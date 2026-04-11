উত্তৰ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্বাচন, ভোটদানৰ হাৰ ৬৬.৬১ শতাংশ
শান্তিপূৰ্ণভাৱে শ্ৰীভূমি জিলাৰ ১২৩ নং উত্তৰ কৰিমগঞ্জ বিধানসভা সমষ্টিত শেষ হয় পুনৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া ৷
Published : April 11, 2026 at 8:54 PM IST
শিলচৰ : অসমৰ শ্ৰীভূমি জিলাৰ ১২৩ নং উত্তৰ কৰিমগঞ্জ বিধানসভা সমষ্টিত শনিবাৰে অনুষ্ঠিত হয় পুনৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া ৷ বৰাক উপত্যকাৰ ১৩ টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত কেৱল শ্ৰীভূমি জিলাৰ ১২৩ নং উত্তৰ কৰিমগঞ্জ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ২৩৯ নং বেবিলেণ্ড ইংৰাজী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত পুনৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হয় ।
ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে, জনপ্ৰতিনিধিত্ব আইন ১৯৫১ ৰ ধাৰা ৫৮ ৰ অধীনৰ উপধাৰা (২) (ক) অনুসৰি শনিবাৰে পুনৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত কৰা হয় । শনিবাৰে পুৱা ৭ বজাৰ পৰা বিয়লি ৫ বজালৈকে ভোটগ্ৰহণ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয় । কেন্দ্ৰটোৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ৫৯৯ গৰাকী । ইয়াৰ ভিতৰত পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা ২৭৩ আৰু ৩২৬ গৰাকী হৈছে মহিলা ভোটাৰ । মুঠ ভোটদানৰ হাৰ হৈছে ৬৬.৬১ শতাংশ ।
শ্ৰীভূমি জিলাৰ আয়ুক্ত প্ৰদীপ কুমাৰ দ্বিবেদীয়ে উল্লেখ কৰা মতে, ‘‘৯ এপ্ৰিলত ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ সময়ত বিঘিনি ঘটাৰ পিছত ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে পুনৰ ভোটগ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিয়ে । ২৩৯ নং বেবীলেণ্ড উচ্চ ইংৰাজী স্কুলৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত পুনৰ ভোটদানৰ বাবে ৫৯৯ জন ভোটাৰ আছে ।’’
দ্বিবেদীয়ে লগতে কয়, "এই বিষয়টোৰ তদন্ত চলি আছে, কিন্তু ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াত ব্যাঘাত জন্মিছিল আৰু নিৰ্বাচন আয়োগে বিশ্বাস কৰিছিল যে নতুনকৈ নিৰ্বাচনৰ প্ৰয়োজন আছে । ইয়াত ৫৯৯ জন ভোটাৰ আছে । মই সঘনাই ভোটিং কক্ষত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰো, কিন্তু শেষবাৰৰ বাবে তালৈ যোৱাৰ সময়ত প্ৰায় ২০ টা ভোট দিয়া হৈছিল ।"
ইয়াৰ পূৰ্বে শুকুৰবাৰে নিৰ্বাচন আয়োগে অসমৰ উত্তৰ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিৰ বাবে নিৰ্বাচনৰ পিছত ফৰ্ম ১৭ A আৰু অন্যান্য কেন্দৰত ভোটগ্ৰহণৰ দিনাৰ অভিলেখৰ বিশদ তদন্তৰ অন্তত পুনৰ ভোটদানৰ নিৰ্দেশ দিছিল ।