৮ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা উলামা কাউন্সিলৰ
অচিৰেই প্ৰকাশ কৰিব দ্বিতীয়খন তালিকাও । লখিমপুৰৰ দুই সমষ্টিত কৰিব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা ।
Published : March 12, 2026 at 7:45 PM IST
লখিমপুৰ: সমাগত অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় উলামা কাউন্সিলে ।
বৃহস্পতিবাৰে দলটোৱে লখিমপুৰত তেওঁলোকৰ প্ৰথমখন ৮ জনীয়া প্ৰাৰ্থী তালিকা প্রকাশ কৰে । লখিমপুৰ প্ৰেছ ক্লাবত আয়োজিত এক সংবাদমেলত দলটোৱে প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাখন প্ৰকাশ কৰে ।
- ৫ নং পৰ্বতঝোৰা সমষ্টিত -ৰাজেশ কুমাৰ ব্ৰহ্ম
- ৬ নং গোলোকগঞ্জ সমষ্টিত -জাকিৰ হুছেইন
- ৭ নং গৌৰীপুৰ সমষ্টিত-ফিৰুজুল ইছলাম
- ১৪ নং গোৱালপাৰা (পূৱ) সমষ্টিত -জিয়াউল হক
- ২৭ নং চমৰীয়া সমষ্টিত -নুৰুল ইছলাম
- ৪৪ নং গোৰেশ্বৰ সমষ্টিত- সুৰুজ আলী
- ৭৪ নং ৰঙানদী সমষ্টিত-জাকিৰ হুছেইন
- ৭৬ নং লখিমপুৰ সমষ্টিত-নুৰুল আলীক দলটোৱে প্ৰাৰ্থী ৰূপে প্ৰক্ষেপ কৰে ।
উল্লেখ্য এই ৮ জনীয়া প্ৰাৰ্থী তালিকা মতে লখিমপুৰ জিলাত লখিমপুৰ আৰু ৰঙানদী সমষ্টি দুটা আছে । ৰাষ্ট্ৰীয় উলামা কাউন্সিলৰ ৰাজ্যিক সভাপতি মৌলানা উবেইদুৰ ৰহমান কাছিমীয়ে সংবাদমেলখনত এই তালিকাখন প্ৰকাশ কৰে । এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়,"জন্মলগ্নৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় উলামা কাউন্সিলে দেশৰ ১৪ খন ৰাজ্যত কাম কৰি আছে । অসমত ২০১৯ চনৰ পৰা ২০ খন জিলাত কাম কৰি আছে দলটোৱে । দলটোৱে আগন্তুক নিৰ্বাচনত ৩৫ ৰ পৰা ৪০ খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব । আজি ৮ টা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্রকাশ কৰা হৈছে । অচিৰেই গুৱাহাটীত সংবাদমেলযোগে দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্রকাশ কৰা হ'ব । আমি ২০ ৰ পৰা ২৫ খন আসনত জয়যুক্ত হ'ব পৰা প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছোঁ ।"
কাছিমীয়ে লগতে কয়,"ৰাষ্ট্ৰীয় উলামা কাউন্সিল সত্য আৰু নিষ্ঠাৰ প্ৰতীক । অসমত চৰকাৰে অমানৱীয় ভাৱে যিবোৰ কাম কৰি আছে তাৰ বিৰুদ্ধে ৰাষ্ট্ৰীয় উলামা কাউন্সিলে কাম কৰিছে । নিৰ্বাচনত জিকাৰ পাছত আমি এনেকুৱা দলৰ লগত থাকিম যি অসমৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ হকে কাম কৰিব ।"
তেওঁ চৰকাৰখনক সমালোচনা কৰি কয়,"অসমত নিৰীহ লোকৰ ওপৰত অত্যাচাৰ হৈ আছে ৷ অমানৱীয় উচ্ছেদ হৈছে । মছজিদ মাদ্ৰাছা উৰাই দিয়া হৈছে । চৰকাৰখনে যেনেদৰে জাতি মাটি ভেটিৰ বাবে কাম কৰিব লাগিছিল সেইখিনি কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই । মিঞা মুছলমানক টাৰ্গেট কৰি নিৰ্বাচন পাৰ কৰিব বিচাৰিছে । আমি তথাকথিত চেকুলাৰ, সাম্প্রদায়িক শক্তিৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি আহিছোঁ । ৰাষ্ট্ৰীয় উলামা কাউন্সিলক অসমত দৰকাৰ আছে । হিন্দু-মুছলমানৰ একতাৰ বান্ধোন, শংকৰ-আজানৰ মিলনভূমি অসমত একতাৰে থাকি অসমখনক শক্তিশালী কৰাত ৰাষ্ট্ৰীয় উলামা কাউন্সিলে কাম কৰি আছে আৰু কৰি যাব ।"
তেওঁ পুনৰ কয়,"কল্যাণকামী চৰকাৰৰ হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰাটো কাম নহয় । ভোটবেংকৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে, যেনেদৰে হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰিছে সৰ্বসাধাৰণৰ ৰাইজে সেই কথা মানি নলয় । কাৰণ চৰকাৰখন যেতিয়া ক্ষমতাত নাথাকিব তেতিয়া বিনামূলীয়া বস্তু নাপালে মানুহখিনিৰ কি অৱস্থা হ'ব ?"
এইদৰে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি চৰকাৰক সমালোচনা কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় উলামা কাউন্সিলৰ ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীয়ে । সংবাদমেলখনত ৰাষ্ট্ৰীয় উলামা কাউন্সিলৰ ৰাজ্যিক সম্পাদক মৌলানা জয়নাল আবেদিন, লখিমপুৰ জিলাৰ সভাপতি জাকিৰ হুছেইন, লখিমপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰভাৰী নুৰুল আলীকে ধৰি ভালেকেইজন বিষয়ববীয়া আৰু কৰ্মীয়ে অংশগ্রহণ কৰে ।