আপৰ মূল্যবোধ, আদৰ্শ সকলো নিঃশেষ কৰিলে কেজৰিৱালে: স্বাতী মালিৱালৰ বিস্ফোৰণ
শুকুৰবাৰে বিজেপিত যোগদানৰ পাছতেই আম আদমী পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আহ্বায়ক অৰবিন্দ কেজৰিৱালক তীক্ষ্ণ সমালোচনা কৰিছে স্বাতী মালিৱালে ৷
By ANI
Published : April 25, 2026 at 7:27 AM IST
নতুন দিল্লী: অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ আম আদমী পাৰ্টীক মোক্ষম আঘাত দি শুকুৰবাৰে বিজেপিলৈ ঢাপলি মেলিলে ৰাজ্যসভাৰ ৬ গৰাকীকৈ সাংসদ । দেশৰ ৰাজনীতিত সম্প্ৰতি ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে এই সাংসদসকলৰ দলত্যাগ তথা বিজেপিত যোগদানৰ বিষয়টোৱে ৷ কিয়নো যি ছগৰাকী সাংসদে আপ ত্যাগ কৰিছে, তেওঁলোক কোনো সাধাৰণ ৰাজনীতিক নহয় ৷ সততেই দুৰ্নীতি-ভ্ৰষ্টাচাৰৰ বিষয়ক লৈ সৰৱ হৈ থকা ৰাজনৈতিক মহলৰ চিনাকী মুখ তেওঁলোক ৷ তেওঁলোকৰ ভিতৰত ৰাঘৱ চাড্ডা আৰু স্বাতী মালিৱাল যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজতো বিশেষভাৱে জনপ্ৰিয় ৷
শুকুৰবাৰে বিজেপিত যোগদানৰ পাছতেই আম আদমী পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আহ্বায়ক অৰবিন্দ কেজৰিৱালক তীক্ষ্ণ সমালোচনা কৰিছে স্বাতী মালিৱালে ৷ তেওঁ কয় যে কেজৰিৱালে দলৰ ভিতৰত থকা আদৰ্শ, মূল্যবোধ আৰু সৎ ৰাজনীতিৰ সংকল্পক মষিমূৰ কৰি পেলাইছে ৷
নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত এটা পোষ্টৰ জৰিয়তে নিজৰ ৰাজনৈতিক যাত্ৰাৰ আলোকপাত কৰে স্বাতীয়ে ৷ আম আদমী পাৰ্টী গঠনৰ পূৰ্বে আৰটিআই আন্দোলন আৰু লোকপাল বিধেয়কৰ বাবে কৰা আন্না হাজাৰেৰ আন্দোলনৰ বিষয়েও উল্লেখ কৰে নেত্ৰীৰাকীয়ে ৷
‘‘২০০৬ চনত মই মোৰ চাকৰি এৰি দেশ সেৱাৰ পথ বাছি লৈছিলোঁ । আৰটিআই আন্দোলন, আন্না আন্দোলন, আম আদমী পাৰ্টি গঠন আৰু দিল্লী মহিলা আয়োগত ৮ বছৰ নিষ্ঠাৰে কাম কৰি মই প্ৰতিটো পৰ্যায়তে সম্পূৰ্ণ সততা আৰু নিষ্ঠাৰে অৱদান আগবঢ়াইছো । আজি অতি দুখেৰে ক'ব লাগিব যে সৎ ৰাজনীতিৰ বাবে যিবোৰ নীতি, মূল্যবোধ, সংকল্পৰে আমি এই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আৰু তেওঁৰ নিৰ্দেশত সমগ্ৰ আম আদমী পাৰ্টীয়ে সেয়া ধ্বংস কৰিছে ।’’ স্বাতী মালিৱালে কয় ।
তদুপৰি ২০২৪ চনত অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ ঘনিষ্ঠ সহায়কে তেওঁৰ বাসগৃহত স্বাতীক আক্ৰমণ কৰা বুলি উত্থাপিত অভিযোগ পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰি কেজৰিৱালে সেই ‘দুৰ্বৃত্ত’টোক সুৰক্ষা দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে নেত্ৰীগৰাকীয়ে ।
"তেওঁৰ বাসগৃহত তেওঁৰ নিৰ্দেশত মোক নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰা হৈছিল আৰু অতিশয় অশ্লীল ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল । তেওঁৰ গুণ্ডাক ৰক্ষা কৰিবলৈ তেওঁ সম্পূৰ্ণ চেষ্টা কৰিছিল আৰু তেওঁক উচ্চ পদবীৰে পুৰস্কৃত কৰিছিল । মোক ধ্বংস কৰাৰ ভাবুকি দিয়া হৈছিল, আৰু মোৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন অপচেষ্টা চলোৱা হৈছিল ।" স্বাতীয়ে কয় ৷
‘‘কেজৰিৱালৰ পৃষ্ঠপোষকতাত আম আদমী পাৰ্টীত বৃদ্ধি পোৱা অনিয়ন্ত্ৰিত দুৰ্নীতি, মহিলাৰ ওপৰত হাৰাশাস্তি আৰু আক্ৰমণৰ ঘটনা, গুণ্ডাৰ প্ৰচাৰ, পঞ্জাৱত সংঘটিত হোৱা বিশ্বাসঘাতকতা আৰু লুণ্ঠন দেখি মই আজি দল ত্যাগ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ । মই এই সময়ত সংসদীয় সমিতিৰ বৈঠকৰ বাবে ইটানগৰত আছোঁ । দিল্লীলৈ উভতি অহাৰ পিছত এই বিষয়ত বিতংভাৱে কথা ক'ম । জয় হিন্দ ।’’ তেওঁ লগতে কয় ৷
স্বাতী মালিৱাল, ৰাঘৱ চাড্ডা, সন্দীপ পাঠক, অশোক মিট্টালকে ধৰি আপৰ ৰাজ্যসভাৰ সাতজন সাংসদে দল ত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰাৰ পিছতে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে স্বাতীয়ে ।
