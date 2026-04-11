শান্তিপূৰ্ণভাৱে উত্তৰ কৰিমগঞ্জত পুনৰ ভোটগ্ৰহণ অব্যাহত
শ্ৰীভূমিত শনিবাৰে অনুষ্ঠিত হৈছে পুনৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া ৷ উপযুক্ত নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থাৰে শান্তিপূৰ্ণভাৱে ভোটগ্ৰহণ চলি আছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে শ্ৰীভূমি জিলাৰ আয়ুক্ত প্ৰদীপ কুমাৰ দ্বিবেদীয়ে ।
By ANI
Published : April 11, 2026 at 1:50 PM IST
শ্ৰীভূমি: অসমৰ শ্ৰীভূমি জিলাৰ ১২৩ নং উত্তৰ কৰিমগঞ্জ বিধানসভা সমষ্টিত শনিবাৰে অনুষ্ঠিত হৈছে পুনৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া ৷ উপযুক্ত নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থাৰে শান্তিপূৰ্ণভাৱে ভোটগ্ৰহণ চলি আছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে শ্ৰীভূমি জিলাৰ আয়ুক্ত প্ৰদীপ কুমাৰ দ্বিবেদীয়ে । "কৰ্তৃপক্ষ আৰু আৰক্ষীৰ সুৰক্ষাৰ তত্বাৱধানত সকলো শান্তিপূৰ্ণভাৱে চলি আছে । শান্তিপূৰ্ণ আৰু নিৰাপদভাৱে ভোটদান চলি আছে । আশাকৰো, সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো শান্তিপূৰ্ণভাৱে সমাপ্ত হ'ব ।" আয়ুক্তগৰাকীয়ে কয় ৷
তেওঁ আৰু কয় যে ৯ এপ্ৰিলত ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ সময়ত বিঘিনি ঘটাৰ পিছত ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে পুনৰ ভোটগ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিয়ে । ২৩৯ নং বেবীলেণ্ড উচ্চ ইংৰাজী স্কুলৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত পুনৰ ভোটদানৰ বাবে ৫৯৯ জন ভোটাৰ আছে ।
দ্বিবেদীয়ে লগতে কয়, " বিষয়টোৰ তদন্ত চলি আছে, কিন্তু ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াত ব্যাঘাত জন্মিছিল, আৰু নিৰ্বাচন আয়োগে বিশ্বাস কৰিছিল যে নতুনকৈ নিৰ্বাচনৰ প্ৰয়োজন আছে । ইয়াত ৫৯৯ জন ভোটাৰ আছে । মই সঘনাই ভোটিং কক্ষত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু শেষবাৰৰ বাবে তালৈ যোৱাৰ সময়ত প্ৰায় ২০ টা ভোট দিয়া হৈছিল ।"
ইয়াৰ পূৰ্বে শুকুৰবাৰে নিৰ্বাচন আয়োগে অসমৰ উত্তৰ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিৰ বাবে নিৰ্বাচনৰ পিছত ফৰ্ম ১৭ A আৰু অন্যান্য কেন্দৰত ভোটগ্ৰহণৰ দিনাৰ অভিলেখৰ বিশদ তদন্তৰ অন্তত পুনৰ ভোটদানৰ নিৰ্দেশ দিছিল ।
আয়োগে উল্লেখ কৰে যে অসম, কেৰালাম আৰু পুডুচেৰীত নিৰ্বাচনত অনুষ্ঠিত হোৱা ২৯৬টা বিধানসভা সমষ্টিৰ লগতে কৰ্ণাটক, নাগালেণ্ড আৰু ত্ৰিপুৰাত উপ-নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱা চাৰিটা সমষ্টিত নথি-পত্ৰৰ তদন্ত সুকলমে সম্পন্ন কৰা হৈছে ।
নিৰ্বাচন আয়োগে নিযুক্তি দিয়া ২৯৬ জন ৰিটাৰ্নিং অফিচাৰ আৰু ২৯৬ জন সাধাৰণ পৰ্যবেক্ষকৰ উপস্থিতিত এই প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পন্ন কৰা হয় । ১,৮৯৯ জন প্ৰাৰ্থীক আগতীয়াকৈ তাৰিখ, সময় আৰু স্থানৰ বিষয়ে জনোৱা হৈছিল যাতে তেওঁলোকে তদন্তৰ অনুশীলনত অংশগ্ৰহণ নিশ্চিত কৰিব পাৰে ।
নিৰ্বাচন আয়োগে আৰু কয় যে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো ভিডিঅ’গ্ৰাফী কৰা হৈছিল, আৰু নিৰীক্ষণ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত নিজ নিজ ৰিটাৰ্নিং বিষয়াৰ তত্বাৱধান আৰু ছীলৰ অধীনত প্ৰপত্ৰ ১৭ A আৰু আনুষংগিক নথিপত্ৰসমূহ পুনৰ ছীল কৰা হৈছিল ৷
