ETV Bharat / politics

অসমত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন সাম্প্ৰদায়িক চৰকাৰক আঁতৰাই গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ গঠনৰ সুৱৰ্ণ সুযোগ আহিছে ৷ ক'লে প্ৰতাপগড়ীয়ে ।

মৈৰাবাৰীত কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ নিৰ্বাচনী সভাত কংগ্ৰেছৰ সৰ্বভাৰতীয় সংখ্যালঘু নেতা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 5, 2026 at 7:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ধিং : শাসক আৰু বিৰোধীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত উন্নয়নৰ আশ্বাসৰ লগতে ইজনে সিজনৰ বিৰুদ্ধে কৰা মুখচুপতিয়ে ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানক তীব্ৰ কৰি তুলিছে । দুদিন পূৰ্বে সাংসদ আছাদুদ্দিন ওৱেছিয়ে মৈৰাবাৰী ইন্দিৰা খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত বিশাল নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি এআইইউডিএফ দলক ভোট দিব লাগে বুলি প্ৰচাৰ চলাই যোৱাৰ পাছত দেওবাৰে একে স্থানত উপস্থিত হয় কংগ্ৰেছৰ সৰ্বভাৰতীয় সংখ্যালঘু বিভাগৰ অধ্যক্ষ ইমৰাণ প্ৰতাপগড়ী, ধুবুৰীৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইন আৰু অখিল গগৈ ।

সভাত ইমৰাণ প্ৰতাপগড়ীয়ে কয়, "অসমত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন সাম্প্ৰদায়িক বিজেপি চৰকাৰক আঁতৰাই গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ গঠন কৰাৰ সুৱৰ্ণ সুযোগ আহিছে । বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰে হিন্দু-মুছলমানক ধৰ্মৰ নামত ভাগ ভাগ কৰি সাম্প্ৰাদায়িকতাৰ সৃষ্টি কৰি পুনৰ ক্ষমতালৈ অহাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ।"

এনে মানৱতাবিৰোধী সাম্প্ৰদায়িক লুণ্ঠনকাৰী বিজেপি চৰকাৰক বিদায় দি অসমত গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ গঠন কৰাৰ বাবে আহ্বান জনায় ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ইমৰাণ প্ৰতাপগড়ীয়ে ।

লাহৰীঘাট সমষ্টিৰ মধ্যস্থল মৈৰাবাৰী ইন্দিৰা খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত এই বিশাল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত ধিং সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটৰ ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী মেহবুব মুক্তাৰ আৰু লাহৰীঘাট সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী বিধায়ক আছিফ মহম্মদ নাজাৰক সন্মুখত ৰাখি সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনে ভাষণ প্ৰসংগত কয়, "এনআৰচি উন্নীতকৰণ প্ৰক্ৰিয়াত এআইইউডিএফ দলৰ মুৰব্বী মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে আগবাঢ়ি অহা নাছিল । সংখ্যালঘু ৰাইজৰ বিপদৰ সময়ত মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলক পোৱা নাযায় । কেৱল ভোটৰ সময়ত মুছলমানৰ মাজত ভোট বিচাৰি আহে ।"

সভাত অখিল গগৈয়ে কয়, "অসমত এআইইউডিএফ দলৰ কোনো এজন প্ৰাৰ্থীয়ে নিৰ্বাচনত জয়ী হ'ব নোৱাৰে । এইবাৰ নিৰ্বাচনত বিজেপি দলৰ ইংগিতত হায়দৰাবাদৰ পৰা আমদানি কৰি অনা হৈছে আছাদুদ্দিন ওৱেইছিক । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত দলিয়াই পেলোৱাৰ বাবে অসমৰ ৰাইজ একত্ৰিত হৈছে, সাজু হৈছে ।"

আনহাতে, গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ চৰকাৰ আহিলে কি কি কাম কৰিব সেই বিষয়েও ভাষণ প্ৰসংগত তেওঁ উল্লেখ কৰে ।

TAGGED:

ধিং সমষ্টি
লাহৰীঘাট সমষ্টি
ইটিভি ভাৰত অসম
Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.