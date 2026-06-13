তৃণমূলত অশান্তি চলিয়েই আছে: মমতাৰ সংগ এৰা ১৯ বিদ্ৰোহী সাংসদে লগ কৰিব লোকসভাৰ অধ্যক্ষক

তৃণমূলত অশান্তি চলিয়েই আছে: মমতাৰ সংগ এৰা ১৯ বিদ্ৰোহী সাংসদে লগ কৰিব লোকসভাৰ অধ্যক্ষক
"আমি সংসদত সুকীয়াকৈ আসন বিচাৰিম । আমি 'প্ৰকৃত টিএমচি' গোট গঠন কৰিছো । সৰ্বাধিক সংখ্যক সাংসদ আমাৰ লগত আছে ।" ক'লে তৃণমূলৰ বিদ্ৰোহী সাংসদে ৷
By ANI
Published : June 13, 2026 at 10:13 AM IST
নতুন দিল্লী: বিদ্ৰোহী তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ (Rebel Trinamool Congress) সাংসদ জগদীশ বৰ্মা বসুনিয়াই শনিবাৰে কয় যে অহা ১৫ জুনত তৃণমূলৰ বিদ্ৰোহী সাংসদসকলে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাক সাক্ষাৎ কৰিব । তেওঁ লগতে কয় যে এই বৈঠকত ১৯ জন বিদ্ৰোহী সাংসদৰ আটাইকেইজনেই উপস্থিত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
দিল্লীত সংবাদ সংস্থা ANIৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত বসুনিয়াই কয় যে বিদ্ৰোহী সাংসদসকলক সোমবাৰে অধ্যক্ষক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ অনুমতি দিয়া হৈছে । সংসদত নিৰ্ধাৰিত কাৰ্যসূচী আগবঢ়াই নিয়াৰ পূৰ্বে দেওবাৰে সাংসদসকলে এখন বৈঠকত অংশ ল’ব বুলিও তেওঁ কয় ।
#WATCH | Delhi: Rebel TMC MP Jagadish Barma Basunia says, " we have been given a date for monday (15th june) (for meeting with lok sabha speaker). all (rebel) mps will meet him. our mps are coming to delhi tomorrow. a meeting of all mps with cm (suvendu adhikari) will be held on… pic.twitter.com/V0ztezTuDg— ANI (@ANI) June 13, 2026
তেওঁ কয়, ‘‘সোমবাৰে (১৫ জুন) লোকসভাৰ অধ্যক্ষক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ আমি অনুমতি পাইছো । সকলো বিদ্ৰোহী সাংসদে তেওঁক লগ কৰিব । কাইলৈ আমাৰ সাংসদ সকলো দিল্লীলৈ আহি আছে । দেওবাৰে (১৪ জুন) সকলো সাংসদে মুখ্যমন্ত্ৰী (শুভেন্দু অধিকাৰী)ক সাক্ষাৎ কৰিব আৰু তাৰ পাছত সোমবাৰে আমি অধ্যক্ষক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ যাম ।’’
তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ বিদ্ৰোহী সাংসদ জগদীশ বৰ্মা বসুনিয়াই লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাক সাক্ষাৎ কৰি সদনত ‘প্ৰকৃত টিএমচি’ (real TMC) হিচাপে স্বীকৃতিৰ দাবী জনাব বুলিও উল্লেখ কৰে । বসুনিয়াই ANIৰ আগত কয়, ‘‘আমি সদনত সুকীয়াকৈ আসনৰ ব্যৱস্থা বিচাৰিম । আমি 'প্ৰকৃত টিএমচি' গোট গঠন কৰিছো । সৰ্বাধিক সংখ্যক সাংসদ আমাৰ লগত আছে ।’’ বসুনিয়াই তেওঁলোকক প্ৰকৃত টিএমচি হিচাপে স্বীকৃতি দিবলৈ অধ্যক্ষক আবেদন জনাব বুলিও কয় ।
News Alert ! Will meet Lok Sabha Speaker Om Birla on Monday, place demand to be recognised as " real tmc": dissident mp jagdish basunia to pti. pic.twitter.com/wboHjMjall— Press Trust of India (@PTI_News) June 12, 2026
বিদ্ৰোহী টিএমচিৰ সাংসদসকলক দলৰ অধ্যক্ষ মমতা বেনাৰ্জীৰ পৰা কোনো ফোন আহিছে নেকি বুলি ANI এ কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত বসুনিয়াই তেনেকুৱা কোনো ফোন বা তেওঁৰ সৈতে কোনো যোগাযোগ হোৱা নাই বুলি কয় ।
উল্লেখ্য যে, পশ্চিমবংগ বিধানসভা নিৰ্বাচনত পৰাজয়ৰ পাছত তৃণমূল কংগ্ৰেছত আভ্যন্তৰীণ সংঘাত আৰম্ভ হৈছে । দলটোৰ বিধায়কৰ এটা বৃহৎ দলে বিদ্ৰোহ কৰি বংগ বিধানসভাত "বিৰোধী" হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰাৰ বিপৰীতে এই বিভাজনে দলটোৰ সংসদীয় গোটতো প্ৰভাৱ পেলাইছে । ৰাজ্যসভাৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে টিএমচিৰ তিনিজন সাংসদ আৰু লোকসভাৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনটোৱে ২০ জন সাংসদৰ সমৰ্থন দাবী কৰিছে ।