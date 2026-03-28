মহিলা ভোটাৰে কি কয় : এই চৰকাৰক লৈ ৰঙিয়া সমষ্টিৰ মহিলাসকল সন্তুষ্টনে ?

মহিলা ভোটাৰে কি কয় : এই চৰকাৰক লৈ ৰঙিয়া সমষ্টিৰ মহিলাসকল সন্তুষ্টনে ?
ৰঙিয়া সমষ্টিৰ মহিলাসকলে চৰকাৰী আঁচনি লাভ কৰিছেনে ? তেওঁলোকে পৰিৱৰ্তন বিচাৰে নেকি ? ই টিভি ভাৰতৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন ।
Published : March 28, 2026 at 2:29 PM IST
ৰঙিয়া : সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচন । ইতিমধ্যে ৰাজনৈতিক দলবোৰে প্ৰচাৰ তীব্ৰতৰ কৰিছে । ভোটাৰসকলেও পচন্দৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক নিৰ্বাচিত কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছে । কিন্তু এইবাৰ নিৰ্বাচনত মহিলা ভোটাৰসকলে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব ! কাৰণ অসমৰ ১২৬ টা সমষ্টিৰ প্ৰায়বোৰ সমষ্টিতে পুৰুষতকৈ মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক । অৱশ্যে চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি ৰাজ্যত পুৰুষ আৰু মহিলা ভোটাৰৰ মাজত ব্যৱধানো মাত্ৰ ৬৬৩০ টা । সেয়ে মহিলা ভোটাৰৰ ওপৰত প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিব ।
মহিলাসকলে নিৰ্বাচনী সমীকৰণ বা ফলাফল সলনি কৰিব পাৰে । এই দিশত বিভিন্ন চৰকাৰী আঁচনিসমূহে তাৎপৰ্য বহন কৰিছে । মহিলাসকলৰ কল্যাণমূলক আঁচনি যেনে অৰুণোদয়, মহিলা উদ্যমিতা, নিযুত মইনা আদিয়ে নাৰী সমাজত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । বিশেষকৈ যিসকল মহিলাই এই আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিছে তেওঁলোক যথেষ্ট উৎসাহিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে । নিৰ্বাচনৰ ঠিক আগে আগে মহিলা উদ্যমিতা আঁচনি, অৰুণোদয়ৰ ৩ মাহৰ ধন একেলগে মুকলি কৰি দিয়াৰ বাবে হিতাধিকাৰীসকল যথেষ্ট আনন্দিত দেখা গৈছে ।
ৰঙিয়া সমষ্টিতো একে দৃশ্য পৰিলক্ষিত হৈছে । আঁচনি লাভ কৰা মহিলাসকলে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ভৱেশ কলিতাৰ প্ৰতিখন সভাতে উপস্থিত আছে । তাৰ মাজতে এনে মহিলাও আছে যিয়ে হয়তো উদ্যমিতা আঁচনি নাইবা অৰুণোদয়ৰ সুবিধা লাভ কৰা নাই । তথাপিও বিজেপি চৰকাৰৰ কামত সন্তুষ্ট হৈছে ।
তেনে এগৰাকী মহিলা হৈছে কবিতা ভূঞা । ৰঙিয়াৰ বিচেন্নালা নিবাসী কবিতা ভূঞাই অৰুণোদয় আৰু মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিছে । কিন্তু তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী আবাস যোজনাৰ সুবিধা পোৱা নাই । তথাপিও তেওঁ ভৱেশ কলিতাকে পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়োৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে । তেওঁ কয়, "মই অৰুণোদয় আৰু উদ্যমিতা আঁচনিৰ সুবিধা পাইছোঁ । কিন্তু চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰা নাই । তথাপিও মই বিজেপিক ভালপাওঁ । মই ঘৰৰ মানুহকো ভৱেশদাক ভোট দিব কম ।"
আন এগৰাকী হিতাধিকাৰী মহিলা হৈছে মৰমী হালৈ । ৰঙিয়াৰ স্থায়ী বাসিন্দা গৰাকীয়ে ইতিমধ্যে সকলো চৰকাৰী হিতাধিকাৰী আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিছে । তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "আমাক বেলেগ চৰকাৰ নালাগে, বিজেপিৰ চৰকাৰ লাগে । বিজেপিৰ বাবে আমি বহু সুবিধা লাভ কৰিছোঁ ।"
এই সকল মহিলাৰ ভিতৰত বেছিভাগ মহিলাই লাভ কৰা চৰকাৰী সুবিধাৰ সৎ ব্যৱহাৰ কৰি আগুৱাই যাবলৈ সক্ষম হৈছে । তেনে এগৰাকী মহিলা হৈছে তেলেৰা নকুছিৰ মণিকা দাস । তেওঁ উদ্যমিতা আঁচনিৰ ধনেৰে নিজৰ পুখুৰীত মাছ দিয়াৰ লগতে পশুপালন আৰু অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন সন্তানৰ শিক্ষাত খৰচ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে । তেওঁ কয়, "আঁচনিৰ দ্বাৰা যথেষ্ট লাভ হৈছে । অৰুণোদয় আৰু উদ্যমিতা আঁচনিৰ ধনেৰে মই মাছ আৰু পশুপালন আৰম্ভ কৰিছোঁ । ল'ৰা-ছোৱালীৰ পঢ়াত যথেষ্ট সহায় হৈছে । মই বিজেপিৰ চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোক সহায় কৰা বাবে ।"
তেওঁ স্থানীয় বিধায়কগৰাকীৰ বিষয়েও মন্তব্য কৰি কয়, "ভৱেশ দাক আমি ভালপাওঁ । আমি গ'লে তেওঁ ভালকৈ কথা কয় । ধনী-দুখীয়া বুলি কথা নাই । তেওঁ সকলোকে মাত দিয়ে । মই চৰকাৰী ঘৰ পোৱা নাই । তথাপিও আপত্তি নকৰোঁ । যি সুবিধা পাইছোঁ তাৰ পৰাই মই বাকীখিনি মিলাই নিব পাৰিম ।"
আনহাতে বিভিন্ন চৰকাৰী আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰা এইসকল মহিলাৰ বিপৰীতে আকৌ এনে বহু মহিলা আছে যিয়ে বিভিন্ন কাৰণত এই সুবিধা লাভৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে । এনে মহিলাৰ সংখ্যাও সমষ্টিটোত যথেষ্ট বেছি । তেনে এগৰাকী মহিলা হৈছে ৰঙিয়াৰ মাজৰিণ বেগম । ৰঙিয়া মহাবিদ্যালয়ৰ সমীপত এখন পাণ-তামোলৰ দোকান দি জীৱন নিৰ্বাহ কৰা মাজৰিণৰ পৰিয়ালত এগৰাকী মাত্ৰ কন্যা আছে । সীমিত উপাৰ্জনেৰে অকলে কন্যাক পোহপাল দিয়া মাজৰিণে বিগত কেইবা বছৰ ধৰি অৰুণোদয় আঁচনিৰ বাবে আবেদন জনাইছিল যদিও তেওঁৰ আবেদন গ্ৰহণ কৰা নহ'ল । সেয়েহে চৰকাৰৰ প্ৰতি যথেষ্ট ক্ষোভিত হৈছে মহিলাগৰাকী ।
তেওঁ কয়, "মই অৰুণোদয়ৰ বাবে ৩ বছৰৰ পৰা কাগজ জমা দিছোঁ মেম্বাৰৰ হাতত । মোক বাৰে বাৰে কয় নাম আহিছে । পিছত আকৌ কয় নাপালোঁ বুলি । মোৰ ছোৱালীজনীক মই কষ্ট কৰি কলেজত পঢ়াইছোঁ । মই এটা চৰকাৰী ঘৰ নাপাওঁ, অলপ সুবিধা নাপাওঁ । কিন্তু মোৰ ওচৰৰ বহু ধনী মানুহে এইবিলাক সুবিধা লাভ কৰিছে ।"
চৰকাৰৰ জনকল্যাণমূলক আঁচনিৰ সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত আন এগৰাকী মহিলা হৈছে ৰঙিয়াৰ ভাৰতী কলিতা । তেওঁ কয়, "আমি অৰুণোদয়, উদ্যমিতা আঁচনিৰ একো লাভ পোৱা নাই । আমি বাৰে বাৰে কাগজ জমা দিওঁ বাৰে বাৰে নাম কাটি দিয়ে । গোটৰ বাবেও কাগজ দিছিলোঁ । কিন্তু নতুন মানুহক নিদিয়ে । আমাৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে । মোৰ মানুহজনে হাজিৰা কৰে । তথাপিও আমাক আঁচনিৰ সুবিধা নিদিয়ে ।" এনেদৰে ৰঙিয়া সমষ্টিৰ মহিলাসকলৰ পৰা মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া পোৱা গৈছে । এতিয়া সময়ে ক'ব আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত এইসকল মহিলাই কেনেদৰে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা পালন কৰিব ।
