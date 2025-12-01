ETV Bharat / politics

আচল কুকুৰ সংসদৰ ভিতৰত বহি আছে... ! কাক ক'লে ? কোনে ক'লে ?

এটা ৰাস্তাৰ কুকুৰ আৰু এসোপামান প্ৰশ্ন । সংসদলৈ কুকুৰ কিয় আনিব লগা হ'ল সাংসদে ?

"Real dogs actually sitting in Parliament": Congress MP Renuka Chaudhary on bringing puppy to Parliament
সংসদত কুকুৰ ! (ANI)
By ANI

Published : December 1, 2025 at 6:41 PM IST

নতুন দিল্লী : আজিৰে (সোমবাৰ) পৰা আৰম্ভ হৈছে সংসদৰ শীতকালীন অধিৱেশন ৷ পুৱাৰে পৰা আৰম্ভ হোৱা অধিৱেশনলৈ আহিল এজন এজনকৈ সাংসদ । সময়মতে সংসদলৈ আহিল কংগ্ৰেছৰ সাংসদ ৰেনুকা চৌধুৰীও ।

ৰেণুকা চৌধুৰীয়ে অধিৱেশনলৈ অহাৰ সময়ত লগত আনে এটা কুকুৰ । কিন্তু কুকুৰটো অনাৰ বাবে আন সাংসদসকলে আপত্তি কৰে । তেতিয়া তেওঁ কয়, "প্ৰকৃত কুকুৰ সংসদৰ ভিতৰত বহি আছে আৰু প্ৰতিদিনে মানুহক কামুৰি আছে ।"

MP Renuka Chaudhary
কংগ্ৰেছৰ সাংসদ ৰেণুকা চৌধুৰী (ANI)

চৌধুৰীয়ে কয় যে পুৱা সংসদলৈ অহাৰ পথত তেওঁ এই কুকুৰৰ পোৱালিটোক উদ্ধাৰ কৰিছিল । এটা দুৰ্ঘটনাৰ সময়তে ৰাস্তাৰ ওচৰত বিচৰণ কৰি থকা এই কুকুৰ পোৱালিটোৱে আঘাত পাইছিল । যাৰ বাবে তেওঁ কুকুৰটোক নিজৰ গাড়ীত উঠাই লৈ আহিছিল । পিছত কুকুৰটোক গাড়ীৰ ভিতৰতে ৰাখি কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাকীয়ে অধিৱেশনৰ বাবে গাড়ীৰ পৰা নামি যায় ।

এই সন্দৰ্ভত সংবাদ সংস্থা ANI-এ প্ৰশ্ন কৰাত তেওঁ কয়, "কিবা আইন আছে নেকি ? মই বাটত আছিলো । স্কুটী আৰু এখন গাড়ীৰ মাজত সংঘৰ্ষ হৈছিল । তেতিয়া এই সৰু কুকুৰ পোৱালিটোৱে ৰাস্তাত বিচৰণ কৰি আছিল । মই ভাবিছিলো যে এই দুৰ্ঘটনাত কুকুৰটোৱে আঘাত পাব । গতিকে মই কুকুৰটোক গাড়ীত ভৰাই লৈ আহিলো । সংসদত মোক নমাই দিয়াৰ পিছত কুকুৰটোক পুনৰ মোক গাড়ীতে পঠিয়াই দিলো । গাড়ীখন গুচি গ'ল, কুকুৰটোও। গতিকে এই আলোচনাৰ কি লাভ ?"

সোমবাৰে সাংসদ ৰেণুকা চৌধুৰীয়ে গাড়ীত তুলি সংসদলৈ লৈ অনা কুকুৰটো (ANI)

নেচনেল ডেম’ক্ৰেটিক এলায়েন্সৰ (National Democratic Alliance চমুকৈ NDA) কোনো সাংসদৰ নাম উল্লেখ নকৰাকৈয়ে চৌধুৰীয়ে শাসকীয় দলটোক কটাক্ষ কৰি কয় - "প্ৰকৃত কুকুৰবোৰ সংসদত বহি আছে ৷ সেইবোৰ আলোচনা কৰা নহয় ।"

তেওঁ কয়, "প্ৰকৃততে কামোৰা মানুহ সংসদত বহি আছে । তেওঁলোকে চৰকাৰ চলায় । আজি মই এটা অমাত জন্তুৰ যত্ন লৈছো আৰু এইটো এটা ডাঙৰ আলোচনাৰ বিষয় হৈ পৰিছে । চৰকাৰৰ আৰু একো কাম নাই নেকি ? মই কুকুৰটোক ঘৰলৈ পঠিয়াই ঘৰত ৰাখিবলৈ ক'লো...।"

ইফালে সংসদৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ সময়ত বিশেষকৈ লোকসভাত বিৰোধী সাংসদসকলে বিশেষ নিবিড় সংশোধন (SIR)ক লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । বিৰোধীয়ে সদনত "ভোট চুৰি, গাদ্দী ছোড়" শ্লোগান দি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । ফলত লোকসভাৰ কামকাজ দুপৰীয়ালৈ স্থগিত ৰখা হয় ।

লগতে পঢ়ক : উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি, ৰাজ্যসভাৰ সভাপতি চি পি ৰাধাকৃষ্ণণক সদনলৈ আদৰণি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ

