্তৰত চিপৰাং আৰু গাদ্দাৰ ৰাজনীতিৰ পয়োভৰ । তৃণমূলত অধিষ্ঠানবিৰোধী ঢৌ অতি প্ৰবল আছিল । বিজেপি আৰু মিত্ৰজোঁটৰ চিপৰাং ৰাজনীতিয়ে জনমানসত বিস্তৰ ক্ষতি কৰিছে । এই বাস্তৱতা কোনো এগজিট প'লে ধৰিব পৰা নাই । গুৱাহাটী বা দিল্লীৰ এচি ৰূমত বহি এইবাৰ অসমত হোৱা ভোটগ্ৰহণৰ বাস্তৱতা বা ৰাইজৰ মনৰ খবৰ লোৱাটো সম্ভৱপৰ নহয় । এইবাৰ ৰাইজে কাৰো প্ৰভাৱত ভোট দিয়া নাই, নিজৰ বিবেকক সুধি ভোট দিছে । প্ৰকৃত জনমত আৰু এগজিট প'লৰ মাজত থকা বিস্তৰ পাৰ্থক্য এইবাৰো দেখা যাব । এগজিট প'ল আৰু প্ৰকৃত ফলাফলৰ মাজৰ ব্যৱধানেই হ'ব এইবাৰৰ ৰাজনৈতিক বাস্তৱতাৰ দাপোণ ।’’
গগৈয়ে লগতে কয়, ‘‘এগজিট প'লৰ এই ধাৰাবাহিক বিফলতা আৰু তাৰ আঁৰৰ স্বাৰ্থান্বেষী কাৰণসমূহ পোহৰলৈ অনাটো সচেতন নাগৰিকৰ কৰ্তব্য । ৰাইজে এগজিট প'লক চূড়ান্ত সত্য বুলি বিশ্বাস নকৰি সমালোচনামূলক দৃষ্টিৰে বিচাৰ কৰিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছো । অসম জাতীয় পৰিষদে দৃঢ়ভাৱে বিশ্বাস কৰে যে অসমৰ ৰাইজে এইবাৰ প্ৰকৃত পৰিৱৰ্তনৰ বাবে ৰায় দিছে আৰু সেই ৰায় কোনো এগজিট প'লে পূৰ্বে সঠিকভাৱে অনুমান কৰিব পৰা নাই । এগজিট প'ল সংবাদ মাধ্যমৰ কেৱল এটা শ্ব'হে, ই কোনো নিৰ্বাচনী ফলাফল নহয় । ই এগজিট প'লহে, প্ৰকৃত প'ল নহয় । প্ৰকৃত জনমত ৰাইজৰ হাতত, ই ভি এমত বন্দী । ৪ মে'ত সেয়া ৰাইজৰ আগত প্ৰকাশ পাব ।’’
সংবাদমেলত অজাপৰ সাধাৰণ সম্পাদক জগদীশ ভূঞাকে ধৰি কেইবাজনো নেতা উপস্থিত আছিল ।
